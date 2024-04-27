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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/gorlovka-1942781963.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 27.04.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T15:55
2024-04-27T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.15 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Ранее мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что ВСУ осуществили сброс взрывоопасного предмета с дрона в непосредственной близости от одной из подстанций Горловки, к счастью, боеприпас не сдетонировал. Кроме того, украинские войска с 9.35 по 15.15 выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240424/obstrel-1942147901.html
https://ria.ru/20240302/gorlovka-1930635600.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.15 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
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Ранее мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что ВСУ осуществили сброс взрывоопасного предмета с дрона в непосредственной близости от одной из подстанций Горловки, к счастью, боеприпас не сдетонировал.
Кроме того, украинские войска с 9.35 по 15.15 выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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