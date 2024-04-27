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Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1197 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1197 сантиметров - РИА Новости, 27.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1197 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за сутки поднялся на 22 см и к 8.00 (6.00 мск) субботы достиг 1197 см, сообщает информационный центр... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T06:44
2024-04-27T06:44
2024-04-27T06:44
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игорь васильев
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ТЮМЕНЬ, 27 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за сутки поднялся на 22 см и к 8.00 (6.00 мск) субботы достиг 1197 см, сообщает информационный центр правительства региона. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 8.00 (6.00 мск) 27 апреля уровень воды в Абатском достиг 1197 сантиметров, поднявшись за сутки на 22 сантиметров. По данным на 8.00 (6.00 мск) 26 апреля уровень воды поднялся до 1175 сантиметров, прибавив за минувшие сутки 54 сантиметра. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году - тогда вода достигла отметки в 1148 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Ранее глава района Игорь Васильев сообщил, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в Абатском районе проживает почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.
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ишим (река), тюменская область, игорь васильев, наводнения в россии — 2024
Ишим (река), Тюменская область, Игорь Васильев, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1197 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области за сутки поднялся на 22 сантиметра