https://ria.ru/20240427/finnair-1942683799.html
Самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за помех GPS
Самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за помех GPS - РИА Новости, 27.04.2024
Самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за помех GPS
Самолет Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту из-за помех GPS, заявила РИА Новости руководитель отдела авиакомпании по связям с... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T10:16
2024-04-27T10:16
2024-04-27T11:00
в мире
тарту
финляндия
эстония
finnair
нато
gps
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156154/40/1561544057_0:52:2049:1204_1920x0_80_0_0_465d6f8d53c421f3b7979df16524f74a.jpg
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Самолет Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту из-за помех GPS, заявила РИА Новости руководитель отдела авиакомпании по связям с общественностью Пяйвют Таллквист. "Рейс AY1045 не смог приземлиться в аэропорту Тарту в пятницу вечером 26 апреля из-за помех GPS. В аэропорту Тарту заход на посадку и посадка осуществляются по GPS. Самолет вернулся в Хельсинки", - сказала она. Ранее командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что сбой в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей обнаружен на восточном фланге НАТО. По его словам, сбой был обнаружен на территории от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу. Опубликовавшее комментарий военного издание Telegraph утверждало, что якобы российская система радиоэлектронной борьбы вмешивается в работу GPS. Число сбоев в работе GPS воздушного транспорта в Финляндии в начале этого года уже в три раза превысило показатель за весь 2023 год, причем большая часть случаев зафиксирована у границы с Россией, сообщала ранее газета Helsingin Sanomat.
https://ria.ru/20240203/estoniya-1925269565.html
https://ria.ru/20240303/chekhiya-1930857491.html
тарту
финляндия
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156154/40/1561544057_0:0:1813:1360_1920x0_80_0_0_3de99695a551f93082f28edbd3efdc7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тарту, финляндия, эстония, finnair, нато, gps
В мире, Тарту, Финляндия, Эстония, Finnair, НАТО, GPS
Самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за помех GPS
Finnair: рейс Хельсинки — Тарту не смог приземлиться в аэропорту из-за помех GPS