https://ria.ru/20240427/ishim-1942669829.html

Уровень реки Ишим в Тюменской области поднялся до 1199 сантиметров

Уровень реки Ишим в Тюменской области поднялся до 1199 сантиметров - РИА Новости, 27.04.2024

Уровень реки Ишим в Тюменской области поднялся до 1199 сантиметров

Уровень реки Ишим в селе Абатское Абатского района Тюменской области на 10.00 (8.00 мск) достиг 1199 сантиметров, объявлена экстренная эвакуация населения,... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T09:04

2024-04-27T09:04

2024-04-27T09:46

происшествия

ишим (река)

тюменская область

александр моор

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 27 апр - РИА Новости. Уровень реки Ишим в селе Абатское Абатского района Тюменской области на 10.00 (8.00 мск) достиг 1199 сантиметров, объявлена экстренная эвакуация населения, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. "Уровень реки Ишим в селе Абатское на 10:00 (8:00 мск) 1199 сантиметров. Плюс 24 сантиметра за прошлые сутки. Вода до горизонта. В селе Абатское объявлена экстренная эвакуация населения из зоны возможного подтопления", - написал Моор. Согласно данным гидрологических бюллетеней, опубликованным в Telegram-канале правительства, на 8.00 (6.00 мск) субботы уровень воды в реке Ишим в селе Абатское составлял 1197 сантиметров, поднявшись за сутки на 22 сантиметра, к 10.00 (8.00 мск) вода прибыла еще на два сантиметра и достигла отметки в 1199 сантиметров. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году - тогда вода достигла отметки в 1148 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в Абатском районе проживает почти 19 тысяч человек, в селе Абатском - около 8 тысяч.

https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942519526.html

https://ria.ru/20240423/pavodok-1941711045.html

ишим (река)

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ишим (река), тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024