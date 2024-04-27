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Иран пообещал освободить экипаж задержанного в Ормузском проливе судна - РИА Новости, 27.04.2024
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10:37 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/iran-1942688452.html
Иран пообещал освободить экипаж задержанного в Ормузском проливе судна
Иран пообещал освободить экипаж задержанного в Ормузском проливе судна - РИА Новости, 27.04.2024
Иран пообещал освободить экипаж задержанного в Ормузском проливе судна
Экипаж судна MCS Aries, задержанного иранскими военными в Ормузском проливе, будет освобожден, заявил в ходе разговора с коллегой из Португалии министр... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T10:37
2024-04-27T10:37
в мире
иран
ормузский пролив
португалия
хосейн амир абдоллахиан
обострение палестино-израильского конфликта
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ТЕГЕРАН, 27 апр – РИА Новости. Экипаж судна MCS Aries, задержанного иранскими военными в Ормузском проливе, будет освобожден, заявил в ходе разговора с коллегой из Португалии министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. "Мы серьезно рассматриваем гуманитарный вопрос, связанный с освобождением команды судна, и объявили послам их (членов экипажа - ред.) стран в Тегеране о том, что (у членов экипажа - ред.) есть доступ к консульским услугам, они (команда судна - ред.) будут освобождены и экстрадированы", - приводит слова главы иранского внешнеполитического ведомства официальный Telegram-канал МИД Ирана. Министр не указал конкретные сроки освобождения членов экипажа судна. Ранее посольство Российской Федерации в Тегеране со ссылкой на власти Ирана сообщило, что российский гражданин Т.С. Колчанов, являющийся членом экипажа судна MSC Aries, задержанного иранскими военными в Ормузском заливе, сможет покинуть это судно по разрешению капитана, что, скорее всего, произойдет при готовящейся в настоящее время смене экипажа. Дипломаты посольства России в Иране посетили Колчанова, по информации посольства, российский член экипажа здоров, условия его пребывания оцениваются как "удовлетворительные". В середине апреля иранские СМИ сообщили, что подразделения КСИР захватили в водах Ормузского пролива грузовое судно, шедшее под флагом Португалии. По данным информационного агентства IRNA, контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава на палубе корабля. Представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон утверждала, что экипаж судна состоит из граждан Индии, Филиппин, Пакистана, России и Эстонии. Как заявил позже официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, израильское грузовое судно MCS Aries было задержано из-за нарушения им морского прав.
https://ria.ru/20240413/irna-1939793050.html
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ормузский пролив
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в мире, иран, ормузский пролив, португалия, хосейн амир абдоллахиан, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Иран, Ормузский пролив, Португалия, Хосейн Амир Абдоллахиан, Обострение палестино-израильского конфликта
Иран пообещал освободить экипаж задержанного в Ормузском проливе судна

Глава МИД Ирана: экипаж иранского судна MCS Aries освободят

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 27 апр – РИА Новости. Экипаж судна MCS Aries, задержанного иранскими военными в Ормузском проливе, будет освобожден, заявил в ходе разговора с коллегой из Португалии министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
"Мы серьезно рассматриваем гуманитарный вопрос, связанный с освобождением команды судна, и объявили послам их (членов экипажа - ред.) стран в Тегеране о том, что (у членов экипажа - ред.) есть доступ к консульским услугам, они (команда судна - ред.) будут освобождены и экстрадированы", - приводит слова главы иранского внешнеполитического ведомства официальный Telegram-канал МИД Ирана.
Катер Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
СМИ: Иран задержал связанное с Израилем судно в Ормузском проливе
13 апреля, 13:56
Министр не указал конкретные сроки освобождения членов экипажа судна.
Ранее посольство Российской Федерации в Тегеране со ссылкой на власти Ирана сообщило, что российский гражданин Т.С. Колчанов, являющийся членом экипажа судна MSC Aries, задержанного иранскими военными в Ормузском заливе, сможет покинуть это судно по разрешению капитана, что, скорее всего, произойдет при готовящейся в настоящее время смене экипажа. Дипломаты посольства России в Иране посетили Колчанова, по информации посольства, российский член экипажа здоров, условия его пребывания оцениваются как "удовлетворительные".
В середине апреля иранские СМИ сообщили, что подразделения КСИР захватили в водах Ормузского пролива грузовое судно, шедшее под флагом Португалии. По данным информационного агентства IRNA, контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава на палубе корабля. Представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон утверждала, что экипаж судна состоит из граждан Индии, Филиппин, Пакистана, России и Эстонии.
Как заявил позже официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, израильское грузовое судно MCS Aries было задержано из-за нарушения им морского прав.
Захват судна MCS Aries в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
СМИ: россиянин с захваченного Ираном судна MCS Aries вышел на связь
14 апреля, 15:05
 
В миреИранОрмузский проливПортугалияХосейн Амир АбдоллахианОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
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