В Краснодарском крае подавили более десяти БПЛА, пытавшихся атаковать НПЗ
Кондратьев: ПВО подавила в Краснодарском крае БПЛА ВСУ, пытавшиеся атаковать НПЗ
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСлавянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае
Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Украинские беспилотники ночью попытались атаковать объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
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"По информации на данный момент, подавлено более десяти беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет", — написал он.
Как сообщил в Telegram-канале глава Славянского района Роман Синяговский, на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани из-за атаки беспилотников повреждена ректификационная колонна, возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
"Всего было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал", — уточнил он.
Позже оперативный штаб региона сообщил, что в результате попытки террористической атаки оказалась повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на пяти квадратных метрах, которое ликвидировали.
В середине марта киевский режим уже пытался атаковать с помощью беспилотников Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. БПЛА были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. Один из сотрудников предприятия погиб, предварительно, в результате сердечного приступа. Украинские СМИ тогда сообщали, что за нападением стоит СБУ.
ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Силы ПВО отражают атаки противника.