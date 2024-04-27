https://ria.ru/20240427/dozhd-1942716145.html
Сильные дожди в Москве в субботу больше не ожидаются
Сильные дожди в Москве в субботу больше не ожидаются - РИА Новости, 27.04.2024
Сильные дожди в Москве в субботу больше не ожидаются
Сильные дожди в субботу в Москве больше не ожидаются, но локальные и кратковременные осадки в течение дня еще возможны, сообщил ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:06
2024-04-27T12:06
2024-04-27T12:06
москва
погода
общество
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941011933_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_422d2df5b3896588669116c4e1f7963b.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сильные дожди в субботу в Москве больше не ожидаются, но локальные и кратковременные осадки в течение дня еще возможны, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале."С сильными дождями в Москве на сегодня все. Локальные и кратковременные осадки в течение дня еще возможны, но они не пойдут ни в какое сравнение с прошедшими ливнями", - написал синоптик.Он отметил, что ветер, по мере отхода холодного фронта на северо-восток, развернулся на северные румбы и будет усиливаться до 5-10 метров в секунду."Вместе с ним к берегам Москвы-реки хлынул и холодный воздух: если утром в столице было чуть выше плюс 15 градусов, то к 11 часам стало всего плюс 10 градусов", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20240427/fobos-1942686972.html
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941011933_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_b4ff8ba2eb3222fcee549e1b2de98e46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода, общество, михаил леус
Москва, Погода, Общество, Михаил Леус
Сильные дожди в Москве в субботу больше не ожидаются
Сильные дожди в Москве в субботу больше не ожидаются, но локальные еще возможны
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Сильные дожди в субботу в Москве больше не ожидаются, но локальные и кратковременные осадки в течение дня еще возможны, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Михаил Леус в своем Telegram-канале.
"С сильными дождями в Москве на сегодня все. Локальные и кратковременные осадки в течение дня еще возможны, но они не пойдут ни в какое сравнение с прошедшими ливнями", - написал синоптик.
Он отметил, что ветер, по мере отхода холодного фронта на северо-восток, развернулся на северные румбы и будет усиливаться до 5-10 метров в секунду.
"Вместе с ним к берегам Москвы-реки хлынул и холодный воздух: если утром в столице было чуть выше плюс 15 градусов, то к 11 часам стало всего плюс 10 градусов", - добавил синоптик.