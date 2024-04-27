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В тюменском селе Абатское объявили экстренную эвакуацию - РИА Новости, 27.04.2024
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08:01 27.04.2024 (обновлено: 08:07 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/evakuatsiya-1942664964.html
В тюменском селе Абатское объявили экстренную эвакуацию
В тюменском селе Абатское объявили экстренную эвакуацию - РИА Новости, 27.04.2024
В тюменском селе Абатское объявили экстренную эвакуацию
Экстренная эвакуация объявлена в селе Абатское Тюменской области из-за угрозы затопления улиц водой из реки Ишима, сообщил в обращении к жителям села глава... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T08:01
2024-04-27T08:07
происшествия
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 27 апр – РИА Новости. Экстренная эвакуация объявлена в селе Абатское Тюменской области из-за угрозы затопления улиц водой из реки Ишима, сообщил в обращении к жителям села глава Абатского района Игорь Васильев в Telegram-канале."Настал момент, когда я должен сообщить об экстренной эвакуации жителей села Абатское. Возникла реальная опасность затопления улиц нашего села. Прошу вас, односельчане, чьи дома попадают в зону затопления и подтопления, возьмите документы, ценные вещи, белье и лекарства, прибудьте на пункт сбора или ПВР. Отключите электричество, газ в доме. Соблюдайте спокойствие", – сказал Васильев.Ранее Васильев сообщил, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в Абатском районе проживает почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.
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происшествия, тюменская область
Происшествия, Тюменская область
В тюменском селе Абатское объявили экстренную эвакуацию

В тюменском селе Абатское объявили экстренную эвакуацию из-за паводка

© Администрация Абатского муниципального районаАбатский муниципальный район
Абатский муниципальный район
© Администрация Абатского муниципального района
Абатский муниципальный район
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ТЮМЕНЬ, 27 апр – РИА Новости. Экстренная эвакуация объявлена в селе Абатское Тюменской области из-за угрозы затопления улиц водой из реки Ишима, сообщил в обращении к жителям села глава Абатского района Игорь Васильев в Telegram-канале.
"Настал момент, когда я должен сообщить об экстренной эвакуации жителей села Абатское. Возникла реальная опасность затопления улиц нашего села. Прошу вас, односельчане, чьи дома попадают в зону затопления и подтопления, возьмите документы, ценные вещи, белье и лекарства, прибудьте на пункт сбора или ПВР. Отключите электричество, газ в доме. Соблюдайте спокойствие", – сказал Васильев.
Ранее Васильев сообщил, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в Абатском районе проживает почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.
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