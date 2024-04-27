https://ria.ru/20240427/bespilotniki-1942657834.html

В Краснодарском крае подавили более десяти БПЛА, пытавшихся атаковать НПЗ

В Краснодарском крае подавили более десяти БПЛА, пытавшихся атаковать НПЗ - РИА Новости, 27.04.2024

В Краснодарском крае подавили более десяти БПЛА, пытавшихся атаковать НПЗ

Украинские беспилотники ночью попытались атаковать объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщил в своем... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T05:16

2024-04-27T05:16

2024-04-27T06:29

краснодарский край

специальная военная операция на украине

вениамин кондратьев

кущевский район

происшествия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Украинские беспилотники ночью попытались атаковать объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев."По информации на данный момент, подавлено более десяти беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет", — написал он.Как сообщил в Telegram-канале глава Славянского района Роман Синяговский, на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани из-за атаки беспилотников повреждена ректификационная колонна, возгорание ликвидировано, пострадавших нет."Всего было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал", — уточнил он.Позже оперативный штаб региона сообщил, что в результате попытки террористической атаки оказалась повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на пяти квадратных метрах, которое ликвидировали.В середине марта киевский режим уже пытался атаковать с помощью беспилотников Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. БПЛА были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. Один из сотрудников предприятия погиб, предварительно, в результате сердечного приступа. Украинские СМИ тогда сообщали, что за нападением стоит СБУ.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Силы ПВО отражают атаки противника.

https://ria.ru/20240426/svo-1941713810.html

https://ria.ru/20240427/minoborony-1942657964.html

краснодарский край

кущевский район

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краснодарский край, вениамин кондратьев, кущевский район, происшествия