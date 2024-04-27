Рейтинг@Mail.ru
США отказались комментировать экстрадицию с Кипра россиянина Петрова - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:52 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/ekstraditsiya-1942651270.html
США отказались комментировать экстрадицию с Кипра россиянина Петрова
США отказались комментировать экстрадицию с Кипра россиянина Петрова - РИА Новости, 27.04.2024
США отказались комментировать экстрадицию с Кипра россиянина Петрова
Власти США отказались комментировать возможную экстрадицию россиянина Артура Петрова, арестованного на Кипре, заявил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T02:52
2024-04-27T02:52
в мире
сша
кипр
никосия (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/10/1512361097_0:355:2400:1705_1920x0_80_0_0_3de4bc284ace1ad6bb19ed8167c18328.jpg
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Власти США отказались комментировать возможную экстрадицию россиянина Артура Петрова, арестованного на Кипре, заявил РИА Новости официальный представитель министерства юстиции США. Ранее апелляционный суд Кипра дал согласие на экстрадицию Петрова в США, сообщал РИА Новости источник в Никосии. "Мы отказываемся от комментариев по данному поводу", - сказал представитель министерства. Американский минюст сообщил 31 августа 2023 года, что россиянин Артур Петров, также имеющий гражданство Германии, арестован на Кипре по запросу властей США "за незаконный экспорт в Россию чувствительной микроэлектроники из США с военным применением". Петрова подозревали в участии в сети по закупке технологий и микроэлектроники для поставок российским производителям военной продукции, он был арестован на Кипре 26 августа 2023 года. Окружной суд Ларнаки ранее отказал в экстрадиции Петрова в США, прокуратура подала апелляцию.
https://ria.ru/20231208/finlyandiya-1914535706.html
https://ria.ru/20231208/ekstraditsiya-1914732095.html
сша
кипр
никосия (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/10/1512361097_105:0:2378:1705_1920x0_80_0_0_dd7c525ca535da7a8eb4ac1b51984f7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, кипр, никосия (город)
В мире, США, Кипр, Никосия (город)
США отказались комментировать экстрадицию с Кипра россиянина Петрова

Минюст США отказался комментировать экстрадицию россиянина Петрова с Кипра

© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / J. David Ake
Министерство юстиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Власти США отказались комментировать возможную экстрадицию россиянина Артура Петрова, арестованного на Кипре, заявил РИА Новости официальный представитель министерства юстиции США.
Ранее апелляционный суд Кипра дал согласие на экстрадицию Петрова в США, сообщал РИА Новости источник в Никосии.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
СМИ: в Финляндии не разрешили экстрадицию на Украину россиянина Тордена
8 декабря 2023, 10:37
"Мы отказываемся от комментариев по данному поводу", - сказал представитель министерства.
Американский минюст сообщил 31 августа 2023 года, что россиянин Артур Петров, также имеющий гражданство Германии, арестован на Кипре по запросу властей США "за незаконный экспорт в Россию чувствительной микроэлектроники из США с военным применением". Петрова подозревали в участии в сети по закупке технологий и микроэлектроники для поставок российским производителям военной продукции, он был арестован на Кипре 26 августа 2023 года.
Окружной суд Ларнаки ранее отказал в экстрадиции Петрова в США, прокуратура подала апелляцию.
Виктор Панюшин
СМИ: Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом Витю Пана
8 декабря 2023, 22:24
 
В миреСШАКипрНикосия (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала