Рейтинг@Mail.ru
В США шесть человек пострадали в результате мощных торнадо - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/cnn-1942779075.html
В США шесть человек пострадали в результате мощных торнадо
В США шесть человек пострадали в результате мощных торнадо - РИА Новости, 27.04.2024
В США шесть человек пострадали в результате мощных торнадо
Шесть человек пострадали в результате обрушившихся на американские штаты Небраска, Айова и Техас мощных торнадо, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T15:38
2024-04-27T15:38
в мире
небраска
айова
техас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942674564_1:0:1269:713_1920x0_80_0_0_3310c03f520a875c00fbf90a0a7786f8.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате обрушившихся на американские штаты Небраска, Айова и Техас мощных торнадо, сообщает телеканал CNN. Ранее телеканал сообщал, что торнадо начались в пятницу и проходят на фоне усилившихся ливней в центральной части США, по меньшей мере три человека пострадали. "Четыре человека в округе Поттаваттами в штате Айова ... Два человека в Омахе (штат Небраска) ... получили ... травмы", - сообщает CNN, отмечая, что пострадавшим была оказана медицинская помощь. По информации телеканала, в пятницу поступили около 80 сообщений о торнадо в по меньшей мере пяти штатах, многие из этих сообщений были подтверждены метеорологической службой или видеозаписями "охотников за штормами". По данным мониторингового сервиса PowerOutage.us, по состоянию на 15.06 мск без электроснабжения в Техасе остаются 28,6 тысячи абонентов.
https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html
https://ria.ru/20240424/zemletryasenie-1942039812.html
небраска
айова
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942674564_159:0:1110:713_1920x0_80_0_0_31d71dc6a7aecd60b76dae5767288635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, небраска, айова, техас
В мире, Небраска, Айова, Техас
В США шесть человек пострадали в результате мощных торнадо

CNN: в Небраске, Айове и Техасе шесть человек пострадали при мощных торнадо

© Кадр видео из соцсетейТорнадо в США
Торнадо в США
© Кадр видео из соцсетей
Торнадо в США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате обрушившихся на американские штаты Небраска, Айова и Техас мощных торнадо, сообщает телеканал CNN.
Ранее телеканал сообщал, что торнадо начались в пятницу и проходят на фоне усилившихся ливней в центральной части США, по меньшей мере три человека пострадали.
Огненный смерч в Приморье
На Приморье впервые обрушился огненный смерч
4 марта, 02:32
«
"Четыре человека в округе Поттаваттами в штате Айова ... Два человека в Омахе (штат Небраска) ... получили ... травмы", - сообщает CNN, отмечая, что пострадавшим была оказана медицинская помощь.
По информации телеканала, в пятницу поступили около 80 сообщений о торнадо в по меньшей мере пяти штатах, многие из этих сообщений были подтверждены метеорологической службой или видеозаписями "охотников за штормами".
По данным мониторингового сервиса PowerOutage.us, по состоянию на 15.06 мск без электроснабжения в Техасе остаются 28,6 тысячи абонентов.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Рядом с Токио произошло землетрясение
24 апреля, 14:51
 
В миреНебраскаАйоваТехас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала