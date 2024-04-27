СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
"Страна": в Днепропетровске прогремел взрыв
© Фото : ДСНС УкраїниУкраинские пожарные на месте удара по критической инфраструктуре в Днепропетровской области
© Фото : ДСНС України
Украинские пожарные на месте удара по критической инфраструктуре в Днепропетровской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине, сообщило местное издание "Страна" в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 10.49 мск, в Днепропетровской области, также еще пяти соседних регионах звучит воздушная тревога.
"В Днепре (украинское название областного центра - ред.) прозвучал взрыв. Сообщается также о пролете ракеты в сторону Кременчуга", - говорится в сообщении "Страны". Ранее в ночь на субботу на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Харькове и Ивано-Франковске.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.