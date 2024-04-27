https://ria.ru/20240427/iran-1942688452.html

Иран пообещал освободить экипаж задержанного в Ормузском проливе судна

Иран пообещал освободить экипаж задержанного в Ормузском проливе судна - РИА Новости, 27.04.2024

Иран пообещал освободить экипаж задержанного в Ормузском проливе судна

Экипаж судна MCS Aries, задержанного иранскими военными в Ормузском проливе, будет освобожден, заявил в ходе разговора с коллегой из Португалии министр... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T10:37

2024-04-27T10:37

2024-04-27T10:37

в мире

иран

ормузский пролив

португалия

хосейн амир абдоллахиан

обострение палестино-израильского конфликта

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ТЕГЕРАН, 27 апр – РИА Новости. Экипаж судна MCS Aries, задержанного иранскими военными в Ормузском проливе, будет освобожден, заявил в ходе разговора с коллегой из Португалии министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. "Мы серьезно рассматриваем гуманитарный вопрос, связанный с освобождением команды судна, и объявили послам их (членов экипажа - ред.) стран в Тегеране о том, что (у членов экипажа - ред.) есть доступ к консульским услугам, они (команда судна - ред.) будут освобождены и экстрадированы", - приводит слова главы иранского внешнеполитического ведомства официальный Telegram-канал МИД Ирана. Министр не указал конкретные сроки освобождения членов экипажа судна. Ранее посольство Российской Федерации в Тегеране со ссылкой на власти Ирана сообщило, что российский гражданин Т.С. Колчанов, являющийся членом экипажа судна MSC Aries, задержанного иранскими военными в Ормузском заливе, сможет покинуть это судно по разрешению капитана, что, скорее всего, произойдет при готовящейся в настоящее время смене экипажа. Дипломаты посольства России в Иране посетили Колчанова, по информации посольства, российский член экипажа здоров, условия его пребывания оцениваются как "удовлетворительные". В середине апреля иранские СМИ сообщили, что подразделения КСИР захватили в водах Ормузского пролива грузовое судно, шедшее под флагом Португалии. По данным информационного агентства IRNA, контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава на палубе корабля. Представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон утверждала, что экипаж судна состоит из граждан Индии, Филиппин, Пакистана, России и Эстонии. Как заявил позже официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, израильское грузовое судно MCS Aries было задержано из-за нарушения им морского прав.

https://ria.ru/20240413/irna-1939793050.html

https://ria.ru/20240414/sudno-1939969773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, ормузский пролив, португалия, хосейн амир абдоллахиан, обострение палестино-израильского конфликта