https://ria.ru/20240427/finnair-1942683799.html

Самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за помех GPS

Самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за помех GPS - РИА Новости, 27.04.2024

Самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за помех GPS

Самолет Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту из-за помех GPS, заявила РИА Новости руководитель отдела авиакомпании по связям с... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T10:16

2024-04-27T10:16

2024-04-27T11:00

в мире

тарту

финляндия

эстония

finnair

нато

gps

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156154/40/1561544057_0:52:2049:1204_1920x0_80_0_0_465d6f8d53c421f3b7979df16524f74a.jpg

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Самолет Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту из-за помех GPS, заявила РИА Новости руководитель отдела авиакомпании по связям с общественностью Пяйвют Таллквист. "Рейс AY1045 не смог приземлиться в аэропорту Тарту в пятницу вечером 26 апреля из-за помех GPS. В аэропорту Тарту заход на посадку и посадка осуществляются по GPS. Самолет вернулся в Хельсинки", - сказала она. Ранее командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что сбой в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей обнаружен на восточном фланге НАТО. По его словам, сбой был обнаружен на территории от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу. Опубликовавшее комментарий военного издание Telegraph утверждало, что якобы российская система радиоэлектронной борьбы вмешивается в работу GPS. Число сбоев в работе GPS воздушного транспорта в Финляндии в начале этого года уже в три раза превысило показатель за весь 2023 год, причем большая часть случаев зафиксирована у границы с Россией, сообщала ранее газета Helsingin Sanomat.

https://ria.ru/20240203/estoniya-1925269565.html

https://ria.ru/20240303/chekhiya-1930857491.html

тарту

финляндия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тарту, финляндия, эстония, finnair, нато, gps