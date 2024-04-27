Рейтинг@Mail.ru
Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:49 27.04.2024 (обновлено: 23:51 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/bespilotniki-1942862719.html
Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника
Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 27.04.2024
Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника
Еще два украинских беспилотника уничтожены над территорией Брянской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T23:49
2024-04-27T23:51
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913817141_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_b4af7be41acb70b9dad24f090b6e6dc8.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Еще два украинских беспилотника уничтожены над территорией Брянской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщал о пяти сбитых беспилотниках."Около 23.15 мск 27 апреля пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240426/svo-1941713810.html
брянская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913817141_411:0:3140:2047_1920x0_80_0_0_548ac5cdbd7b0f99ef20ceb6c5d5bc93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз
Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника

Минобороны сообщило об уничтожении еще двух дронов ВСУ над Брянской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкРадиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса
Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Еще два украинских беспилотника уничтожены над территорией Брянской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщал о пяти сбитых беспилотниках.
"Около 23.15 мск 27 апреля пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
"Как в Первую мировую". На что пришлось пойти российским военным
26 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныАлександр Богомаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала