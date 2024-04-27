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Сезон фонтанов начался в Москве - РИА Новости, 27.04.2024
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16:04 27.04.2024
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Сезон фонтанов начался в Москве
Сезон фонтанов начался в Москве - РИА Новости, 27.04.2024
Сезон фонтанов начался в Москве
Сезон фонтанов открыт в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:04
2024-04-27T16:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
фонтаны
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сезон фонтанов открыт в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. &quot;В столице открыт сезон фонтанов. Включение всех фонтанов — это символическое завершение работ по приведению города в порядок после зимы. Запуску предшествует большая подготовка: чаши очищают, проверяют исправность подсветки и инженерных систем, проводят монтаж и регулировку оборудования, светильников и форсунок. Последняя проверка проходит уже после заполнения фонтанов водой&quot;, - написал Собянин в своем Telegram-канале.Он отметил, что пристальное внимание уделяется сохранению и восстановлению фонтанов. В прошлом году после капремонта заработали светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" и комплекс плавающих фонтанов на Водоотводном канале в центре города. "Такие разные, фонтаны привлекают миллионы туристов и жителей города, делают благоустроенные общественные пространства притягательнее, а городскую среду комфортнее", - добавил мэр.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, фонтаны
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин, Фонтаны

Сезон фонтанов начался в Москве

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФонтан "Дружба народов" главный фонтан ВДНХ
Фонтан Дружба народов главный фонтан ВДНХ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сезон фонтанов открыт в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«

"В столице открыт сезон фонтанов. Включение всех фонтанов — это символическое завершение работ по приведению города в порядок после зимы. Запуску предшествует большая подготовка: чаши очищают, проверяют исправность подсветки и инженерных систем, проводят монтаж и регулировку оборудования, светильников и форсунок. Последняя проверка проходит уже после заполнения фонтанов водой", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пристальное внимание уделяется сохранению и восстановлению фонтанов. В прошлом году после капремонта заработали светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" и комплекс плавающих фонтанов на Водоотводном канале в центре города.
"Такие разные, фонтаны привлекают миллионы туристов и жителей города, делают благоустроенные общественные пространства притягательнее, а городскую среду комфортнее", - добавил мэр.
Фонтаны Москвы 2024
Как устроены фонтаны Москвы
10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСергей СобянинФонтаны
 
 
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