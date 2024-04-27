https://ria.ru/20240427/ishim-1942663458.html
Пик второй волны паводка на Ишиме в тюменском селе Ильинка ждут к 29 апреля
Пик второй волны паводка на Ишиме в тюменском селе Ильинка ждут к 29 апреля - РИА Новости, 27.04.2024
Пик второй волны паводка на Ишиме в тюменском селе Ильинка ждут к 29 апреля
Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Ильинка Казанского района Тюменской области постепенно повышается, пик второй волны паводка на реке возможен к... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T07:25
2024-04-27T07:25
2024-04-27T07:25
ишим (река)
казанский район
тюменская область
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 27 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Ильинка Казанского района Тюменской области постепенно повышается, пик второй волны паводка на реке возможен к понедельнику, сообщила глава района Татьяна Богданова. "Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Ильинка по состоянию на сегодня на 8.00 (6.00 мск) - 8,58 метра (при критическом уровне восемь метров - ред.). За сутки плюс шесть сантиметров. К понедельнику ожидается выход уровня воды второй волны паводка на пик", - написала Богданова в своем Telegram-канале. На гидропосту в селе Казанское за сутки уровень воды вырос на восемь сантиметров. В деревне Шагалово - плюс четыре сантиметра за сутки. Состояние дамб стабильное. Было выявлено два просачивания на дамбе по улице Советская, их своевременно устранили, добавила глава муниципалитета.
https://ria.ru/20240422/vdova-1941404117.html
ишим (река)
казанский район
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ишим (река), казанский район, тюменская область, наводнения в россии — 2024
Ишим (река), Казанский район, Тюменская область, Наводнения в России — 2024
Пик второй волны паводка на Ишиме в тюменском селе Ильинка ждут к 29 апреля
Пик второй волны паводка на реке Ишим в тюменском селе Ильинка ждут к 29 апреля