В тюменском селе Абатское объявили экстренную эвакуацию
В тюменском селе Абатское объявили экстренную эвакуацию из-за паводка
© Администрация Абатского муниципального районаАбатский муниципальный район
© Администрация Абатского муниципального района
Абатский муниципальный район
ТЮМЕНЬ, 27 апр – РИА Новости. Экстренная эвакуация объявлена в селе Абатское Тюменской области из-за угрозы затопления улиц водой из реки Ишима, сообщил в обращении к жителям села глава Абатского района Игорь Васильев в Telegram-канале.
"Настал момент, когда я должен сообщить об экстренной эвакуации жителей села Абатское. Возникла реальная опасность затопления улиц нашего села. Прошу вас, односельчане, чьи дома попадают в зону затопления и подтопления, возьмите документы, ценные вещи, белье и лекарства, прибудьте на пункт сбора или ПВР. Отключите электричество, газ в доме. Соблюдайте спокойствие", – сказал Васильев.
Ранее Васильев сообщил, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в Абатском районе проживает почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.