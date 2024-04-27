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ВС России ударили по Чугуеву под Харьковом, сообщило подполье - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 27.04.2024 (обновлено: 07:45 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/chuguev-1942663863.html
ВС России ударили по Чугуеву под Харьковом, сообщило подполье
ВС России ударили по Чугуеву под Харьковом, сообщило подполье - РИА Новости, 27.04.2024
ВС России ударили по Чугуеву под Харьковом, сообщило подполье
Вооруженные силы России ударили по Чугуеву Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T07:37
2024-04-27T07:45
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
чугуев
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по Чугуеву Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Чугуев, Харьковская область, прилетело два хороших раза. Первый раз в 21:30 была слышна детонация, второй прилет был в 22:05. Подробностей, к сожалению, пока нет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240131/kharkov-1924665707.html
харьковская область
россия
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харьковская область, россия, чугуев, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Чугуев, Сергей Лебедев
ВС России ударили по Чугуеву под Харьковом, сообщило подполье

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по Чугуеву в Харьковской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по Чугуеву Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Чугуев, Харьковская область, прилетело два хороших раза. Первый раз в 21:30 была слышна детонация, второй прилет был в 22:05. Подробностей, к сожалению, пока нет", - сказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияЧугуевСергей Лебедев
 
 
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