https://ria.ru/20240427/blogery-1942776203.html
В Россию приедут делегации блогеров из Китая и арабских стран
В Россию приедут делегации блогеров из Китая и арабских стран - РИА Новости, 27.04.2024
В Россию приедут делегации блогеров из Китая и арабских стран
Шесть делегаций блогеров и туроператоров из Китая, Индии и арабских стран посетят в 2024 году регионы России для развития въездного туризма, сообщила РИА... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:09
2024-04-27T16:09
2024-04-27T16:09
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СОЧИ, 27 апр - РИА Новости. Шесть делегаций блогеров и туроператоров из Китая, Индии и арабских стран посетят в 2024 году регионы России для развития въездного туризма, сообщила РИА Новости директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова. Первая делегация блогеров и туроператоров из Бахрейна и Саудовской Аравии посетила Сочи. Гости были восхищены природными достопримечательности российского курорта, развитой инфраструктурой, чистотой и безопасностью. Они заявили, что готовы продвигать на родине Россию как новое туристическое направление. При этом планируется, что такие ознакомительные визиты в течение года пройдут и для представителей из других стран. "У нас на этот год шесть целевых стран, в которых мы развиваем въездной туризм, из которых мы ожидаем гостей. Это страны Персидского Залива, в основном Саудовская Аравия и Оман, Индия, Китай, Иран и Арабские Эмираты. Каждой категории туристов интересно свое. В течение года у нас распределены такие визиты. Их будет минимум шесть, а там, посмотрим", - пояснила Максутова. Она уточнила, что, в июле готовится визит блогеров и туроператоров из Китая. "Мы им будем больше показывать Сибирь, Бурятию, Ульяновск, Улан-Уде, где стоит самая большая голова Ленина. Им очень интересно социалистической наследие, они очень любят северное сияние и больше зимой к нам едут", - пояснила Максутова. Она добавила, что визит в Сочи гостей из стран Персидского Залива вызвал большой интерес у аудитории. Так, блогеры постоянно снимали и публиковали все, что они увидели в соцсети, а туроператоры сразу включали то, что понравилось многомиллионной аудитории, в турпакет. "Потенциальные туристы сразу спрашивают, как попасть в места, которые они увидели у блогеров, у кого купить тур. Завирусилось уже два видео: где арабский турист стреляет из пушки в костюме Петра Первого в этнографический комплексе "Моя Россия", и когда блогер прыгнул с высоты 207 метров в Скай-парке. Они набрали несколько тысяч комментариев за несколько минут, и люди спрашивали, где это, и как туда попасть, сколько это стоит, у кого купить тур? И они с восторгом говорят, что хотят полететь в Россию", - заключила Максутова.
https://ria.ru/20231225/turisty-1917685561.html
https://ria.ru/20240327/turpotok-1936074539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, китай, индия, россия
Туризм, Новости - Туризм, Китай, Индия, Россия
В Россию приедут делегации блогеров из Китая и арабских стран
Шесть делегаций блогеров из Китая, Индии и арабских стран посетят регионы России
СОЧИ, 27 апр - РИА Новости. Шесть делегаций блогеров и туроператоров из Китая, Индии и арабских стран посетят в 2024 году регионы России для развития въездного туризма, сообщила РИА Новости директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова.
Первая делегация блогеров и туроператоров из Бахрейна
и Саудовской Аравии
посетила Сочи
. Гости были восхищены природными достопримечательности российского курорта, развитой инфраструктурой, чистотой и безопасностью. Они заявили, что готовы продвигать на родине Россию как новое туристическое направление. При этом планируется, что такие ознакомительные визиты в течение года пройдут и для представителей из других стран.
"У нас на этот год шесть целевых стран, в которых мы развиваем въездной туризм, из которых мы ожидаем гостей. Это страны Персидского Залива
, в основном Саудовская Аравия и Оман
, Индия, Китай, Иран
и Арабские Эмираты. Каждой категории туристов интересно свое. В течение года у нас распределены такие визиты. Их будет минимум шесть, а там, посмотрим", - пояснила Максутова.
Она уточнила, что, в июле готовится визит блогеров и туроператоров из Китая.
«
"Мы им будем больше показывать Сибирь, Бурятию, Ульяновск
, Улан-Уде, где стоит самая большая голова Ленина. Им очень интересно социалистической наследие, они очень любят северное сияние и больше зимой к нам едут", - пояснила Максутова.
Она добавила, что визит в Сочи гостей из стран Персидского Залива вызвал большой интерес у аудитории. Так, блогеры постоянно снимали и публиковали все, что они увидели в соцсети, а туроператоры сразу включали то, что понравилось многомиллионной аудитории, в турпакет.
"Потенциальные туристы сразу спрашивают, как попасть в места, которые они увидели у блогеров, у кого купить тур. Завирусилось уже два видео: где арабский турист стреляет из пушки в костюме Петра Первого в этнографический комплексе "Моя Россия", и когда блогер прыгнул с высоты 207 метров в Скай-парке. Они набрали несколько тысяч комментариев за несколько минут, и люди спрашивали, где это, и как туда попасть, сколько это стоит, у кого купить тур? И они с восторгом говорят, что хотят полететь в Россию", - заключила Максутова.