https://ria.ru/20240427/chuguev-1942663863.html

ВС России ударили по Чугуеву под Харьковом, сообщило подполье

ВС России ударили по Чугуеву под Харьковом, сообщило подполье - РИА Новости, 27.04.2024

ВС России ударили по Чугуеву под Харьковом, сообщило подполье

Вооруженные силы России ударили по Чугуеву Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T07:37

2024-04-27T07:37

2024-04-27T07:45

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

чугуев

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по Чугуеву Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Чугуев, Харьковская область, прилетело два хороших раза. Первый раз в 21:30 была слышна детонация, второй прилет был в 22:05. Подробностей, к сожалению, пока нет", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240131/kharkov-1924665707.html

харьковская область

россия

чугуев

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харьковская область, россия, чугуев, сергей лебедев