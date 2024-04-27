https://ria.ru/20240427/ekspert-1942799455.html

Эксперт оценил, каким будет 2025 год для Украины

Эксперт оценил, каким будет 2025 год для Украины - РИА Новости, 27.04.2024

Эксперт оценил, каким будет 2025 год для Украины

Недавняя помощь Украине со стороны Запада не годится для контрнаступления, Киев ждут тяжелые времена, заявил директор по военным наукам британского Королевского РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T17:08

2024-04-27T17:08

2024-04-27T17:10

специальная военная операция на украине

в мире

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сергей лавров

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Недавняя помощь Украине со стороны Запада не годится для контрнаступления, Киев ждут тяжелые времена, заявил директор по военным наукам британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Мэтью Сэвилл. "Пока это не контрнаступательный пакет для Украины, и нет реальных перспектив контрнаступления в этом году. Следующий год будет тяжелым, и, возможно, Украине придется уступить больше территорий перед стабилизацией (ситуации)", - приводит газета Guardian слова Сэвилла. Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов. Премьер-министр Британии Риши Сунак в ходе визита в Польшу сообщил в выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240427/vsu-1942774614.html

https://ria.ru/20240427/rakety-1942786766.html

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, риши сунак, сергей лавров, нато, министерство обороны сша