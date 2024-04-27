https://ria.ru/20240427/britni-1942816611.html

Бритни Спирс урегулировала дело об опекунстве с отцом

Бритни Спирс урегулировала дело об опекунстве с отцом - РИА Новости, 27.04.2024

Бритни Спирс урегулировала дело об опекунстве с отцом

Американская певица Бритни Спирс урегулировала дело об опекунстве со своим отцом Джейми Спирсом, сообщает издание Page Six. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T18:21

2024-04-27T18:21

2024-04-27T18:21

шоубиз

лос-анджелес

бритни спирс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749845868_0:0:2896:1628_1920x0_80_0_0_69a4ba00f1b4ff64b526a4bd085aa3f3.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс урегулировала дело об опекунстве со своим отцом Джейми Спирсом, сообщает издание Page Six. "Бритни Спирс урегулировала дело об опекунстве с... отцом, Джейми Спирсом", - пишет издание со ссылкой на адвоката суперзвезды Мэтью Розенгарта. Розенгарт подчеркнул, что несмотря на то, что дело об опекунстве было прекращено в ноябре 2021 года, "ее желание обрести свободу теперь действительно исполнилось". "Ее свобода теперь включает в себя то, что ей больше не нужно посещать суд или быть вовлеченной в судебные разбирательства по этому вопросу", - добавил адвокат. Однако, как отмечает издание, звезде, скорее всего, придется оплатить судебные издержки ее отца. Отец Бритни Джейми Спирс контролировал большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство над ней на фоне психологических проблем певицы и потери ею опекунства над собственными детьми. В частности, под полным контролем Джейми Спирса находились все деньги, которые зарабатывала его дочь, и все ее финансовые решения. Кроме того, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни также принимал ее отец. Он полностью контролировал ее личную жизнь. Певица была вынуждена оплачивать и расходы отца, в том числе на адвокатов, которые требовали сохранить режим опекунства. В июне 2021 года певица прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил получить собственного адвоката. До этого интересы Бритни Спирс представлял адвокат ее отца, поскольку еще в 2008 году суд постановил, что певица недостаточно уравновешена, чтобы нанять собственного юриста. В середине ноября 2021 года суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опекунство над Бритни Спирс.

https://ria.ru/20240125/spirs-1923278422.html

https://ria.ru/20240110/timberleyk-1920517612.html

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лос-анджелес, бритни спирс