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В Белгородской области при атаке дрона пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 27.04.2024
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12:41 27.04.2024 (обновлено: 13:30 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/bespilotnik-1942726652.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадали пять мирных жителей
В Белгородской области при атаке дрона пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 27.04.2024
В Белгородской области при атаке дрона пострадали пять мирных жителей
Пять мирных жителей, в том числе подросток, пострадали при повторной атаке дрона ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:41
2024-04-27T13:30
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Пять мирных жителей, в том числе подросток, пострадали при повторной атаке дрона ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Утром губернатор проинформировал, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось нападению пяти дронов-камикадзе. Один из них атаковал трактор на территории сельхозпредприятия, в результате взрыва пострадал механизатор. Также повреждены зерновоз, КАМАЗ, легковой автомобиль, торговый объект и ГАЗель."В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон-камиказде упал на участок дорожного полотна. В результате падения с последующей детонацией повреждены три автомобиля, пострадали пять мирных жителей, в том числе один подросток", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что 17-летняя девушка находится в состоянии средней степени тяжести, ее доставили в детскую областную клиническую больницу. Трое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в областную клиническую больницу. У водителя одной из машин осколочное ранение головы, женщина была ранена осколками в спину и плечо, у мужчины множественные осколочные ранения."Ещё один пострадавший, который в момент атаки находился вне транспортного средства, с контузией уха самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ и после оказанной помощи был отправлен домой на амбулаторное лечение", - добавил глава региона.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Вознесеновка находится примерно в 6 километрах от украинской границы.
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при атаке дрона пострадали пять мирных жителей

В Белгородской области при повторной атаке дрона пострадали пять мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Пять мирных жителей, в том числе подросток, пострадали при повторной атаке дрона ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Утром губернатор проинформировал, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось нападению пяти дронов-камикадзе. Один из них атаковал трактор на территории сельхозпредприятия, в результате взрыва пострадал механизатор. Также повреждены зерновоз, КАМАЗ, легковой автомобиль, торговый объект и ГАЗель.
"В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон-камиказде упал на участок дорожного полотна. В результате падения с последующей детонацией повреждены три автомобиля, пострадали пять мирных жителей, в том числе один подросток", - написал Гладков.
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Губернатор уточнил, что 17-летняя девушка находится в состоянии средней степени тяжести, ее доставили в детскую областную клиническую больницу. Трое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в областную клиническую больницу. У водителя одной из машин осколочное ранение головы, женщина была ранена осколками в спину и плечо, у мужчины множественные осколочные ранения.
"Ещё один пострадавший, который в момент атаки находился вне транспортного средства, с контузией уха самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ и после оказанной помощи был отправлен домой на амбулаторное лечение", - добавил глава региона.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Вознесеновка находится примерно в 6 километрах от украинской границы.
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