https://ria.ru/20240427/cnn-1942779075.html
В США шесть человек пострадали в результате мощных торнадо
В США шесть человек пострадали в результате мощных торнадо - РИА Новости, 27.04.2024
В США шесть человек пострадали в результате мощных торнадо
Шесть человек пострадали в результате обрушившихся на американские штаты Небраска, Айова и Техас мощных торнадо, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T15:38
2024-04-27T15:38
2024-04-27T15:38
в мире
небраска
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате обрушившихся на американские штаты Небраска, Айова и Техас мощных торнадо, сообщает телеканал CNN. Ранее телеканал сообщал, что торнадо начались в пятницу и проходят на фоне усилившихся ливней в центральной части США, по меньшей мере три человека пострадали. "Четыре человека в округе Поттаваттами в штате Айова ... Два человека в Омахе (штат Небраска) ... получили ... травмы", - сообщает CNN, отмечая, что пострадавшим была оказана медицинская помощь. По информации телеканала, в пятницу поступили около 80 сообщений о торнадо в по меньшей мере пяти штатах, многие из этих сообщений были подтверждены метеорологической службой или видеозаписями "охотников за штормами". По данным мониторингового сервиса PowerOutage.us, по состоянию на 15.06 мск без электроснабжения в Техасе остаются 28,6 тысячи абонентов.
https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html
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в мире, небраска, айова, техас
В мире, Небраска, Айова, Техас
В США шесть человек пострадали в результате мощных торнадо
CNN: в Небраске, Айове и Техасе шесть человек пострадали при мощных торнадо