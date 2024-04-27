https://ria.ru/20240427/gosduma-1942670482.html
В Госдуме предложили установить День защиты животных
В Госдуме предложили установить День защиты животных - РИА Новости, 27.04.2024
В Госдуме предложили установить День защиты животных
Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" направили на заключение в правительство законопроект об установлении 4 октября памятной даты День защиты животных,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T09:08
2024-04-27T09:08
2024-04-27T09:37
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" направили на заключение в правительство законопроект об установлении 4 октября памятной даты День защиты животных, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 1.1. Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" (далее – законопроект) предлагается установить 4 октября Днем защиты животных", - написано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что ответственное отношение к животным закреплено в Конституции РФ. Кроме того, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность этой нормы. "День защиты животных предлагается установить 4 октября, поскольку в этот день в 1865 году состоялось утверждение устава Российского Общества Покровительства Животным (далее – Общество), основанного российскими дворянами при попечительстве Императора Александра II. Первым председателем Общества был князь А.А. Суворов, внук знаменитого полководца А.В. Суворова", - поясняется в документе. Эта организация занималась устранением жестокостей, совершаемых в отношении животных. Фактически она была первым учреждением в истории России, целенаправленно занимавшимся защитой животных. "Установление памятной даты – Дня защиты животных – позволит закрепить важность формирования в обществе ответственного отношения к животным, станет поводом для многих граждан в этот день уделить время образовательным мероприятиям, направленным на распространение знаний о гуманном отношении к животным, о понимании взаимосвязи между животными и человеком", - заключается в пояснительных материалах.
https://ria.ru/20240228/zhivotnye-1930048177.html
https://ria.ru/20240123/perevozka-1922956725.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин, александр i, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Александр I, Госдума РФ
В Госдуме предложили установить День защиты животных
Депутаты от "Новых людей" предложили установить 4 октября День защиты животных
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" направили на заключение в правительство законопроект об установлении 4 октября памятной даты День защиты животных, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 1.1. Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" (далее – законопроект) предлагается установить 4 октября Днем защиты животных", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней отмечается, что ответственное отношение к животным закреплено в Конституции РФ
. Кроме того, президент России Владимир Путин
неоднократно отмечал важность этой нормы.
«
"День защиты животных предлагается установить 4 октября, поскольку в этот день в 1865 году состоялось утверждение устава Российского Общества Покровительства Животным (далее – Общество), основанного российскими дворянами при попечительстве Императора Александра II. Первым председателем Общества был князь А.А. Суворов, внук знаменитого полководца А.В. Суворова", - поясняется в документе.
Эта организация занималась устранением жестокостей, совершаемых в отношении животных. Фактически она была первым учреждением в истории России, целенаправленно занимавшимся защитой животных.
"Установление памятной даты – Дня защиты животных – позволит закрепить важность формирования в обществе ответственного отношения к животным, станет поводом для многих граждан в этот день уделить время образовательным мероприятиям, направленным на распространение знаний о гуманном отношении к животным, о понимании взаимосвязи между животными и человеком", - заключается в пояснительных материалах.