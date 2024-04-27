https://ria.ru/20240427/elektropodstantsiya-1942732924.html

Подполье сообщило об ударе ВС России по электроподстанции под Харьковом

Подполье сообщило об ударе ВС России по электроподстанции под Харьковом - РИА Новости, 27.04.2024

Подполье сообщило об ударе ВС России по электроподстанции под Харьковом

Вооруженные силы России ударили в район электроподстанции в поселке городского типа Боровая Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T13:02

2024-04-27T13:02

2024-04-27T13:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

в мире

россия

сергей лебедев

харьковская область

украина

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили в район электроподстанции в поселке городского типа Боровая Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."12:00, пгт Боровая, прилёты в район подстанции. Электроэнергия отсутствует со вчерашнего дня, мобильная связь практически не работает", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

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харьковская область

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Кирилл Волков

вооруженные силы рф, в мире, россия, сергей лебедев, харьковская область, украина