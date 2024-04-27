https://ria.ru/20240427/dron-1942761598.html

Под Волновахой украинский дрон атаковал священников

Под Волновахой украинский дрон атаковал священников - РИА Новости, 27.04.2024

Под Волновахой украинский дрон атаковал священников

Украинский беспилотник атаковал священников, доставлявших гуманитарную помощь в окрестностях Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Волновахском... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:36

2024-04-27T14:36

2024-04-27T14:40

специальная военная операция на украине

волновахский район

волноваха

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал священников, доставлявших гуманитарную помощь в окрестностях Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Волновахском районе ДНР, сообщает пресс-служба обители. Отмечается, что атака произошла утром, когда монахи с гуманитарной помощью застряли на разбитой дороге, не доехав 500 метров до монастыря. "За поломавшейся машиной выехала монастырская машина, также белого цвета. Как только первый автомобиль потянул второй на буксире, появился дрон-камикадзе и пытался атаковать автомобили на подъезде к обители, но не успел", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале монастыря. Также в пресс-службе отмечают, что после неудачной попытки уничтожить гуманитарный конвой последовала повторная атака. "Дрон повторил атаку уже в самом монастыре возле храма, когда было понятно, что машины не военные, а монастырские. Видно было, что из авто выскакивали монахи. Что-то в управлении дроном пошло не так и он ударил в землю в стороне, в нескольких метрах от людей и собора, возле часовенки настоятеля монастыря", - отмечается в публикации. Монастырь, о котором идет речь, расположен в селе Никольское Волновахского района ДНР. Монастырь был основан в 1912 году на месте бывшего сельского прихода. Одна из последних атак ВСУ на обитель была зафиксирована в январе 2024 года, тогда на территории монастыря был ранен служитель церкви.

https://ria.ru/20240420/malkov-1941179565.html

https://ria.ru/20240427/ukraina-1942753674.html

волновахский район

волноваха

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

волновахский район, волноваха, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, происшествия