Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили установить День защиты животных - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 27.04.2024 (обновлено: 09:37 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/gosduma-1942670482.html
В Госдуме предложили установить День защиты животных
В Госдуме предложили установить День защиты животных - РИА Новости, 27.04.2024
В Госдуме предложили установить День защиты животных
Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" направили на заключение в правительство законопроект об установлении 4 октября памятной даты День защиты животных,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T09:08
2024-04-27T09:37
общество
россия
владимир путин
александр i
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_f2e2e41aeba9b0071a62f3b155c5dd40.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" направили на заключение в правительство законопроект об установлении 4 октября памятной даты День защиты животных, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 1.1. Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" (далее – законопроект) предлагается установить 4 октября Днем защиты животных", - написано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что ответственное отношение к животным закреплено в Конституции РФ. Кроме того, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность этой нормы. "День защиты животных предлагается установить 4 октября, поскольку в этот день в 1865 году состоялось утверждение устава Российского Общества Покровительства Животным (далее – Общество), основанного российскими дворянами при попечительстве Императора Александра II. Первым председателем Общества был князь А.А. Суворов, внук знаменитого полководца А.В. Суворова", - поясняется в документе. Эта организация занималась устранением жестокостей, совершаемых в отношении животных. Фактически она была первым учреждением в истории России, целенаправленно занимавшимся защитой животных. "Установление памятной даты – Дня защиты животных – позволит закрепить важность формирования в обществе ответственного отношения к животным, станет поводом для многих граждан в этот день уделить время образовательным мероприятиям, направленным на распространение знаний о гуманном отношении к животным, о понимании взаимосвязи между животными и человеком", - заключается в пояснительных материалах.
https://ria.ru/20240228/zhivotnye-1930048177.html
https://ria.ru/20240123/perevozka-1922956725.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_628:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_3ea72ad31304408e2b2f048f1d6285a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, александр i, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Александр I, Госдума РФ
В Госдуме предложили установить День защиты животных

Депутаты от "Новых людей" предложили установить 4 октября День защиты животных

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" направили на заключение в правительство законопроект об установлении 4 октября памятной даты День защиты животных, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 1.1. Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" (далее – законопроект) предлагается установить 4 октября Днем защиты животных", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
Дрессированные верблюды в цирке - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Новые люди" предложили запретить использовать животных в цирках
28 февраля, 17:26
В ней отмечается, что ответственное отношение к животным закреплено в Конституции РФ. Кроме того, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность этой нормы.
«
"День защиты животных предлагается установить 4 октября, поскольку в этот день в 1865 году состоялось утверждение устава Российского Общества Покровительства Животным (далее – Общество), основанного российскими дворянами при попечительстве Императора Александра II. Первым председателем Общества был князь А.А. Суворов, внук знаменитого полководца А.В. Суворова", - поясняется в документе.
Эта организация занималась устранением жестокостей, совершаемых в отношении животных. Фактически она была первым учреждением в истории России, целенаправленно занимавшимся защитой животных.
"Установление памятной даты – Дня защиты животных – позволит закрепить важность формирования в обществе ответственного отношения к животным, станет поводом для многих граждан в этот день уделить время образовательным мероприятиям, направленным на распространение знаний о гуманном отношении к животным, о понимании взаимосвязи между животными и человеком", - заключается в пояснительных материалах.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
В Госдуме обсудят предложения по правилам перевозки питомцев
23 января, 13:35
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинАлександр IГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала