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Сезон фонтанов начался в Москве

Сезон фонтанов начался в Москве - РИА Новости, 27.04.2024

Сезон фонтанов начался в Москве

Сезон фонтанов открыт в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:04

2024-04-27T16:04

2024-04-27T16:04

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общество

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москва

сергей собянин

фонтаны

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сезон фонтанов открыт в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В столице открыт сезон фонтанов. Включение всех фонтанов — это символическое завершение работ по приведению города в порядок после зимы. Запуску предшествует большая подготовка: чаши очищают, проверяют исправность подсветки и инженерных систем, проводят монтаж и регулировку оборудования, светильников и форсунок. Последняя проверка проходит уже после заполнения фонтанов водой", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Он отметил, что пристальное внимание уделяется сохранению и восстановлению фонтанов. В прошлом году после капремонта заработали светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" и комплекс плавающих фонтанов на Водоотводном канале в центре города. "Такие разные, фонтаны привлекают миллионы туристов и жителей города, делают благоустроенные общественные пространства притягательнее, а городскую среду комфортнее", - добавил мэр.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, фонтаны