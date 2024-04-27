https://ria.ru/20240427/chinkuini-1942520293.html

Николя Чинкуини: в ВСУ воюют военные и нацисты из Франции

Николя Чинкуини: в ВСУ воюют военные и нацисты из Франции - РИА Новости, 27.04.2024

Николя Чинкуини: в ВСУ воюют военные и нацисты из Франции

Николя Чинкуини – бывший французский полицейский, успевший поработать в контртеррористической разведке. Он участвовал в движении "желтых жилетов", полицейское... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T09:00

2024-04-27T09:00

2024-04-27T09:00

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Николя Чинкуини – бывший французский полицейский, успевший поработать в контртеррористической разведке. Он участвовал в движении "желтых жилетов", полицейское насилие при подавлении которого заставило бывшего разведчика разочароваться в работе на государство. С начала специальной военной операции России на Украине Чинкуини занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Киева. В разговоре с корреспондентом РИА Новости он рассказал, кто именно и почему едет воевать в рядах ВСУ, что обещают французским государственным агентам за работу на Украине, как он находит информацию о французских наемниках, которую так тщательно скрывает французский МИД, и сколько французов погибли на Украине или вернулись во Францию после февраля 2022 года. Беседовала Екатерина Иванова.— Вы ранее были полицейским и работали в контртеррористической разведке. Почему вы начали заниматься отслеживанием французов, отправляющихся воевать на Украину?— В 2014 году по профессиональной привычке, но из личных побуждений, я начал интересоваться механизмом войны в Сирии, имевшей впоследствии, как вы знаете, трагические последствия для Франции. Со временем вывод стал неоспоримым: Европа, подчиняющаяся Соединенным Штатам (давно прошли те времена, когда Жак Ширак выступал против англо-американского вторжения в Ирак), участвует в общей политике, которая ведет к войнам по всему миру. А террористические атаки, подобные теракту 13 ноября 2015 года в Париже, являются побочным ущербом, незначительными трагедиями по сравнению со страданиями в других частях мира. Будь то, например, радикальные суннитские повстанцы в Сирии или украинские нацисты, Запад поддерживает союзы, чтобы ослабить тех, кого он считает врагами: Россию, Китай, активистов панафриканизма и, в конечном итоге, "весь остальной мир" с целью увековечить свою гегемонию, которая, тем не менее, обречена на окончание по причинам демографии и развития.Именно в этом контексте российская специальная военная операция стала необходимостью в феврале 2022 года. Меня заинтересовало сражение в Мариуполе, где я заметил следы причастности Франции. Одно из указаний – увольнение 30 марта 2022 года генерала Эрика Видо, главы Управления военной разведки (DRM), которое управляет спутниками наблюдения, которое заставило меня подозревать, что субъекты, нанятые французским правительством, в том же месяце оказались в окружении в городе.Затем я расширил свое расследование на французов, замеченных на всем поле боя на Донбассе и на Украине, и сделал печальное открытие. В отличие от правительственных деятелей, французы по личной инициативе пополнили ряды атлантистов и демонстрируют свой нарциссизм в социальных сетях, где их легко вычислить. Там широко представлены известные нацистские активисты, и, более того, французская пресса пытается сделать из них героев.— Есть ли какие-то препоны со стороны французских властей, почему вы скрываетесь?— Мое уважение к французским властям было уничтожено полицейским и судебным насилием, жертвами которого стали "желтые жилеты" до 2020 года. Именно по этой причине меня уволили в том году, чему я рад сегодня. Никаких административных притеснений я пока не испытал, разве что бесконечное ожидание получения нового паспорта. На самом деле я подозреваю, что нахожусь в списке S (списке лиц, представляющих угрозу государственной безопасности) – как и многие другие жертвы режима Макрона.Я уехал из Парижа в корсиканские дебри, где жизнь приятна, а осмотрительность — это кредо местной жизни. Публикация в моем блоге хроники моего расследования о французах в рядах атлантистов на Украине вызвала неприязнь среди последних. Корсика — это территория, которая мне благоприятствует, но я хочу как можно больше избегать встреч, которые могут привести к трагическим последствиям.— Как вы ищете информацию? Насколько это сложно? Какие данные получить сложнее всего?— Благодаря нарциссизму отдельных волонтеров и их потребности в социальном признании, социальные сети являются главным источником информации, которую впоследствии достаточно проанализировать и сопоставить, например, со статьями в прессе, административными актами, доступными в интернете, документами, полученными на Украине российскими IT-экспертами, информацией, предоставленной источниками, анонимность которых я гарантирую, а также и ответы, которые иногда дают мне сами эти волонтеры... Это также командная работа, мы делимся нашей информацией между аналитиками международного телеграм-канала TrackANaziMerc.Эта работа для меня удовольствие, я занимался ей всю жизнь. Сложность с открытыми источниками заключается в том, чтобы выявить присутствие на Донбассе или на Украине людей другой категории – агентов, работающих по заказу французского правительства, профессионалов в командировке, которые не занимаются самолюбованием в социальных сетях.— Какие категории людей едут сражаться на стороне Киева? Каковы их основные мотивы?— Я предполагаю, что французские правительственные агенты мотивированы деньгами, бонусами, которые увеличивают их обычную зарплату, потому что среди действующих военнослужащих, по крайней мере среди офицерского состава, кажется, что подавляющее большинство довольно благосклонно относится к России.Со своей стороны, добровольцы, уехавшие в индивидуальном порядке, часто являются обозлившимися бывшими военными, чью карьеру в армии урезали максимум до унтер-офицеров, с ограниченным знанием истории или геополитики, расистами, сторонниками или открытыми активистами ультраправых или даже признанными нацистами.— Сколько, по вашим данным, французов отправилось воевать на Украину после февраля 2022 года?— Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами, что уже может многое нам рассказать. В этот список также входят двое мужчин, которых правительство представило как гуманитарных работников, сотрудников некой швейцарской НПО, но я убежден, что они были государственными агентами. Их существование открылось нам с их смертью 1 февраля. Остальные только что были обнаружены и о них пока недостаточно сведений для публикации.— Как выглядят основные схемы отправки французов на Украину? Какую роль в этом играет украинское посольство в Париже? Имеет ли место вербовка?— Источники рассказали нам, что в рядах французской армии специалистам делались заманчивые предложения: ложная отставка, гарантия восстановления на службе по окончании, а между тем – доход, значительно превышающий их обычный заработок. Это агенты, которые остаются очень скрытными и которых трудно идентифицировать.С начала российской специальной военной операции украинские посольства выполняют функции вербовочных центров. Также я отметил, что первые волонтеры, оказавшись в Украине, также начали заниматься вербовкой через социальные сети. Я лично протестировал имеющийся официальный канал вербовки. Кандидаты должны отправить письмо в централизованную службу на Украине и прикрепить файл, созданный после ввода их персональных данных на специальном сайте.— Официально известно только о нескольких погибших. Как вы думаете, насколько это соответствует действительности? Какова вероятность, что Франция вообще узнает реальные цифры? У вас есть свои оценки по этой статистике?— Среди 75 человек, имена которых я опубликовал, на данный момент установлено 11 смертей. Это 15%, а это уже много. Лишь немногие из них были официально признаны французскими властями под давлением СМИ, когда ими заинтересовались. В своих переписках в социальных сетях французы на сайте рассказывают нам как минимум о двух других смертях, а среди людей, чьи имена я опубликовал, двое других подозрительно молчат и не объявлялись нескольких месяцев.16 января 2024 года Россия нанесла удар по заброшенному роддому в Харькове, преобразованному в базу для иностранных военных. В пресс-релизе говорилось, что их ядро составляли французы и что всего было убито около шестидесяти человек. Я пришел к выводу, что этот персонал относится к категории агентов французского правительства.— Власти Франции не признают присутствие своих граждан в рядах ВСУ, слово "наемник" является табу. Почему?— Слово "наемник" в массовой культуре в первую очередь носит уничижительный характер, и, более того, наемничество преследуется французским законодательством. Но его определение в уголовном кодексе достаточно строгое, чтобы позволяет отдельным волонтерам, которых я знаю, избежать уголовного преследования во Франции. Со своей стороны, русские совершенно справедливо называют их наемниками. Юридические дебаты станут интересными тогда, когда русским удастся поймать разоблаченного агента французского правительства.

https://ria.ru/20240426/nato-1942442679.html

https://ria.ru/20240421/frantsiya-1941355482.html

https://radiosputnik.ru/20240415/naemniki-1940216548.html

https://ria.ru/20240418/ukraina-1940706489.html

https://radiosputnik.ru/20240418/tayniki-1940785929.html

https://ria.ru/20240228/vsu-1929948140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, интервью - авторы, украина, франция, россия, жак ширак, вооруженные силы украины