https://ria.ru/20240427/bespilotniki-1942862719.html
Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника
Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 27.04.2024
Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника
Еще два украинских беспилотника уничтожены над территорией Брянской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T23:49
2024-04-27T23:49
2024-04-27T23:51
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913817141_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_b4af7be41acb70b9dad24f090b6e6dc8.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Еще два украинских беспилотника уничтожены над территорией Брянской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщал о пяти сбитых беспилотниках."Около 23.15 мск 27 апреля пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240426/svo-1941713810.html
брянская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913817141_411:0:3140:2047_1920x0_80_0_0_548ac5cdbd7b0f99ef20ceb6c5d5bc93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз
Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника
Минобороны сообщило об уничтожении еще двух дронов ВСУ над Брянской областью