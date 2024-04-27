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В Госдуме рассказали о развитии сел на Дальнем Востоке - РИА Новости, 27.04.2024
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09:36 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/gosduma-1942676226.html
В Госдуме рассказали о развитии сел на Дальнем Востоке
В Госдуме рассказали о развитии сел на Дальнем Востоке - РИА Новости, 27.04.2024
В Госдуме рассказали о развитии сел на Дальнем Востоке
Председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока Николай Харитонов сообщил РИА Новости о предпосылках формирования новых сельских территорий в... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T09:36
2024-04-27T09:36
экономика
дальний восток
магаданская область
чукотка
николай харитонов
госдума рф
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока Николай Харитонов сообщил РИА Новости о предпосылках формирования новых сельских территорий в регионе. "На Дальнем Востоке можно не только развивать существующие сельские территории, но и формировать новые. У всех на слуху программа дальневосточный и арктический гектар. Ею воспользовались порядка 140 тысяч граждан. И подавляющее их количество воспользовались своими участками для нужд сельского хозяйства и индивидуального жилищного строительства. В местах скоплений таких участков могут образовываться новые села. Такие предпосылки уже есть", - сообщил Харитонов. Также он отметил, что на конкретный проект в рамках мероприятия "благоустройство сельских территорий" максимальная сумма из федерального бюджета составляет 3 миллиона рублей. "С учетом закупочных цен, например в Магаданской области, Якутии, Чукотке, этой суммы явно недостаточно. Нужно и здесь подумать, как учесть специфику регионов Дальнего Востока и Арктики", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240328/putin-1936495892.html
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дальний восток
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экономика, дальний восток, магаданская область, чукотка, николай харитонов, госдума рф
Экономика, Дальний Восток, Магаданская область, Чукотка, Николай Харитонов, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о развитии сел на Дальнем Востоке

Депутат Харитонов: на Дальнем Востоке могут появиться новые сельские территории

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока Николай Харитонов сообщил РИА Новости о предпосылках формирования новых сельских территорий в регионе.
"На Дальнем Востоке можно не только развивать существующие сельские территории, но и формировать новые. У всех на слуху программа дальневосточный и арктический гектар. Ею воспользовались порядка 140 тысяч граждан. И подавляющее их количество воспользовались своими участками для нужд сельского хозяйства и индивидуального жилищного строительства. В местах скоплений таких участков могут образовываться новые села. Такие предпосылки уже есть", - сообщил Харитонов.
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Также он отметил, что на конкретный проект в рамках мероприятия "благоустройство сельских территорий" максимальная сумма из федерального бюджета составляет 3 миллиона рублей.
"С учетом закупочных цен, например в Магаданской области, Якутии, Чукотке, этой суммы явно недостаточно. Нужно и здесь подумать, как учесть специфику регионов Дальнего Востока и Арктики", - добавил депутат.
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ЭкономикаДальний ВостокМагаданская областьЧукоткаНиколай ХаритоновГосдума РФ
 
 
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