https://ria.ru/20240427/front-1942285646.html
"Они почти в котле". Где у ВСУ треснула оборона
"Они почти в котле". Где у ВСУ треснула оборона - РИА Новости, 27.04.2024
"Они почти в котле". Где у ВСУ треснула оборона
За последние дни в зоне специальной военной операции удалось ощутимо сдвинуть фронт на ключевых направлениях. ВСУ перешли к глухой обороне по всей линии боевого РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T08:00
2024-04-27T08:00
2024-04-27T15:54
специальная военная операция на украине
авдеевка
константиновка
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
киев
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Андрей Игорев. За последние дни в зоне специальной военной операции удалось ощутимо сдвинуть фронт на ключевых направлениях. ВСУ перешли к глухой обороне по всей линии боевого соприкосновения. Однако тактика российской армии вынуждает их бросать укрепленные позиции. О том, что происходит, — в материале РИА Новости.На западСамым горячим направлением по-прежнему остается Донецкое, где наступление на нескольких участках продолжается с октября. После освобождения Авдеевки 17 февраля вэсэушников отбросили на запад как минимум на десять километров.До недавних пор фронт проходил по линии Тоненькое — Орловка — Семеновка — Бердычи, однако несколько дней назад передовые части совершили рывок к Очеретино, северо-западнее, и заняли большую часть населенного пункта.Этот маневр позволил зайти с севера на Новобахмутовку и Соловьево. Украинские подразделения, все еще обороняющиеся в западной части Бердычей, рискуют оказаться в котле.В свою очередь, освобождение Бердычей создаст предпосылки для штурма Новоселовки Первой и выхода к берегу реки Волчья — естественной природной преграде, на правом берегу которой ВСУ выстраивают цепь укреплений.С тем же замыслом российские части наступают западнее Авдеевки — на Уманское со стороны Орловки. А от недавно освобожденного Первомайского — на Нетайлово и Карловку, которая стоит на важном перекрестке. Взятие под контроль этого населенного пункта серьезно осложнит логистику ВСУ на всем Донецком направлении, и их артиллерийские позиции отодвинутся на 20-25 километров от столицы ДНР.Есть успехи и на Марьинском участке. Российская армия расширяет зону контроля вокруг Невельского и Георгиевки, постепенно сжимая в клещи важный город Красногоровку с довоенным населением 15 тысяч человек. Тут, помимо важных промышленных производств, располагаются базы ВСУ по ремонту поврежденной техники.Путь к СлавянскуНа Угледарском направлении после многомесячных боев полностью освободили Новомихайловку. Из этого мощного укрепрайона ВСУ обстреливали Еленовку, Докучаевск и все южное "подбрюшье" Донецка.Что еще важнее — освобождение Новомихайловки проделало брешь в украинской обороне и российские подразделения вплотную приблизились к Константиновке, которая находится на линии снабжения гарнизона Угледара.Здесь применили ту же тактику, что в Авдеевке и Артемовске, — взять населенный пункт в клещи и вынудить противника отступить под угрозой окружения.Не лучшая ситуация для ВСУ складывается и на северном участке Донецкого направления. Как сообщило Минобороны, российские войска заняли Богдановку к северо-востоку от Часова Яра.Освобождение этого города позволит установить огневой контроль над всеми местными автодорогами, а также перекрыть стратегически важную трассу Н-32.Это шоссе ведет в Константиновку — большой город с населением около 100 тысяч человек. Там располагаются тыловые органы группировки ВСУ, воюющей в Донбассе.Киев активно готовится к обороне. Константиновка — ключ к Дружковке, Краматорску и Славянску."У нас часто говорят: в Славянске все началось — в Славянске и закончится", — замечает собеседник РИА Новости из военных. В 2014-м именно тут разгорелись первые бои.Харьковский вопросНа других направлениях обстановка менее динамичная. На Запорожском — позиционное "бодание" в районе Работина и Вербового. Действия крупных соединений осложняются рельефом — голые поля с куцей порослью деревьев вдоль дорог. Любые серьезные передвижения бронетехники моментально срисовываются аэроразведкой.На Херсонском направлении линия боевого соприкосновения особо не изменилась, вэсэушники несут большие потери, пытаясь переплыть Днепр: лодки постоянно поражают расчеты ПТУР и БПЛА. Расширить плацдарм на левом берегу реки Киеву не удалось.Вместе с тем оживает Харьковское направление. В украинских медиа постоянно твердят о создании укреплений здесь и стягивании войск. Этому, впрочем, мешают ВКС и ракетные подразделения, которые в последние недели активно обстреливают объекты военной инфраструктуры. В частности, поразили телевышку в Харькове, где, по данным местного подполья, была установлена разведывательная аппаратура.Кроме того, обсуждают возможную контратаку ВСУ. Киев уповает на поставки снарядов с Запада. Однако хватит ли этого — большой вопрос с учетом явного превосходства российской армии.
https://ria.ru/20240425/patriot-1942020767.html
https://ria.ru/20240417/aleshki-1940364940.html
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авдеевка, константиновка, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, киев
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Киев
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Андрей Игорев. За последние дни в зоне специальной военной операции удалось ощутимо сдвинуть фронт на ключевых направлениях. ВСУ перешли к глухой обороне по всей линии боевого соприкосновения. Однако тактика российской армии вынуждает их бросать укрепленные позиции. О том, что происходит, — в материале РИА Новости.
Самым горячим направлением по-прежнему остается Донецкое, где наступление на нескольких участках продолжается с октября. После освобождения Авдеевки 17 февраля вэсэушников отбросили на запад как минимум на десять километров.
До недавних пор фронт проходил по линии Тоненькое — Орловка — Семеновка — Бердычи, однако несколько дней назад передовые части совершили рывок к Очеретино, северо-западнее, и заняли большую часть населенного пункта.
Этот маневр позволил зайти с севера на Новобахмутовку и Соловьево. Украинские подразделения, все еще обороняющиеся в западной части Бердычей, рискуют оказаться в котле.
В свою очередь, освобождение Бердычей создаст предпосылки для штурма Новоселовки Первой и выхода к берегу реки Волчья — естественной природной преграде, на правом берегу которой ВСУ выстраивают цепь укреплений.
С тем же замыслом российские части наступают западнее Авдеевки — на Уманское со стороны Орловки. А от недавно освобожденного Первомайского — на Нетайлово и Карловку, которая стоит на важном перекрестке. Взятие под контроль этого населенного пункта серьезно осложнит логистику ВСУ на всем Донецком направлении, и их артиллерийские позиции отодвинутся на 20-25 километров от столицы ДНР.
Есть успехи и на Марьинском участке. Российская армия расширяет зону контроля вокруг Невельского и Георгиевки, постепенно сжимая в клещи важный город Красногоровку с довоенным населением 15 тысяч человек. Тут, помимо важных промышленных производств, располагаются базы ВСУ по ремонту поврежденной техники.
На Угледарском направлении после многомесячных боев полностью освободили Новомихайловку. Из этого мощного укрепрайона ВСУ обстреливали Еленовку, Докучаевск и все южное "подбрюшье" Донецка.
Что еще важнее — освобождение Новомихайловки проделало брешь в украинской обороне и российские подразделения вплотную приблизились к Константиновке, которая находится на линии снабжения гарнизона Угледара.
Здесь применили ту же тактику, что в Авдеевке и Артемовске, — взять населенный пункт в клещи и вынудить противника отступить под угрозой окружения.
Не лучшая ситуация для ВСУ складывается и на северном участке Донецкого направления. Как сообщило Минобороны, российские войска заняли Богдановку к северо-востоку от Часова Яра.
Освобождение этого города позволит установить огневой контроль над всеми местными автодорогами, а также перекрыть стратегически важную трассу Н-32.
Это шоссе ведет в Константиновку — большой город с населением около 100 тысяч человек. Там располагаются тыловые органы группировки ВСУ, воюющей в Донбассе.
Киев активно готовится к обороне. Константиновка — ключ к Дружковке, Краматорску и Славянску.
"У нас часто говорят: в Славянске все началось — в Славянске и закончится", — замечает собеседник РИА Новости из военных. В 2014-м именно тут разгорелись первые бои.
На других направлениях обстановка менее динамичная. На Запорожском — позиционное "бодание" в районе Работина и Вербового. Действия крупных соединений осложняются рельефом — голые поля с куцей порослью деревьев вдоль дорог. Любые серьезные передвижения бронетехники моментально срисовываются аэроразведкой.
На Херсонском направлении линия боевого соприкосновения особо не изменилась, вэсэушники несут большие потери, пытаясь переплыть Днепр: лодки постоянно поражают расчеты ПТУР и БПЛА. Расширить плацдарм на левом берегу реки Киеву не удалось.
Вместе с тем оживает Харьковское направление. В украинских медиа постоянно твердят о создании укреплений здесь и стягивании войск. Этому, впрочем, мешают ВКС и ракетные подразделения, которые в последние недели активно обстреливают объекты военной инфраструктуры. В частности, поразили телевышку в Харькове, где, по данным местного подполья, была установлена разведывательная аппаратура.
Кроме того, обсуждают возможную контратаку ВСУ. Киев уповает на поставки снарядов с Запада. Однако хватит ли этого — большой вопрос с учетом явного превосходства российской армии.