Иран пообещал освободить экипаж задержанного в Ормузском проливе судна
Глава МИД Ирана: экипаж иранского судна MCS Aries освободят
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ТЕГЕРАН, 27 апр – РИА Новости. Экипаж судна MCS Aries, задержанного иранскими военными в Ормузском проливе, будет освобожден, заявил в ходе разговора с коллегой из Португалии министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
"Мы серьезно рассматриваем гуманитарный вопрос, связанный с освобождением команды судна, и объявили послам их (членов экипажа - ред.) стран в Тегеране о том, что (у членов экипажа - ред.) есть доступ к консульским услугам, они (команда судна - ред.) будут освобождены и экстрадированы", - приводит слова главы иранского внешнеполитического ведомства официальный Telegram-канал МИД Ирана.
Министр не указал конкретные сроки освобождения членов экипажа судна.
Ранее посольство Российской Федерации в Тегеране со ссылкой на власти Ирана сообщило, что российский гражданин Т.С. Колчанов, являющийся членом экипажа судна MSC Aries, задержанного иранскими военными в Ормузском заливе, сможет покинуть это судно по разрешению капитана, что, скорее всего, произойдет при готовящейся в настоящее время смене экипажа. Дипломаты посольства России в Иране посетили Колчанова, по информации посольства, российский член экипажа здоров, условия его пребывания оцениваются как "удовлетворительные".
В середине апреля иранские СМИ сообщили, что подразделения КСИР захватили в водах Ормузского пролива грузовое судно, шедшее под флагом Португалии. По данным информационного агентства IRNA, контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава на палубе корабля. Представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон утверждала, что экипаж судна состоит из граждан Индии, Филиппин, Пакистана, России и Эстонии.
Как заявил позже официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, израильское грузовое судно MCS Aries было задержано из-за нарушения им морского прав.