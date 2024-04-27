https://ria.ru/20240427/bespilotnik-1942726652.html

В Белгородской области при атаке дрона пострадали пять мирных жителей

В Белгородской области при атаке дрона пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 27.04.2024

В Белгородской области при атаке дрона пострадали пять мирных жителей

Пять мирных жителей, в том числе подросток, пострадали при повторной атаке дрона ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:41

2024-04-27T12:41

2024-04-27T13:30

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Пять мирных жителей, в том числе подросток, пострадали при повторной атаке дрона ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Утром губернатор проинформировал, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось нападению пяти дронов-камикадзе. Один из них атаковал трактор на территории сельхозпредприятия, в результате взрыва пострадал механизатор. Также повреждены зерновоз, КАМАЗ, легковой автомобиль, торговый объект и ГАЗель."В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон-камиказде упал на участок дорожного полотна. В результате падения с последующей детонацией повреждены три автомобиля, пострадали пять мирных жителей, в том числе один подросток", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что 17-летняя девушка находится в состоянии средней степени тяжести, ее доставили в детскую областную клиническую больницу. Трое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в областную клиническую больницу. У водителя одной из машин осколочное ранение головы, женщина была ранена осколками в спину и плечо, у мужчины множественные осколочные ранения."Ещё один пострадавший, который в момент атаки находился вне транспортного средства, с контузией уха самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ и после оказанной помощи был отправлен домой на амбулаторное лечение", - добавил глава региона.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Вознесеновка находится примерно в 6 километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240427/mask-1942648555.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия