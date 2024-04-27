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Эксперт оценил, каким будет 2025 год для Украины - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 27.04.2024 (обновлено: 17:10 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/ekspert-1942799455.html
Эксперт оценил, каким будет 2025 год для Украины
Эксперт оценил, каким будет 2025 год для Украины - РИА Новости, 27.04.2024
Эксперт оценил, каким будет 2025 год для Украины
Недавняя помощь Украине со стороны Запада не годится для контрнаступления, Киев ждут тяжелые времена, заявил директор по военным наукам британского Королевского РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T17:08
2024-04-27T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
джо байден
риши сунак
сергей лавров
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Недавняя помощь Украине со стороны Запада не годится для контрнаступления, Киев ждут тяжелые времена, заявил директор по военным наукам британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Мэтью Сэвилл. "Пока это не контрнаступательный пакет для Украины, и нет реальных перспектив контрнаступления в этом году. Следующий год будет тяжелым, и, возможно, Украине придется уступить больше территорий перед стабилизацией (ситуации)", - приводит газета Guardian слова Сэвилла. Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов. Премьер-министр Британии Риши Сунак в ходе визита в Польшу сообщил в выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240427/vsu-1942774614.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, риши сунак, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Риши Сунак, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Эксперт оценил, каким будет 2025 год для Украины

Эксперт: помощь Запада ВСУ не годится для "контрнаступа", 2025 год будет тяжелым

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Недавняя помощь Украине со стороны Запада не годится для контрнаступления, Киев ждут тяжелые времена, заявил директор по военным наукам британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Мэтью Сэвилл.
«
"Пока это не контрнаступательный пакет для Украины, и нет реальных перспектив контрнаступления в этом году. Следующий год будет тяжелым, и, возможно, Украине придется уступить больше территорий перед стабилизацией (ситуации)", - приводит газета Guardian слова Сэвилла.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
"Нас сгноили". Солдаты ВСУ обрушились на командование за сдачу Очеретино
15:18
Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов. Премьер-министр Британии Риши Сунак в ходе визита в Польшу сообщил в выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
"Происходит внезапно". В США раскрыли, куда бьют ATACMS на Украине
16:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденРиши СунакСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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