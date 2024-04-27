https://ria.ru/20240427/elektropodstantsiya-1942732924.html
Подполье сообщило об ударе ВС России по электроподстанции под Харьковом
Подполье сообщило об ударе ВС России по электроподстанции под Харьковом - РИА Новости, 27.04.2024
Подполье сообщило об ударе ВС России по электроподстанции под Харьковом
Вооруженные силы России ударили в район электроподстанции в поселке городского типа Боровая Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:02
2024-04-27T13:02
2024-04-27T13:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
в мире
россия
сергей лебедев
харьковская область
украина
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили в район электроподстанции в поселке городского типа Боровая Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."12:00, пгт Боровая, прилёты в район подстанции. Электроэнергия отсутствует со вчерашнего дня, мобильная связь практически не работает", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, в мире, россия, сергей лебедев, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, В мире, Россия, Сергей Лебедев, Харьковская область, Украина
Подполье сообщило об ударе ВС России по электроподстанции под Харьковом
Подполье: ВС России ударили в район электроподстанции в Харьковской области