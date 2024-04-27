https://ria.ru/20240427/front-1942285646.html

"Они почти в котле". Где у ВСУ треснула оборона

"Они почти в котле". Где у ВСУ треснула оборона - РИА Новости, 27.04.2024

"Они почти в котле". Где у ВСУ треснула оборона

За последние дни в зоне специальной военной операции удалось ощутимо сдвинуть фронт на ключевых направлениях. ВСУ перешли к глухой обороне по всей линии боевого РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T08:00

2024-04-27T08:00

2024-04-27T15:54

специальная военная операция на украине

авдеевка

константиновка

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

киев

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Андрей Игорев. За последние дни в зоне специальной военной операции удалось ощутимо сдвинуть фронт на ключевых направлениях. ВСУ перешли к глухой обороне по всей линии боевого соприкосновения. Однако тактика российской армии вынуждает их бросать укрепленные позиции. О том, что происходит, — в материале РИА Новости.На западСамым горячим направлением по-прежнему остается Донецкое, где наступление на нескольких участках продолжается с октября. После освобождения Авдеевки 17 февраля вэсэушников отбросили на запад как минимум на десять километров.До недавних пор фронт проходил по линии Тоненькое — Орловка — Семеновка — Бердычи, однако несколько дней назад передовые части совершили рывок к Очеретино, северо-западнее, и заняли большую часть населенного пункта.Этот маневр позволил зайти с севера на Новобахмутовку и Соловьево. Украинские подразделения, все еще обороняющиеся в западной части Бердычей, рискуют оказаться в котле.В свою очередь, освобождение Бердычей создаст предпосылки для штурма Новоселовки Первой и выхода к берегу реки Волчья — естественной природной преграде, на правом берегу которой ВСУ выстраивают цепь укреплений.С тем же замыслом российские части наступают западнее Авдеевки — на Уманское со стороны Орловки. А от недавно освобожденного Первомайского — на Нетайлово и Карловку, которая стоит на важном перекрестке. Взятие под контроль этого населенного пункта серьезно осложнит логистику ВСУ на всем Донецком направлении, и их артиллерийские позиции отодвинутся на 20-25 километров от столицы ДНР.Есть успехи и на Марьинском участке. Российская армия расширяет зону контроля вокруг Невельского и Георгиевки, постепенно сжимая в клещи важный город Красногоровку с довоенным населением 15 тысяч человек. Тут, помимо важных промышленных производств, располагаются базы ВСУ по ремонту поврежденной техники.Путь к СлавянскуНа Угледарском направлении после многомесячных боев полностью освободили Новомихайловку. Из этого мощного укрепрайона ВСУ обстреливали Еленовку, Докучаевск и все южное "подбрюшье" Донецка.Что еще важнее — освобождение Новомихайловки проделало брешь в украинской обороне и российские подразделения вплотную приблизились к Константиновке, которая находится на линии снабжения гарнизона Угледара.Здесь применили ту же тактику, что в Авдеевке и Артемовске, — взять населенный пункт в клещи и вынудить противника отступить под угрозой окружения.Не лучшая ситуация для ВСУ складывается и на северном участке Донецкого направления. Как сообщило Минобороны, российские войска заняли Богдановку к северо-востоку от Часова Яра.Освобождение этого города позволит установить огневой контроль над всеми местными автодорогами, а также перекрыть стратегически важную трассу Н-32.Это шоссе ведет в Константиновку — большой город с населением около 100 тысяч человек. Там располагаются тыловые органы группировки ВСУ, воюющей в Донбассе.Киев активно готовится к обороне. Константиновка — ключ к Дружковке, Краматорску и Славянску."У нас часто говорят: в Славянске все началось — в Славянске и закончится", — замечает собеседник РИА Новости из военных. В 2014-м именно тут разгорелись первые бои.Харьковский вопросНа других направлениях обстановка менее динамичная. На Запорожском — позиционное "бодание" в районе Работина и Вербового. Действия крупных соединений осложняются рельефом — голые поля с куцей порослью деревьев вдоль дорог. Любые серьезные передвижения бронетехники моментально срисовываются аэроразведкой.На Херсонском направлении линия боевого соприкосновения особо не изменилась, вэсэушники несут большие потери, пытаясь переплыть Днепр: лодки постоянно поражают расчеты ПТУР и БПЛА. Расширить плацдарм на левом берегу реки Киеву не удалось.Вместе с тем оживает Харьковское направление. В украинских медиа постоянно твердят о создании укреплений здесь и стягивании войск. Этому, впрочем, мешают ВКС и ракетные подразделения, которые в последние недели активно обстреливают объекты военной инфраструктуры. В частности, поразили телевышку в Харькове, где, по данным местного подполья, была установлена разведывательная аппаратура.Кроме того, обсуждают возможную контратаку ВСУ. Киев уповает на поставки снарядов с Запада. Однако хватит ли этого — большой вопрос с учетом явного превосходства российской армии.

https://ria.ru/20240425/patriot-1942020767.html

https://ria.ru/20240417/aleshki-1940364940.html

авдеевка

константиновка

киев

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авдеевка, константиновка, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, киев