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Над Краснодарским краем и Крымом за ночь сбили 68 беспилотников - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:39 27.04.2024 (обновлено: 09:18 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/bespilotniki-1942664009.html
Над Краснодарским краем и Крымом за ночь сбили 68 беспилотников
Над Краснодарским краем и Крымом за ночь сбили 68 беспилотников - РИА Новости, 27.04.2024
Над Краснодарским краем и Крымом за ночь сбили 68 беспилотников
Над Краснодарским краем и Крымом за ночь сбили 68 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T07:39
2024-04-27T09:18
специальная военная операция на украине
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Над Краснодарским краем и Крымом за ночь сбили 68 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом", — говорится в публикации.Как подчеркивал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, дроны противника пытались атаковать объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающий завод, пострадавших нет.Глава Славянского района Роман Синяговский уточнил, что на территории местного НПЗ после девяти атак беспилотников оказалась повреждена ректификационная колонна. Позже оперативный штаб региона сообщил о повреждении сепаративной установки, произошло возгорание на пяти квадратных метрах, которое ликвидировали.ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников, силы ПВО пресекают их действия.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Над Краснодарским краем и Крымом за ночь сбили 68 беспилотников

Минобороны: ПВО ночью сбила над Краснодарским краем 66 БПЛА, еще два над Крымом

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСтрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10М3" на всеармейском конкурсе "Чистое небо"
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса Стрела-10М3 на всеармейском конкурсе Чистое небо - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Над Краснодарским краем и Крымом за ночь сбили 68 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом", — говорится в публикации.
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Как подчеркивал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, дроны противника пытались атаковать объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающий завод, пострадавших нет.
Глава Славянского района Роман Синяговский уточнил, что на территории местного НПЗ после девяти атак беспилотников оказалась повреждена ректификационная колонна. Позже оперативный штаб региона сообщил о повреждении сепаративной установки, произошло возгорание на пяти квадратных метрах, которое ликвидировали.
ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников, силы ПВО пресекают их действия.
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Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайРоссияВениамин КондратьевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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