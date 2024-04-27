https://ria.ru/20240427/bespilotniki-1942862719.html

Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника

Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 27.04.2024

Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника

Еще два украинских беспилотника уничтожены над территорией Брянской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T23:49

2024-04-27T23:49

2024-04-27T23:51

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

александр богомаз

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Еще два украинских беспилотника уничтожены над территорией Брянской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщал о пяти сбитых беспилотниках."Около 23.15 мск 27 апреля пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240426/svo-1941713810.html

брянская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, александр богомаз