https://ria.ru/20240427/dacha-1942753193.html

В ЦОДД рассказали, как избежать затруднений при поездках на дачу

В ЦОДД рассказали, как избежать затруднений при поездках на дачу - РИА Новости, 27.04.2024

В ЦОДД рассказали, как избежать затруднений при поездках на дачу

Чтобы избежать плотного движения на дорогах, москвичам стоит выезжать на дачу вне часов пик, например, по Люблинской улице - в пятницу, по Варшавскому,... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:16

2024-04-27T14:16

2024-04-27T14:44

общество

ярославское шоссе

рублевское шоссе

ленинградское шоссе

центр организации дорожного движения (цодд)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Чтобы избежать плотного движения на дорогах, москвичам стоит выезжать на дачу вне часов пик, например, по Люблинской улице - в пятницу, по Варшавскому, Волоколамскому и Ярославскому шоссе, Кутузовскому и Рязанскому проспектам - в субботу, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения. В ЦОДД отметили, что москвичи открывают дачный сезон. По пятницам в среднем в городе уже на 60—80 тысяч машин больше, чем в начале марта. "Когда лучше выезжать на дачу, чтобы избежать плотного движения на дорогах: по Люблинской улице - в пятницу; по Варшавскому, Волоколамскому и Ярославскому шоссе, Кутузовскому и Рязанскому проспектам - в субботу; по Боровскому шоссе - когда угодно, кроме полуночи с пятницы на субботу; по проспекту Генерала Дорохова и Рублевскому шоссе - когда угодно; по другим магистралям - в пятницу после 20.00, в субботу до 11.00 или после 16.00", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве предупредили, что следует избегать часов пик, с 17.00 до 20.00 в пятницу, с 13.00 до 15.00 в субботу, на Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов, Профсоюзной и Липецкой улицах. В сравнении с мартом замедлились Ленинградское шоссе и проспект Вернадского. "Кстати, в преддверии длинных выходных сегодня более 300 тысяч водителей собираются выехать за город в последний рабочий день. Если хотите сократить время в дороге и точно распланировать выходные, пользуйтесь городским транспортом", - добавили в ЦОДД.

https://ria.ru/20240426/trava-1942391613.html

https://ria.ru/20240218/rastenie-1928040122.html

ярославское шоссе

рублевское шоссе

ленинградское шоссе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, ярославское шоссе, рублевское шоссе, ленинградское шоссе, центр организации дорожного движения (цодд)