https://ria.ru/20240427/dtp-1942846627.html

В Самарской области четыре человека погибли в ДТП

В Самарской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 27.04.2024

В Самарской области четыре человека погибли в ДТП

Грузовик Howo и легковой автомобиль Renault Logan столкнулись в Самарской области, в результате аварии погибли четыре человека, сообщило журналистам... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T20:20

2024-04-27T20:20

2024-04-27T20:24

происшествия

авто

самарская область

россия

волжский район

renault s.a

renault logan

renault clio

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942847459_0:21:1207:700_1920x0_80_0_0_ae35ae3dd8112b9e8fe8ce4ae2aa16c3.jpg

САМАРА, 27 апр - РИА Новости. Грузовик Howo и легковой автомобиль Renault Logan столкнулись в Самарской области, в результате аварии погибли четыре человека, сообщило журналистам региональное ГУМВД России. По предварительным данным, в 17.00 (16.00 мск) на 29-ом километре автодороги А-300 "Самара-Большая Черниговка-Граница с Республикой Казахстан" столкнулись грузовик и легковой автомобиль Renault Logan. Предварительно, водитель легкового автомобиля при выезде на федеральную трассу не пропустил грузовик, в результате чего произошло столкновение. Грузовик опрокинулся. На фото, размещенных региональным ГУМВД, видно, что легковой автомобиль оказался под грузовиком. "На месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля. Сотрудники полиции продолжают устанавливают все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении ведомства. Собственную проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения организовала прокуратура Самарской области. Как сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства, на месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует прокурор Волжского района Руслан Митерев.

https://ria.ru/20231216/mvd-1916188962.html

самарская область

россия

волжский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, самарская область, россия, волжский район, renault s.a, renault logan, renault clio, происшествия – радио sputnik