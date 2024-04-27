Рейтинг@Mail.ru
"Град" накрыл украинские склады боеприпасов - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:28 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/grad-1942658695.html
"Град" накрыл украинские склады боеприпасов
"Град" накрыл украинские склады боеприпасов - РИА Новости, 27.04.2024
"Град" накрыл украинские склады боеприпасов
Расчет РСЗУ "Град" ВС РФ уничтожил склады боеприпасов и группу военнослужащих ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T05:28
2024-04-27T05:28
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905937897_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_2b129662a47eca35987c7c32fb719ded.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Расчет РСЗУ "Град" ВС РФ уничтожил склады боеприпасов и группу военнослужащих ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Сообщается, что расчет получил разведданные от артиллерийской разведки и беспилотников, после чего выдвинулся на позиции и нанес удар по позициям ВСУ. "(Уничтожили) склады боеприпасов, живую силу в достаточном количестве. Ты зарядился, отработал, зарядился, отработал, и вот, пока не закончится работа. Пока не остановят, не уйдет цель, или пока не уничтожим ее. Беспилотники, операторы снимают, они видят, докладывают поражение. Всегда, когда ты знаешь, что ты попал - помог нашим парням, которые в пехоте, или штурмовым отрядам. Когда ты им облегчил работу, самому от этого легче становится", - рассказал командир РСЗО Максим. Он добавил, что целями для "Градов" являются не только живая сила противника и склады. "Работаем по уничтожению противника, живой силы, транспортных средств, бронетехники, укреплений. А так цели всегда есть, без работы не остаемся. В самый напряженный день было пять выездов. Машин у нас достаточно. Самое главное - вовремя и быстро отработать, четко и слаженно покинуть позицию", - заявил Максим. Отмечается, что после отработки целей "Грады" уходят в запасные районы, где перезаряжаются и вновь выходят на позиции для нанесения ударов.
https://ria.ru/20240207/sklady-1925925360.html
https://ria.ru/20240205/sklad-1925490227.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905937897_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c5701519ea435f0c0303d2aaddba243.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Град" накрыл украинские склады боеприпасов

Расчет РСЗО "Град" уничтожил склады боеприпасов и группу военнослужащих ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" по позициям ВСУ
Боевая работа РСЗО Град по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Расчет РСЗУ "Град" ВС РФ уничтожил склады боеприпасов и группу военнослужащих ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Сообщается, что расчет получил разведданные от артиллерийской разведки и беспилотников, после чего выдвинулся на позиции и нанес удар по позициям ВСУ.
Реактивная система залпового огня Град Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Российские военные поразили склады ВСУ в 119 районах
7 февраля, 13:56
"(Уничтожили) склады боеприпасов, живую силу в достаточном количестве. Ты зарядился, отработал, зарядился, отработал, и вот, пока не закончится работа. Пока не остановят, не уйдет цель, или пока не уничтожим ее. Беспилотники, операторы снимают, они видят, докладывают поражение. Всегда, когда ты знаешь, что ты попал - помог нашим парням, которые в пехоте, или штурмовым отрядам. Когда ты им облегчил работу, самому от этого легче становится", - рассказал командир РСЗО Максим.
Он добавил, что целями для "Градов" являются не только живая сила противника и склады.
"Работаем по уничтожению противника, живой силы, транспортных средств, бронетехники, укреплений. А так цели всегда есть, без работы не остаемся. В самый напряженный день было пять выездов. Машин у нас достаточно. Самое главное - вовремя и быстро отработать, четко и слаженно покинуть позицию", - заявил Максим.
Отмечается, что после отработки целей "Грады" уходят в запасные районы, где перезаряжаются и вновь выходят на позиции для нанесения ударов.
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Российские военные поразили украинский склад авиационных боеприпасов
5 февраля, 14:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала