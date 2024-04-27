В Самарской области четыре человека погибли в ДТП
В Самарской области столкнулись грузовик и легковушка, погибли четыре человека
© Фото : МВД Самарской области/TelegramМесто ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Самарской области
Место ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Самарской области
САМАРА, 27 апр - РИА Новости. Грузовик Howo и легковой автомобиль Renault Logan столкнулись в Самарской области, в результате аварии погибли четыре человека, сообщило журналистам региональное ГУМВД России.
По предварительным данным, в 17.00 (16.00 мск) на 29-ом километре автодороги А-300 "Самара-Большая Черниговка-Граница с Республикой Казахстан" столкнулись грузовик и легковой автомобиль Renault Logan. Предварительно, водитель легкового автомобиля при выезде на федеральную трассу не пропустил грузовик, в результате чего произошло столкновение. Грузовик опрокинулся. На фото, размещенных региональным ГУМВД, видно, что легковой автомобиль оказался под грузовиком.
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"На месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля. Сотрудники полиции продолжают устанавливают все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении ведомства.
Собственную проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения организовала прокуратура Самарской области. Как сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства, на месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует прокурор Волжского района Руслан Митерев.
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16 декабря 2023, 13:29