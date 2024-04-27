https://ria.ru/20240427/bespilotnik-1942861751.html
Над Брянской областью уничтожили три беспилотника
Над Брянской областью уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 27.04.2024
Над Брянской областью уничтожили три беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T23:35
2024-04-27T23:35
2024-04-27T23:40
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безопасность
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России."27 апреля т.г. около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - добавили в МО РФ.При этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил о четырех уничтоженных беспилотниках. "Три БПЛА уничтожены над Выгоничским районом и один над Трубчевским", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240427/vsu-1942847050.html
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брянская область, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Россия
Над Брянской областью уничтожили три беспилотника
Минобороны: над Брянской областью уничтожили три беспилотника
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.
"27 апреля т.г. около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - добавили в МО РФ.
При этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил о четырех уничтоженных беспилотниках. "Три БПЛА уничтожены над Выгоничским районом и один над Трубчевским", - написал он в Telegram-канале.