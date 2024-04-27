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Украинцы вывели из себя французского генерала - РИА Новости, 27.04.2024
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06:53 27.04.2024 (обновлено: 11:36 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/general-1942662305.html
Украинцы вывели из себя французского генерала
Украинцы вывели из себя французского генерала - РИА Новости, 27.04.2024
Украинцы вывели из себя французского генерала
Украина должна перестать жаловаться на недостаток помощи от Запада и призывать больше людей в армию, в противном случае Киев должен прекратить военные действия... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T06:53
2024-04-27T11:36
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Украина должна перестать жаловаться на недостаток помощи от Запада и призывать больше людей в армию, в противном случае Киев должен прекратить военные действия и перейти к переговорам, заявил в эфире телеканала LCI французский генерал Доминик Тренкан."К Западу предъявляют требования, и часто Украина критикует Запад: вы поставляете недостаточно оружия, недостаточно денег и так далее. Западные страны, и в частности США, поставляют оружие, но проблема также в солдатах — а их должна предоставить Украина", — выразил негодование генерал.Он решил сравнить нынешнюю Украину и Францию в начале Первой мировой войны. По его словам, при сопоставимом населении в 1914 году на фронт отправились четыре миллиона французов, в то время как на Украине сейчас — около 300 тысяч."Вот какой разрыв", — возмутился Тренкан.Он назвал "избирательными" меры Киева по мобилизации населения, указав, что в стране не призывают мужчин в возрасте от 18 до 25 лет."Я думаю, что пора прекратить обвинять, — и иногда я слышу, в том числе на этой программе: Европа делает недостаточно, недостаточно, недостаточно. &lt;…&gt; Извините, украинцы, но нужно воевать. Или нужно решить, что в Донбассе терять мужчин не будем, что прекращаем воевать и переходим к переговорам. Но это должны решить украинцы, не мы", — резюмировал генерал.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240427/kostenko-1942651074.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, франция
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Франция
Украинцы вывели из себя французского генерала

Генерал Тренкан: Украина должна выставить больше солдат или идти на переговоры

© LCIФранцузский генерал Доминик Тренкан в телеканала эфире LCI
Французский генерал Доминик Тренкан в телеканала эфире LCI
© LCI
Французский генерал Доминик Тренкан в телеканала эфире LCI
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Украина должна перестать жаловаться на недостаток помощи от Запада и призывать больше людей в армию, в противном случае Киев должен прекратить военные действия и перейти к переговорам, заявил в эфире телеканала LCI французский генерал Доминик Тренкан.
"К Западу предъявляют требования, и часто Украина критикует Запад: вы поставляете недостаточно оружия, недостаточно денег и так далее. Западные страны, и в частности США, поставляют оружие, но проблема также в солдатах — а их должна предоставить Украина", — выразил негодование генерал.
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Он решил сравнить нынешнюю Украину и Францию в начале Первой мировой войны. По его словам, при сопоставимом населении в 1914 году на фронт отправились четыре миллиона французов, в то время как на Украине сейчас — около 300 тысяч.
"Вот какой разрыв", — возмутился Тренкан.
Он назвал "избирательными" меры Киева по мобилизации населения, указав, что в стране не призывают мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.
"Я думаю, что пора прекратить обвинять, — и иногда я слышу, в том числе на этой программе: Европа делает недостаточно, недостаточно, недостаточно. <…> Извините, украинцы, но нужно воевать. Или нужно решить, что в Донбассе терять мужчин не будем, что прекращаем воевать и переходим к переговорам. Но это должны решить украинцы, не мы", — резюмировал генерал.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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