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Сильные дожди в Москве в субботу больше не ожидаются - РИА Новости, 27.04.2024
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12:06 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/dozhd-1942716145.html
Сильные дожди в Москве в субботу больше не ожидаются
Сильные дожди в Москве в субботу больше не ожидаются - РИА Новости, 27.04.2024
Сильные дожди в Москве в субботу больше не ожидаются
Сильные дожди в субботу в Москве больше не ожидаются, но локальные и кратковременные осадки в течение дня еще возможны, сообщил ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:06
2024-04-27T12:06
москва
погода
общество
михаил леус
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сильные дожди в субботу в Москве больше не ожидаются, но локальные и кратковременные осадки в течение дня еще возможны, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале."С сильными дождями в Москве на сегодня все. Локальные и кратковременные осадки в течение дня еще возможны, но они не пойдут ни в какое сравнение с прошедшими ливнями", - написал синоптик.Он отметил, что ветер, по мере отхода холодного фронта на северо-восток, развернулся на северные румбы и будет усиливаться до 5-10 метров в секунду."Вместе с ним к берегам Москвы-реки хлынул и холодный воздух: если утром в столице было чуть выше плюс 15 градусов, то к 11 часам стало всего плюс 10 градусов", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20240427/fobos-1942686972.html
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москва, погода, общество, михаил леус
Москва, Погода, Общество, Михаил Леус
Сильные дожди в Москве в субботу больше не ожидаются

Сильные дожди в Москве в субботу больше не ожидаются, но локальные еще возможны

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сильный дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сильные дожди в субботу в Москве больше не ожидаются, но локальные и кратковременные осадки в течение дня еще возможны, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
"С сильными дождями в Москве на сегодня все. Локальные и кратковременные осадки в течение дня еще возможны, но они не пойдут ни в какое сравнение с прошедшими ливнями", - написал синоптик.
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Он отметил, что ветер, по мере отхода холодного фронта на северо-восток, развернулся на северные румбы и будет усиливаться до 5-10 метров в секунду.
"Вместе с ним к берегам Москвы-реки хлынул и холодный воздух: если утром в столице было чуть выше плюс 15 градусов, то к 11 часам стало всего плюс 10 градусов", - добавил синоптик.
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