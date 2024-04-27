https://ria.ru/20240427/cheremin-1942744394.html

Биография Сергея Черемина

Биография Сергея Черемина - РИА Новости, 27.04.2024

Биография Сергея Черемина

Глава департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы Сергей Евгеньевич Черемин родился 5 июля 1963 года в городе Кисловодске... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:38

2024-04-27T14:38

2024-04-27T14:38

справки

сергей черемин

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Глава департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы Сергей Евгеньевич Черемин родился 5 июля 1963 года в городе Кисловодске (Ставропольский край). В 1979 году окончил специализированную языковую школу в городе Орджоникидзе (с 1990 года — Владикавказ), где углубленно изучал английский язык. С 1981 по конец 1983 года служил в армии. В 1989 году Сергей Черемин с отличием окончил МГИМО с присвоением квалификации журналиста-международника. В 1992-1993 годах проходил дополнительную международную профессиональную подготовку в области финансов и банкинга на базе крупных вузов США.В 2003 году в МГУ защитил кандидатскую диссертацию по направлению "мировая экономика". Кандидат экономических наук. С 1989 по 1991 год занимался журналистской деятельностью. Освещал события в зонах вооруженных конфликтов за пределами СССР. Завершил карьеру в печатных СМИ в должности спецкорреспондента международного отдела газеты "Правда".В 1991 году перешел в финансовый сектор. Сергей Черемин в разное время занимал руководящие посты в ряде крупных кредитных учреждений. С 1991 по 1992 год был первым заместителем председателя правления "Принтбанка". В 1992-1998 годах возглавлял правление Мосэксимбанка, в 1998-2000 годах – вице-президент Уральского трастового банка, затем в течение трех лет работал в топ-менеджменте КБ "Северо-Восточный альянс".В 2004-2010 годах Сергей Черемин занимал руководящие посты в инвесткорпорации АФК "Система". В 2004-2005 годах управлял деятельностью подконтрольной АФК кредитно-финансовой организации АКБ "МБРР" (ныне функционирует в составе МТС банка).В 2005-2009 годах занимал пост председателя совета директоров АКБ "МБРР", одновременно – старший вице-президент, руководитель комплекса внешних связей ОАО АФК "Система".В 2009-2010 годах являлся зампредседателя совета директоров АФК.С 2010 года работает на госслужбе. С ноября 2010 года занимает пост министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы. В этой должности курирует направление, охватывающее экономическое позиционирование Москвы на мировой арене и взаимодействие с русской диаспорой за рубежом.Основная задача возглавляемого Сергеем Череминым ведомства заключается в содействии развитию Москвы как глобального финансового центра путем привлечения инвестиций и создания благоприятных условий для работы отечественных и зарубежных инвесторов. Кроме того, деятельность департамента тесно связана с организацией и проведением международных конгрессов, выставок и форумов, а также с поддержкой российских соотечественников, проживающих за пределами РФ.Сергей Черемин награжден Почетной грамотой правительства Российской Федерации (2010), Почетной грамотой президента РФ (2018), Почетной грамотой Московской городской думы Москвы (2023) и др.Сергей Черемин женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, сергей черемин