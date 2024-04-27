https://ria.ru/20240427/ishim-1942661899.html

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1197 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1197 сантиметров - РИА Новости, 27.04.2024

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1197 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за сутки поднялся на 22 см и к 8.00 (6.00 мск) субботы достиг 1197 см, сообщает информационный центр... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T06:44

2024-04-27T06:44

2024-04-27T06:44

ишим (река)

тюменская область

игорь васильев

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941472260_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_34c7323c5403535b17619bb9b83d8efa.jpg

ТЮМЕНЬ, 27 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за сутки поднялся на 22 см и к 8.00 (6.00 мск) субботы достиг 1197 см, сообщает информационный центр правительства региона. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 8.00 (6.00 мск) 27 апреля уровень воды в Абатском достиг 1197 сантиметров, поднявшись за сутки на 22 сантиметров. По данным на 8.00 (6.00 мск) 26 апреля уровень воды поднялся до 1175 сантиметров, прибавив за минувшие сутки 54 сантиметра. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году - тогда вода достигла отметки в 1148 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Ранее глава района Игорь Васильев сообщил, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в Абатском районе проживает почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.

https://ria.ru/20240416/ishim-1940301490.html

ишим (река)

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ишим (река), тюменская область, игорь васильев, наводнения в россии — 2024