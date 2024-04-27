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Под Волновахой украинский дрон атаковал священников - РИА Новости, 27.04.2024
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14:36 27.04.2024 (обновлено: 14:40 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/dron-1942761598.html
Под Волновахой украинский дрон атаковал священников
Под Волновахой украинский дрон атаковал священников - РИА Новости, 27.04.2024
Под Волновахой украинский дрон атаковал священников
Украинский беспилотник атаковал священников, доставлявших гуманитарную помощь в окрестностях Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Волновахском... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:36
2024-04-27T14:40
специальная военная операция на украине
волновахский район
волноваха
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал священников, доставлявших гуманитарную помощь в окрестностях Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Волновахском районе ДНР, сообщает пресс-служба обители. Отмечается, что атака произошла утром, когда монахи с гуманитарной помощью застряли на разбитой дороге, не доехав 500 метров до монастыря. "За поломавшейся машиной выехала монастырская машина, также белого цвета. Как только первый автомобиль потянул второй на буксире, появился дрон-камикадзе и пытался атаковать автомобили на подъезде к обители, но не успел", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале монастыря. Также в пресс-службе отмечают, что после неудачной попытки уничтожить гуманитарный конвой последовала повторная атака. "Дрон повторил атаку уже в самом монастыре возле храма, когда было понятно, что машины не военные, а монастырские. Видно было, что из авто выскакивали монахи. Что-то в управлении дроном пошло не так и он ударил в землю в стороне, в нескольких метрах от людей и собора, возле часовенки настоятеля монастыря", - отмечается в публикации. Монастырь, о котором идет речь, расположен в селе Никольское Волновахского района ДНР. Монастырь был основан в 1912 году на месте бывшего сельского прихода. Одна из последних атак ВСУ на обитель была зафиксирована в январе 2024 года, тогда на территории монастыря был ранен служитель церкви.
https://ria.ru/20240420/malkov-1941179565.html
https://ria.ru/20240427/ukraina-1942753674.html
волновахский район
волноваха
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волновахский район, волноваха, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Волновахский район, Волноваха, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Под Волновахой украинский дрон атаковал священников

Под Волновахой украинский дрон атаковал священников, доставлявших гумпомощь

© Фото : Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь/TelegramПоследствия атаки ВСУ автомобиля, который перевозил гуманитарную помощь в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь
Последствия атаки ВСУ автомобиля, который перевозил гуманитарную помощь в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь/Telegram
Последствия атаки ВСУ автомобиля, который перевозил гуманитарную помощь в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал священников, доставлявших гуманитарную помощь в окрестностях Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Волновахском районе ДНР, сообщает пресс-служба обители.
Отмечается, что атака произошла утром, когда монахи с гуманитарной помощью застряли на разбитой дороге, не доехав 500 метров до монастыря.
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"За поломавшейся машиной выехала монастырская машина, также белого цвета. Как только первый автомобиль потянул второй на буксире, появился дрон-камикадзе и пытался атаковать автомобили на подъезде к обители, но не успел", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале монастыря.
Также в пресс-службе отмечают, что после неудачной попытки уничтожить гуманитарный конвой последовала повторная атака. "Дрон повторил атаку уже в самом монастыре возле храма, когда было понятно, что машины не военные, а монастырские. Видно было, что из авто выскакивали монахи. Что-то в управлении дроном пошло не так и он ударил в землю в стороне, в нескольких метрах от людей и собора, возле часовенки настоятеля монастыря", - отмечается в публикации.
Монастырь, о котором идет речь, расположен в селе Никольское Волновахского района ДНР. Монастырь был основан в 1912 году на месте бывшего сельского прихода. Одна из последних атак ВСУ на обитель была зафиксирована в январе 2024 года, тогда на территории монастыря был ранен служитель церкви.
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Специальная военная операция на УкраинеВолновахский районВолновахаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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