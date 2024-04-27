https://ria.ru/20240427/bespilotnik-1942860872.html

В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

В Брянской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.04.2024

В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале об уничтожении украинского беспилотника над Стародубским муниципальным округом,... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T23:16

2024-04-27T23:16

2024-04-27T23:16

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале об уничтожении украинского беспилотника над Стародубским муниципальным округом, пострадавших и разрушений нет. "Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.

https://ria.ru/20240426/svo-1941713810.html

брянская область

украина

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Наталья Макарова

брянская область, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины