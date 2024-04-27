https://ria.ru/20240427/bespilotnik-1942860872.html
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.04.2024
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале об уничтожении украинского беспилотника над Стародубским муниципальным округом,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T23:16
2024-04-27T23:16
2024-04-27T23:16
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале об уничтожении украинского беспилотника над Стародубским муниципальным округом, пострадавших и разрушений нет. "Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
https://ria.ru/20240426/svo-1941713810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Украина, Вооруженные силы Украины
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
Богомаз: дрон ВСУ уничтожили в Брянской области, пострадавших и разрушений нет