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В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:59 27.04.2024 (обновлено: 05:19 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/dnepropetrovsk-1942656573.html
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.04.2024
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
Несколько мощных взрывов прогремели в городе Днепропетровск на востоке Украины, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T04:59
2024-04-27T05:19
специальная военная операция на украине
днепропетровск
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Несколько мощных взрывов прогремели в городе Днепропетровск на востоке Украины, сообщило украинское издание "Зеркало недели".&quot;Сообщают о взрывах в Днепре (Днепропетровск - ред.). Сообщают об очередных громких взрывах в городе &quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области с 03.45 мск объявлена воздушная тревога.Ранее сообщалось о взрывах в Харькове, Ивано-Франковске, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240426/podpole-1942430887.html
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днепропетровск, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Зеркало недели": в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Несколько мощных взрывов прогремели в городе Днепропетровск на востоке Украины, сообщило украинское издание "Зеркало недели".
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"Сообщают о взрывах в Днепре (Днепропетровск - ред.). Сообщают об очередных громких взрывах в городе ", — говорится в публикации в Telegram-канале издания.

Cотрудники пожарной службы Украины
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Вчера, 10:32
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области с 03.45 мск объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось о взрывах в Харькове, Ивано-Франковске, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Самолет Су-34 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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Вчера, 07:02
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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