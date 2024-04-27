В ЦОДД рассказали, как избежать затруднений при поездках на дачу
В ЦОДД посоветовали выезжать на дачу вне часов пик, чтобы избежать затруднений
Автомобильное движение. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Чтобы избежать плотного движения на дорогах, москвичам стоит выезжать на дачу вне часов пик, например, по Люблинской улице - в пятницу, по Варшавскому, Волоколамскому и Ярославскому шоссе, Кутузовскому и Рязанскому проспектам - в субботу, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
В ЦОДД отметили, что москвичи открывают дачный сезон. По пятницам в среднем в городе уже на 60—80 тысяч машин больше, чем в начале марта.
"Когда лучше выезжать на дачу, чтобы избежать плотного движения на дорогах: по Люблинской улице - в пятницу; по Варшавскому, Волоколамскому и Ярославскому шоссе, Кутузовскому и Рязанскому проспектам - в субботу; по Боровскому шоссе - когда угодно, кроме полуночи с пятницы на субботу; по проспекту Генерала Дорохова и Рублевскому шоссе - когда угодно; по другим магистралям - в пятницу после 20.00, в субботу до 11.00 или после 16.00", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве предупредили, что следует избегать часов пик, с 17.00 до 20.00 в пятницу, с 13.00 до 15.00 в субботу, на Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов, Профсоюзной и Липецкой улицах. В сравнении с мартом замедлились Ленинградское шоссе и проспект Вернадского.
"Кстати, в преддверии длинных выходных сегодня более 300 тысяч водителей собираются выехать за город в последний рабочий день. Если хотите сократить время в дороге и точно распланировать выходные, пользуйтесь городским транспортом", - добавили в ЦОДД.
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