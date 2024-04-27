https://ria.ru/20240427/bespilotnik-1942726652.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадали пять мирных жителей
В Белгородской области при атаке дрона пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 27.04.2024
В Белгородской области при атаке дрона пострадали пять мирных жителей
Пять мирных жителей, в том числе подросток, пострадали при повторной атаке дрона ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:41
2024-04-27T12:41
2024-04-27T13:30
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Пять мирных жителей, в том числе подросток, пострадали при повторной атаке дрона ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Утром губернатор проинформировал, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось нападению пяти дронов-камикадзе. Один из них атаковал трактор на территории сельхозпредприятия, в результате взрыва пострадал механизатор. Также повреждены зерновоз, КАМАЗ, легковой автомобиль, торговый объект и ГАЗель."В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон-камиказде упал на участок дорожного полотна. В результате падения с последующей детонацией повреждены три автомобиля, пострадали пять мирных жителей, в том числе один подросток", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что 17-летняя девушка находится в состоянии средней степени тяжести, ее доставили в детскую областную клиническую больницу. Трое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в областную клиническую больницу. У водителя одной из машин осколочное ранение головы, женщина была ранена осколками в спину и плечо, у мужчины множественные осколочные ранения."Ещё один пострадавший, который в момент атаки находился вне транспортного средства, с контузией уха самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ и после оказанной помощи был отправлен домой на амбулаторное лечение", - добавил глава региона.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Вознесеновка находится примерно в 6 километрах от украинской границы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при атаке дрона пострадали пять мирных жителей
В Белгородской области при повторной атаке дрона пострадали пять мирных жителей
БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости.
Пять мирных жителей, в том числе подросток, пострадали при повторной атаке дрона ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
Утром губернатор проинформировал, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось нападению пяти дронов-камикадзе. Один из них атаковал трактор на территории сельхозпредприятия, в результате взрыва пострадал механизатор. Также повреждены зерновоз, КАМАЗ, легковой автомобиль, торговый объект и ГАЗель.
"В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон-камиказде упал на участок дорожного полотна. В результате падения с последующей детонацией повреждены три автомобиля, пострадали пять мирных жителей, в том числе один подросток", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что 17-летняя девушка находится в состоянии средней степени тяжести, ее доставили в детскую областную клиническую больницу. Трое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в областную клиническую больницу. У водителя одной из машин осколочное ранение головы, женщина была ранена осколками в спину и плечо, у мужчины множественные осколочные ранения.
"Ещё один пострадавший, который в момент атаки находился вне транспортного средства, с контузией уха самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ и после оказанной помощи был отправлен домой на амбулаторное лечение", - добавил глава региона.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины
и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Вознесеновка находится примерно в 6 километрах от украинской границы.