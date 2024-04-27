https://ria.ru/20240427/ekstraditsiya-1942651270.html

США отказались комментировать экстрадицию с Кипра россиянина Петрова

США отказались комментировать экстрадицию с Кипра россиянина Петрова - РИА Новости, 27.04.2024

США отказались комментировать экстрадицию с Кипра россиянина Петрова

Власти США отказались комментировать возможную экстрадицию россиянина Артура Петрова, арестованного на Кипре, заявил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T02:52

2024-04-27T02:52

2024-04-27T02:52

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Власти США отказались комментировать возможную экстрадицию россиянина Артура Петрова, арестованного на Кипре, заявил РИА Новости официальный представитель министерства юстиции США. Ранее апелляционный суд Кипра дал согласие на экстрадицию Петрова в США, сообщал РИА Новости источник в Никосии. "Мы отказываемся от комментариев по данному поводу", - сказал представитель министерства. Американский минюст сообщил 31 августа 2023 года, что россиянин Артур Петров, также имеющий гражданство Германии, арестован на Кипре по запросу властей США "за незаконный экспорт в Россию чувствительной микроэлектроники из США с военным применением". Петрова подозревали в участии в сети по закупке технологий и микроэлектроники для поставок российским производителям военной продукции, он был арестован на Кипре 26 августа 2023 года. Окружной суд Ларнаки ранее отказал в экстрадиции Петрова в США, прокуратура подала апелляцию.

https://ria.ru/20231208/finlyandiya-1914535706.html

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кипр

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