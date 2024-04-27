https://ria.ru/20240427/grad-1942658695.html

"Град" накрыл украинские склады боеприпасов

"Град" накрыл украинские склады боеприпасов - РИА Новости, 27.04.2024

"Град" накрыл украинские склады боеприпасов

Расчет РСЗУ "Град" ВС РФ уничтожил склады боеприпасов и группу военнослужащих ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T05:28

2024-04-27T05:28

2024-04-27T05:28

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Расчет РСЗУ "Град" ВС РФ уничтожил склады боеприпасов и группу военнослужащих ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Сообщается, что расчет получил разведданные от артиллерийской разведки и беспилотников, после чего выдвинулся на позиции и нанес удар по позициям ВСУ. "(Уничтожили) склады боеприпасов, живую силу в достаточном количестве. Ты зарядился, отработал, зарядился, отработал, и вот, пока не закончится работа. Пока не остановят, не уйдет цель, или пока не уничтожим ее. Беспилотники, операторы снимают, они видят, докладывают поражение. Всегда, когда ты знаешь, что ты попал - помог нашим парням, которые в пехоте, или штурмовым отрядам. Когда ты им облегчил работу, самому от этого легче становится", - рассказал командир РСЗО Максим. Он добавил, что целями для "Градов" являются не только живая сила противника и склады. "Работаем по уничтожению противника, живой силы, транспортных средств, бронетехники, укреплений. А так цели всегда есть, без работы не остаемся. В самый напряженный день было пять выездов. Машин у нас достаточно. Самое главное - вовремя и быстро отработать, четко и слаженно покинуть позицию", - заявил Максим. Отмечается, что после отработки целей "Грады" уходят в запасные районы, где перезаряжаются и вновь выходят на позиции для нанесения ударов.

https://ria.ru/20240207/sklady-1925925360.html

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россия, вооруженные силы украины