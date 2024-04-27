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В Брянской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:16 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/bespilotnik-1942860872.html
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.04.2024
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале об уничтожении украинского беспилотника над Стародубским муниципальным округом,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T23:16
2024-04-27T23:16
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале об уничтожении украинского беспилотника над Стародубским муниципальным округом, пострадавших и разрушений нет. "Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
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брянская область, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Украина, Вооруженные силы Украины
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

Богомаз: дрон ВСУ уничтожили в Брянской области, пострадавших и разрушений нет

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале об уничтожении украинского беспилотника над Стародубским муниципальным округом, пострадавших и разрушений нет.
«
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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