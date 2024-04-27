https://ria.ru/20240427/fontany-1942783598.html
Сезон фонтанов начался в Москве
Сезон фонтанов начался в Москве - РИА Новости, 27.04.2024
Сезон фонтанов начался в Москве
Сезон фонтанов открыт в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:04
2024-04-27T16:04
2024-04-27T16:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
фонтаны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927029926_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_bcbba590575149fab23c5ff047165c69.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сезон фонтанов открыт в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В столице открыт сезон фонтанов. Включение всех фонтанов — это символическое завершение работ по приведению города в порядок после зимы. Запуску предшествует большая подготовка: чаши очищают, проверяют исправность подсветки и инженерных систем, проводят монтаж и регулировку оборудования, светильников и форсунок. Последняя проверка проходит уже после заполнения фонтанов водой", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Он отметил, что пристальное внимание уделяется сохранению и восстановлению фонтанов. В прошлом году после капремонта заработали светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" и комплекс плавающих фонтанов на Водоотводном канале в центре города. "Такие разные, фонтаны привлекают миллионы туристов и жителей города, делают благоустроенные общественные пространства притягательнее, а городскую среду комфортнее", - добавил мэр.
https://realty.ria.ru/20240427/fontany-1927556758.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927029926_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_c1ff5ab5b745a958ef1c48d026f16b42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, фонтаны
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин, Фонтаны
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сезон фонтанов открыт в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«
"В столице открыт сезон фонтанов. Включение всех фонтанов — это символическое завершение работ по приведению города в порядок после зимы. Запуску предшествует большая подготовка: чаши очищают, проверяют исправность подсветки и инженерных систем, проводят монтаж и регулировку оборудования, светильников и форсунок. Последняя проверка проходит уже после заполнения фонтанов водой", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пристальное внимание уделяется сохранению и восстановлению фонтанов. В прошлом году после капремонта заработали светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" и комплекс плавающих фонтанов на Водоотводном канале в центре города.
"Такие разные, фонтаны привлекают миллионы туристов и жителей города, делают благоустроенные общественные пространства притягательнее, а городскую среду комфортнее", - добавил мэр.