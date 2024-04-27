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В ЦОДД рассказали, как избежать затруднений при поездках на дачу - РИА Новости, 27.04.2024
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14:16 27.04.2024 (обновлено: 14:44 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/dacha-1942753193.html
В ЦОДД рассказали, как избежать затруднений при поездках на дачу
В ЦОДД рассказали, как избежать затруднений при поездках на дачу - РИА Новости, 27.04.2024
В ЦОДД рассказали, как избежать затруднений при поездках на дачу
Чтобы избежать плотного движения на дорогах, москвичам стоит выезжать на дачу вне часов пик, например, по Люблинской улице - в пятницу, по Варшавскому,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:16
2024-04-27T14:44
общество
ярославское шоссе
рублевское шоссе
ленинградское шоссе
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Чтобы избежать плотного движения на дорогах, москвичам стоит выезжать на дачу вне часов пик, например, по Люблинской улице - в пятницу, по Варшавскому, Волоколамскому и Ярославскому шоссе, Кутузовскому и Рязанскому проспектам - в субботу, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения. В ЦОДД отметили, что москвичи открывают дачный сезон. По пятницам в среднем в городе уже на 60—80 тысяч машин больше, чем в начале марта. "Когда лучше выезжать на дачу, чтобы избежать плотного движения на дорогах: по Люблинской улице - в пятницу; по Варшавскому, Волоколамскому и Ярославскому шоссе, Кутузовскому и Рязанскому проспектам - в субботу; по Боровскому шоссе - когда угодно, кроме полуночи с пятницы на субботу; по проспекту Генерала Дорохова и Рублевскому шоссе - когда угодно; по другим магистралям - в пятницу после 20.00, в субботу до 11.00 или после 16.00", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве предупредили, что следует избегать часов пик, с 17.00 до 20.00 в пятницу, с 13.00 до 15.00 в субботу, на Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов, Профсоюзной и Липецкой улицах. В сравнении с мартом замедлились Ленинградское шоссе и проспект Вернадского. "Кстати, в преддверии длинных выходных сегодня более 300 тысяч водителей собираются выехать за город в последний рабочий день. Если хотите сократить время в дороге и точно распланировать выходные, пользуйтесь городским транспортом", - добавили в ЦОДД.
https://ria.ru/20240426/trava-1942391613.html
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ярославское шоссе
рублевское шоссе
ленинградское шоссе
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общество, ярославское шоссе, рублевское шоссе, ленинградское шоссе, центр организации дорожного движения (цодд)
Общество, Ярославское шоссе, Рублевское шоссе, Ленинградское шоссе, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
В ЦОДД рассказали, как избежать затруднений при поездках на дачу

В ЦОДД посоветовали выезжать на дачу вне часов пик, чтобы избежать затруднений

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Чтобы избежать плотного движения на дорогах, москвичам стоит выезжать на дачу вне часов пик, например, по Люблинской улице - в пятницу, по Варшавскому, Волоколамскому и Ярославскому шоссе, Кутузовскому и Рязанскому проспектам - в субботу, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
В ЦОДД отметили, что москвичи открывают дачный сезон. По пятницам в среднем в городе уже на 60—80 тысяч машин больше, чем в начале марта.
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"Когда лучше выезжать на дачу, чтобы избежать плотного движения на дорогах: по Люблинской улице - в пятницу; по Варшавскому, Волоколамскому и Ярославскому шоссе, Кутузовскому и Рязанскому проспектам - в субботу; по Боровскому шоссе - когда угодно, кроме полуночи с пятницы на субботу; по проспекту Генерала Дорохова и Рублевскому шоссе - когда угодно; по другим магистралям - в пятницу после 20.00, в субботу до 11.00 или после 16.00", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве предупредили, что следует избегать часов пик, с 17.00 до 20.00 в пятницу, с 13.00 до 15.00 в субботу, на Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов, Профсоюзной и Липецкой улицах. В сравнении с мартом замедлились Ленинградское шоссе и проспект Вернадского.
"Кстати, в преддверии длинных выходных сегодня более 300 тысяч водителей собираются выехать за город в последний рабочий день. Если хотите сократить время в дороге и точно распланировать выходные, пользуйтесь городским транспортом", - добавили в ЦОДД.
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