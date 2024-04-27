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Самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за помех GPS - РИА Новости, 27.04.2024
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10:16 27.04.2024 (обновлено: 11:00 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/finnair-1942683799.html
Самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за помех GPS
Самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за помех GPS - РИА Новости, 27.04.2024
Самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за помех GPS
Самолет Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту из-за помех GPS, заявила РИА Новости руководитель отдела авиакомпании по связям с... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T10:16
2024-04-27T11:00
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Самолет Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту из-за помех GPS, заявила РИА Новости руководитель отдела авиакомпании по связям с общественностью Пяйвют Таллквист. "Рейс AY1045 не смог приземлиться в аэропорту Тарту в пятницу вечером 26 апреля из-за помех GPS. В аэропорту Тарту заход на посадку и посадка осуществляются по GPS. Самолет вернулся в Хельсинки", - сказала она. Ранее командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что сбой в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей обнаружен на восточном фланге НАТО. По его словам, сбой был обнаружен на территории от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу. Опубликовавшее комментарий военного издание Telegraph утверждало, что якобы российская система радиоэлектронной борьбы вмешивается в работу GPS. Число сбоев в работе GPS воздушного транспорта в Финляндии в начале этого года уже в три раза превысило показатель за весь 2023 год, причем большая часть случаев зафиксирована у границы с Россией, сообщала ранее газета Helsingin Sanomat.
https://ria.ru/20240203/estoniya-1925269565.html
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в мире, тарту, финляндия, эстония, finnair, нато, gps
В мире, Тарту, Финляндия, Эстония, Finnair, НАТО, GPS
Самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за помех GPS

Finnair: рейс Хельсинки — Тарту не смог приземлиться в аэропорту из-за помех GPS

CC BY 2.0 / Eric Salard / A320 / FINNAIR Самолет Airbus A320 авиакомпании Finnair
Самолет Airbus A320 авиакомпании Finnair - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
CC BY 2.0 / Eric Salard / A320 / FINNAIR
Самолет Airbus A320 авиакомпании Finnair. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Самолет Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту из-за помех GPS, заявила РИА Новости руководитель отдела авиакомпании по связям с общественностью Пяйвют Таллквист.
«
"Рейс AY1045 не смог приземлиться в аэропорту Тарту в пятницу вечером 26 апреля из-за помех GPS. В аэропорту Тарту заход на посадку и посадка осуществляются по GPS. Самолет вернулся в Хельсинки", - сказала она.
Эстония - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Эстония пожаловалась на блокировку GPS российскими военными, пишут СМИ
3 февраля, 23:45
Ранее командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что сбой в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей обнаружен на восточном фланге НАТО. По его словам, сбой был обнаружен на территории от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу. Опубликовавшее комментарий военного издание Telegraph утверждало, что якобы российская система радиоэлектронной борьбы вмешивается в работу GPS.
Число сбоев в работе GPS воздушного транспорта в Финляндии в начале этого года уже в три раза превысило показатель за весь 2023 год, причем большая часть случаев зафиксирована у границы с Россией, сообщала ранее газета Helsingin Sanomat.
Самолеты в аэропорту Мумбаи - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Глава МИД Чехии не смог вылететь из Мумбаи из-за проблем с самолетом
3 марта, 17:22
 
В миреТартуФинляндияЭстонияFinnairНАТОGPS
 
 
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