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В Краснодарском крае подавили более десяти БПЛА, пытавшихся атаковать НПЗ - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:16 27.04.2024 (обновлено: 06:29 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/bespilotniki-1942657834.html
В Краснодарском крае подавили более десяти БПЛА, пытавшихся атаковать НПЗ
В Краснодарском крае подавили более десяти БПЛА, пытавшихся атаковать НПЗ - РИА Новости, 27.04.2024
В Краснодарском крае подавили более десяти БПЛА, пытавшихся атаковать НПЗ
Украинские беспилотники ночью попытались атаковать объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщил в своем... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T05:16
2024-04-27T06:29
краснодарский край
специальная военная операция на украине
вениамин кондратьев
кущевский район
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Украинские беспилотники ночью попытались атаковать объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев."По информации на данный момент, подавлено более десяти беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет", — написал он.Как сообщил в Telegram-канале глава Славянского района Роман Синяговский, на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани из-за атаки беспилотников повреждена ректификационная колонна, возгорание ликвидировано, пострадавших нет."Всего было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал", — уточнил он.Позже оперативный штаб региона сообщил, что в результате попытки террористической атаки оказалась повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на пяти квадратных метрах, которое ликвидировали.В середине марта киевский режим уже пытался атаковать с помощью беспилотников Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. БПЛА были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. Один из сотрудников предприятия погиб, предварительно, в результате сердечного приступа. Украинские СМИ тогда сообщали, что за нападением стоит СБУ.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240426/svo-1941713810.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев, кущевский район, происшествия
Краснодарский край, Специальная военная операция на Украине, Вениамин Кондратьев, Кущевский район, Происшествия
В Краснодарском крае подавили более десяти БПЛА, пытавшихся атаковать НПЗ

Кондратьев: ПВО подавила в Краснодарском крае БПЛА ВСУ, пытавшиеся атаковать НПЗ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСлавянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае
Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Украинские беспилотники ночью попытались атаковать объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«
"По информации на данный момент, подавлено более десяти беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет", — написал он.
Как сообщил в Telegram-канале глава Славянского района Роман Синяговский, на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани из-за атаки беспилотников повреждена ректификационная колонна, возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
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"Всего было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал", — уточнил он.
Позже оперативный штаб региона сообщил, что в результате попытки террористической атаки оказалась повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на пяти квадратных метрах, которое ликвидировали.
В середине марта киевский режим уже пытался атаковать с помощью беспилотников Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. БПЛА были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. Один из сотрудников предприятия погиб, предварительно, в результате сердечного приступа. Украинские СМИ тогда сообщали, что за нападением стоит СБУ.
ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Силы ПВО отражают атаки противника.
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Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайВениамин КондратьевКущевский районПроисшествия
 
 
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