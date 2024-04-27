https://ria.ru/20240427/dnepropetrovsk-1942656573.html

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.04.2024

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ

Несколько мощных взрывов прогремели в городе Днепропетровск на востоке Украины, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T04:59

2024-04-27T04:59

2024-04-27T05:19

специальная военная операция на украине

днепропетровск

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Несколько мощных взрывов прогремели в городе Днепропетровск на востоке Украины, сообщило украинское издание "Зеркало недели"."Сообщают о взрывах в Днепре (Днепропетровск - ред.). Сообщают об очередных громких взрывах в городе ", — говорится в публикации в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области с 03.45 мск объявлена воздушная тревога.Ранее сообщалось о взрывах в Харькове, Ивано-Франковске, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240426/podpole-1942430887.html

https://ria.ru/20240426/podpolschik-1942403273.html

днепропетровск

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днепропетровск, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире