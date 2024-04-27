https://ria.ru/20240427/blogery-1942776203.html

В Россию приедут делегации блогеров из Китая и арабских стран

В Россию приедут делегации блогеров из Китая и арабских стран - РИА Новости, 27.04.2024

В Россию приедут делегации блогеров из Китая и арабских стран

Шесть делегаций блогеров и туроператоров из Китая, Индии и арабских стран посетят в 2024 году регионы России для развития въездного туризма, сообщила РИА... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:09

2024-04-27T16:09

2024-04-27T16:09

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СОЧИ, 27 апр - РИА Новости. Шесть делегаций блогеров и туроператоров из Китая, Индии и арабских стран посетят в 2024 году регионы России для развития въездного туризма, сообщила РИА Новости директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова. Первая делегация блогеров и туроператоров из Бахрейна и Саудовской Аравии посетила Сочи. Гости были восхищены природными достопримечательности российского курорта, развитой инфраструктурой, чистотой и безопасностью. Они заявили, что готовы продвигать на родине Россию как новое туристическое направление. При этом планируется, что такие ознакомительные визиты в течение года пройдут и для представителей из других стран. "У нас на этот год шесть целевых стран, в которых мы развиваем въездной туризм, из которых мы ожидаем гостей. Это страны Персидского Залива, в основном Саудовская Аравия и Оман, Индия, Китай, Иран и Арабские Эмираты. Каждой категории туристов интересно свое. В течение года у нас распределены такие визиты. Их будет минимум шесть, а там, посмотрим", - пояснила Максутова. Она уточнила, что, в июле готовится визит блогеров и туроператоров из Китая. "Мы им будем больше показывать Сибирь, Бурятию, Ульяновск, Улан-Уде, где стоит самая большая голова Ленина. Им очень интересно социалистической наследие, они очень любят северное сияние и больше зимой к нам едут", - пояснила Максутова. Она добавила, что визит в Сочи гостей из стран Персидского Залива вызвал большой интерес у аудитории. Так, блогеры постоянно снимали и публиковали все, что они увидели в соцсети, а туроператоры сразу включали то, что понравилось многомиллионной аудитории, в турпакет. "Потенциальные туристы сразу спрашивают, как попасть в места, которые они увидели у блогеров, у кого купить тур. Завирусилось уже два видео: где арабский турист стреляет из пушки в костюме Петра Первого в этнографический комплексе "Моя Россия", и когда блогер прыгнул с высоты 207 метров в Скай-парке. Они набрали несколько тысяч комментариев за несколько минут, и люди спрашивали, где это, и как туда попасть, сколько это стоит, у кого купить тур? И они с восторгом говорят, что хотят полететь в Россию", - заключила Максутова.

https://ria.ru/20231225/turisty-1917685561.html

https://ria.ru/20240327/turpotok-1936074539.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, китай, индия, россия