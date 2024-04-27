https://ria.ru/20240427/dozhd-1942716145.html

Сильные дожди в Москве в субботу больше не ожидаются

Сильные дожди в Москве в субботу больше не ожидаются - РИА Новости, 27.04.2024

Сильные дожди в Москве в субботу больше не ожидаются

Сильные дожди в субботу в Москве больше не ожидаются, но локальные и кратковременные осадки в течение дня еще возможны, сообщил ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:06

2024-04-27T12:06

2024-04-27T12:06

москва

погода

общество

михаил леус

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сильные дожди в субботу в Москве больше не ожидаются, но локальные и кратковременные осадки в течение дня еще возможны, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале."С сильными дождями в Москве на сегодня все. Локальные и кратковременные осадки в течение дня еще возможны, но они не пойдут ни в какое сравнение с прошедшими ливнями", - написал синоптик.Он отметил, что ветер, по мере отхода холодного фронта на северо-восток, развернулся на северные румбы и будет усиливаться до 5-10 метров в секунду."Вместе с ним к берегам Москвы-реки хлынул и холодный воздух: если утром в столице было чуть выше плюс 15 градусов, то к 11 часам стало всего плюс 10 градусов", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20240427/fobos-1942686972.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода, общество, михаил леус