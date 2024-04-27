https://ria.ru/20240427/dnepropetrovsk-1942695175.html

СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 27.04.2024

СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине, сообщило местное издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T11:02

2024-04-27T11:02

2024-04-27T11:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине, сообщило местное издание "Страна" в Telegram-канале. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 10.49 мск, в Днепропетровской области, также еще пяти соседних регионах звучит воздушная тревога. "В Днепре (украинское название областного центра - ред.) прозвучал взрыв. Сообщается также о пролете ракеты в сторону Кременчуга", - говорится в сообщении "Страны". Ранее в ночь на субботу на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Харькове и Ивано-Франковске. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240419/podpole-1941114480.html

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днепропетровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, днепропетровск, вооруженные силы украины