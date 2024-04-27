https://ria.ru/20240427/gosduma-1942670482.html

В Госдуме предложили установить День защиты животных

В Госдуме предложили установить День защиты животных - РИА Новости, 27.04.2024

В Госдуме предложили установить День защиты животных

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" направили на заключение в правительство законопроект об установлении 4 октября памятной даты День защиты животных,... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T09:08

2024-04-27T09:08

2024-04-27T09:37

общество

россия

владимир путин

александр i

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_f2e2e41aeba9b0071a62f3b155c5dd40.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" направили на заключение в правительство законопроект об установлении 4 октября памятной даты День защиты животных, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 1.1. Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" (далее – законопроект) предлагается установить 4 октября Днем защиты животных", - написано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что ответственное отношение к животным закреплено в Конституции РФ. Кроме того, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность этой нормы. "День защиты животных предлагается установить 4 октября, поскольку в этот день в 1865 году состоялось утверждение устава Российского Общества Покровительства Животным (далее – Общество), основанного российскими дворянами при попечительстве Императора Александра II. Первым председателем Общества был князь А.А. Суворов, внук знаменитого полководца А.В. Суворова", - поясняется в документе. Эта организация занималась устранением жестокостей, совершаемых в отношении животных. Фактически она была первым учреждением в истории России, целенаправленно занимавшимся защитой животных. "Установление памятной даты – Дня защиты животных – позволит закрепить важность формирования в обществе ответственного отношения к животным, станет поводом для многих граждан в этот день уделить время образовательным мероприятиям, направленным на распространение знаний о гуманном отношении к животным, о понимании взаимосвязи между животными и человеком", - заключается в пояснительных материалах.

https://ria.ru/20240228/zhivotnye-1930048177.html

https://ria.ru/20240123/perevozka-1922956725.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, александр i, госдума рф