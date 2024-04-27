Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/dnepropetrovsk-1942695175.html
СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 27.04.2024
СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине, сообщило местное издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:02
2024-04-27T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939515426_0:118:1200:793_1920x0_80_0_0_759594dbca3849986fd1907777892bc1.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине, сообщило местное издание "Страна" в Telegram-канале. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 10.49 мск, в Днепропетровской области, также еще пяти соседних регионах звучит воздушная тревога. "В Днепре (украинское название областного центра - ред.) прозвучал взрыв. Сообщается также о пролете ракеты в сторону Кременчуга", - говорится в сообщении "Страны". Ранее в ночь на субботу на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Харькове и Ивано-Франковске. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240419/podpole-1941114480.html
украина
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939515426_83:0:1150:800_1920x0_80_0_0_00ec867afc56dd0bb28704441502de82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, днепропетровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

"Страна": в Днепропетровске прогремел взрыв

© Фото : ДСНС УкраїниУкраинские пожарные на месте удара по критической инфраструктуре в Днепропетровской области
Украинские пожарные на месте удара по критической инфраструктуре в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : ДСНС України
Украинские пожарные на месте удара по критической инфраструктуре в Днепропетровской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине, сообщило местное издание "Страна" в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 10.49 мск, в Днепропетровской области, также еще пяти соседних регионах звучит воздушная тревога.
"В Днепре (украинское название областного центра - ред.) прозвучал взрыв. Сообщается также о пролете ракеты в сторону Кременчуга", - говорится в сообщении "Страны". Ранее в ночь на субботу на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Харькове и Ивано-Франковске.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Подполье сообщило об ударе по речному порту в Днепропетровской области
19 апреля, 17:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала