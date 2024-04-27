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ВС России ударили по Чугуеву под Харьковом, сообщило подполье
ВС России ударили по Чугуеву под Харьковом, сообщило подполье - РИА Новости, 27.04.2024
ВС России ударили по Чугуеву под Харьковом, сообщило подполье
Вооруженные силы России ударили по Чугуеву Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T07:37
2024-04-27T07:37
2024-04-27T07:45
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
чугуев
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по Чугуеву Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Чугуев, Харьковская область, прилетело два хороших раза. Первый раз в 21:30 была слышна детонация, второй прилет был в 22:05. Подробностей, к сожалению, пока нет", - сказал собеседник агентства.
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харьковская область, россия, чугуев, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Чугуев, Сергей Лебедев
ВС России ударили по Чугуеву под Харьковом, сообщило подполье
Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по Чугуеву в Харьковской области