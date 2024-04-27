Над Краснодарским краем и Крымом за ночь сбили 68 беспилотников
Минобороны: ПВО ночью сбила над Краснодарским краем 66 БПЛА, еще два над Крымом
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСтрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10М3" на всеармейском конкурсе "Чистое небо"
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10М3" на всеармейском конкурсе "Чистое небо". Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Над Краснодарским краем и Крымом за ночь сбили 68 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом", — говорится в публикации.
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Как подчеркивал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, дроны противника пытались атаковать объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающий завод, пострадавших нет.
Глава Славянского района Роман Синяговский уточнил, что на территории местного НПЗ после девяти атак беспилотников оказалась повреждена ректификационная колонна. Позже оперативный штаб региона сообщил о повреждении сепаративной установки, произошло возгорание на пяти квадратных метрах, которое ликвидировали.
ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников, силы ПВО пресекают их действия.
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