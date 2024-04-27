https://ria.ru/20240427/gosduma-1942676226.html

В Госдуме рассказали о развитии сел на Дальнем Востоке

В Госдуме рассказали о развитии сел на Дальнем Востоке - РИА Новости, 27.04.2024

В Госдуме рассказали о развитии сел на Дальнем Востоке

Председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока Николай Харитонов сообщил РИА Новости о предпосылках формирования новых сельских территорий в... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T09:36

2024-04-27T09:36

2024-04-27T09:36

экономика

дальний восток

магаданская область

чукотка

николай харитонов

госдума рф

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока Николай Харитонов сообщил РИА Новости о предпосылках формирования новых сельских территорий в регионе. "На Дальнем Востоке можно не только развивать существующие сельские территории, но и формировать новые. У всех на слуху программа дальневосточный и арктический гектар. Ею воспользовались порядка 140 тысяч граждан. И подавляющее их количество воспользовались своими участками для нужд сельского хозяйства и индивидуального жилищного строительства. В местах скоплений таких участков могут образовываться новые села. Такие предпосылки уже есть", - сообщил Харитонов. Также он отметил, что на конкретный проект в рамках мероприятия "благоустройство сельских территорий" максимальная сумма из федерального бюджета составляет 3 миллиона рублей. "С учетом закупочных цен, например в Магаданской области, Якутии, Чукотке, этой суммы явно недостаточно. Нужно и здесь подумать, как учесть специфику регионов Дальнего Востока и Арктики", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240328/putin-1936495892.html

https://ria.ru/20240109/pravitelstvo-1920246421.html

дальний восток

магаданская область

чукотка

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Дарья Буймова

экономика, дальний восток, магаданская область, чукотка, николай харитонов, госдума рф