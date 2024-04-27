https://ria.ru/20240427/bespilotniki-1942664009.html

Над Краснодарским краем и Крымом за ночь сбили 68 беспилотников

Над Краснодарским краем и Крымом за ночь сбили 68 беспилотников - РИА Новости, 27.04.2024

Над Краснодарским краем и Крымом за ночь сбили 68 беспилотников

Над Краснодарским краем и Крымом за ночь сбили 68 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T07:39

2024-04-27T07:39

2024-04-27T09:18

специальная военная операция на украине

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Над Краснодарским краем и Крымом за ночь сбили 68 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом", — говорится в публикации.Как подчеркивал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, дроны противника пытались атаковать объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающий завод, пострадавших нет.Глава Славянского района Роман Синяговский уточнил, что на территории местного НПЗ после девяти атак беспилотников оказалась повреждена ректификационная колонна. Позже оперативный штаб региона сообщил о повреждении сепаративной установки, произошло возгорание на пяти квадратных метрах, которое ликвидировали.ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников, силы ПВО пресекают их действия.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

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краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины, происшествия