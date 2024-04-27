Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 27.04.2024 (обновлено: 20:24 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/dtp-1942846627.html
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 27.04.2024
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП
Грузовик Howo и легковой автомобиль Renault Logan столкнулись в Самарской области, в результате аварии погибли четыре человека, сообщило журналистам... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T20:20
2024-04-27T20:24
происшествия
авто
самарская область
россия
волжский район
renault s.a
renault logan
renault clio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942847459_0:21:1207:700_1920x0_80_0_0_ae35ae3dd8112b9e8fe8ce4ae2aa16c3.jpg
САМАРА, 27 апр - РИА Новости. Грузовик Howo и легковой автомобиль Renault Logan столкнулись в Самарской области, в результате аварии погибли четыре человека, сообщило журналистам региональное ГУМВД России. По предварительным данным, в 17.00 (16.00 мск) на 29-ом километре автодороги А-300 "Самара-Большая Черниговка-Граница с Республикой Казахстан" столкнулись грузовик и легковой автомобиль Renault Logan. Предварительно, водитель легкового автомобиля при выезде на федеральную трассу не пропустил грузовик, в результате чего произошло столкновение. Грузовик опрокинулся. На фото, размещенных региональным ГУМВД, видно, что легковой автомобиль оказался под грузовиком. "На месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля. Сотрудники полиции продолжают устанавливают все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении ведомства. Собственную проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения организовала прокуратура Самарской области. Как сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства, на месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует прокурор Волжского района Руслан Митерев.
https://ria.ru/20231216/mvd-1916188962.html
самарская область
россия
волжский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942847459_0:0:1273:954_1920x0_80_0_0_5346d5f494dfd4ecbbe70724ab2d4eac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, самарская область, россия, волжский район, renault s.a, renault logan, renault clio, происшествия – радио sputnik
Происшествия, Авто, Самарская область, Россия, Волжский район, Renault S.A, Renault Logan, Renault Clio, Происшествия – Радио Sputnik
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП

В Самарской области столкнулись грузовик и легковушка, погибли четыре человека

© Фото : МВД Самарской области/TelegramМесто ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Самарской области
Место ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Самарской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : МВД Самарской области/Telegram
Место ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 27 апр - РИА Новости. Грузовик Howo и легковой автомобиль Renault Logan столкнулись в Самарской области, в результате аварии погибли четыре человека, сообщило журналистам региональное ГУМВД России.
По предварительным данным, в 17.00 (16.00 мск) на 29-ом километре автодороги А-300 "Самара-Большая Черниговка-Граница с Республикой Казахстан" столкнулись грузовик и легковой автомобиль Renault Logan. Предварительно, водитель легкового автомобиля при выезде на федеральную трассу не пропустил грузовик, в результате чего произошло столкновение. Грузовик опрокинулся. На фото, размещенных региональным ГУМВД, видно, что легковой автомобиль оказался под грузовиком.
«
"На месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля. Сотрудники полиции продолжают устанавливают все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении ведомства.
Собственную проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения организовала прокуратура Самарской области. Как сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства, на месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует прокурор Волжского района Руслан Митерев.
Место происшествия, где столкнулись два легковых автомобиля в Кошкинском районе Самарской области. 16 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
В Самарской области при аварии погибли два человека
16 декабря 2023, 13:29
 
ПроисшествияАвтоСамарская областьРоссияВолжский районRenault S.ARenault LoganRenault ClioПроисшествия – Радио Sputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала