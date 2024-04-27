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Чернышенко: на конкурс "Студенческий стартап" пришло свыше 7,7 тысяч заявок - РИА Новости, 27.04.2024
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10:57 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/chernyshenko-1942690905.html
Чернышенко: на конкурс "Студенческий стартап" пришло свыше 7,7 тысяч заявок
Чернышенко: на конкурс "Студенческий стартап" пришло свыше 7,7 тысяч заявок - РИА Новости, 27.04.2024
Чернышенко: на конкурс "Студенческий стартап" пришло свыше 7,7 тысяч заявок
Завершился прием заявок на конкурс "Студенческий стартап", 79 регионов России изъявили свое желание участвовать, подано свыше 7,7 тысячи заявок. Победители... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T10:57
2024-04-27T10:57
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Завершился прием заявок на конкурс "Студенческий стартап", 79 регионов России изъявили свое желание участвовать, подано свыше 7,7 тысячи заявок. Победители станут известны в июле, они получат гранты по 1 миллиону рублей, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" и входит в одну из инициатив Десятилетия науки и технологий. "Развитие молодежного предпринимательства способствует достижению технологического суверенитета России, о важности которого неоднократно говорил наш президент Владимир Путин. В этом году увеличено финансирование конкурса "Студенческий стартап". На грантовую поддержку правительство РФ выделило 2 миллиарда рублей: по 1 миллиону на каждого из 2 тысяч победителей. Мы видим рост интереса студентов к этому конкурсу – они подали свыше 7,7 тысячи заявок, что на 1,5 тысячи больше, чем в 2023 году. Всего в 2024 году на конкурс поступили заявки из 79 регионов России", – подчеркнул вице-премьер. Дмитрий Чернышенко также отметил, что почти 5 тысяч проектов соответствуют приоритетным направлениям научно-технологического развития. Это составило 62,4% от общего числа заявок. Конкурс организован Минобрнауки России совместно с Фондом содействия инновациям. Его участниками могли стать студенты российских вузов, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры. "За три года реализации "Платформы университетского технологического предпринимательства" число участников выросло более чем в 2,5 раза. Сейчас в федпроект вовлечено 482 тыс. студентов из 355 вузов всех федеральных округов страны, которыми разработано свыше 23 тысяч стартапов", — сказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Отбор проектов на грантовую поддержку проходил по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. "Конкурс "Студенческий стартап" уже третий год является одним из самых востребованных инструментов поддержки в линейке программ Фонда содействия инновациям… Впереди – тщательная процедура отбора и защита проектов. Уверены, что многие из направленных в Фонд идей в дальнейшем успешно преобразуются в прибыльный бизнес", – заявил генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков. Конкурсные работы будут оценены жюри и представлены на защитах. По итогам победители получат гранты на развитие.
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твой бизнес – новости, россия, дмитрий чернышенко, валерий фальков
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков

Чернышенко: на конкурс "Студенческий стартап" пришло свыше 7,7 тысяч заявок

© iStock.com / scyther5Презентация проекта
Презентация проекта - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© iStock.com / scyther5
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Завершился прием заявок на конкурс "Студенческий стартап", 79 регионов России изъявили свое желание участвовать, подано свыше 7,7 тысячи заявок. Победители станут известны в июле, они получат гранты по 1 миллиону рублей, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" и входит в одну из инициатив Десятилетия науки и технологий.
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"Развитие молодежного предпринимательства способствует достижению технологического суверенитета России, о важности которого неоднократно говорил наш президент Владимир Путин. В этом году увеличено финансирование конкурса "Студенческий стартап". На грантовую поддержку правительство РФ выделило 2 миллиарда рублей: по 1 миллиону на каждого из 2 тысяч победителей. Мы видим рост интереса студентов к этому конкурсу – они подали свыше 7,7 тысячи заявок, что на 1,5 тысячи больше, чем в 2023 году. Всего в 2024 году на конкурс поступили заявки из 79 регионов России", – подчеркнул вице-премьер.
Дмитрий Чернышенко также отметил, что почти 5 тысяч проектов соответствуют приоритетным направлениям научно-технологического развития. Это составило 62,4% от общего числа заявок.
Конкурс организован Минобрнауки России совместно с Фондом содействия инновациям. Его участниками могли стать студенты российских вузов, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры.
"За три года реализации "Платформы университетского технологического предпринимательства" число участников выросло более чем в 2,5 раза. Сейчас в федпроект вовлечено 482 тыс. студентов из 355 вузов всех федеральных округов страны, которыми разработано свыше 23 тысяч стартапов", — сказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
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Отбор проектов на грантовую поддержку проходил по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.
"Конкурс "Студенческий стартап" уже третий год является одним из самых востребованных инструментов поддержки в линейке программ Фонда содействия инновациям… Впереди – тщательная процедура отбора и защита проектов. Уверены, что многие из направленных в Фонд идей в дальнейшем успешно преобразуются в прибыльный бизнес", – заявил генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.
Конкурсные работы будут оценены жюри и представлены на защитах. По итогам победители получат гранты на развитие.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиРоссияДмитрий ЧернышенкоВалерий Фальков
 
 
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