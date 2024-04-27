https://ria.ru/20240427/beribit-1942753523.html

В Москве клиенты криптобиржи Beribit вторые сутки ждут возврата средств

В Москве клиенты криптобиржи Beribit вторые сутки ждут возврата средств - РИА Новости, 27.04.2024

В Москве клиенты криптобиржи Beribit вторые сутки ждут возврата средств

Клиенты криптобиржи Beribit рассказали РИА Новости, что вторые сутки находятся у офиса компании в Москве, ожидая возврата им средств. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:18

2024-04-27T14:18

2024-04-27T14:18

экономика

технологии

москва

ижевск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908637304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53811ea839ee65a10c5d362bd14653dc.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Клиенты криптобиржи Beribit рассказали РИА Новости, что вторые сутки находятся у офиса компании в Москве, ожидая возврата им средств. Накануне в своем Telegram-канале биржа сообщала, что на днях к руководству площадкой приступила новая команда, возглавляемая советом директоров, которая выявила несоответствия в балансовой отчетности. Необходимые меры по аудиту привели к временному накоплению заявок на пополнение счетов и вывод средств. Клиенты, успешно прошедшие аудит и верификацию, получат статус верифицированных и смогут пользоваться своими аккаунтами без ограничений. Предполагаемое время завершения всех проверок от 1 до 15 рабочих дней, отмечалось в сообщении. Пока же пополнение и вывод средств приостановлены. Пришедшие к офису утверждают, что средства начали выдавать поэтапно, в пятницу их получили 5-7 человек, еще около 15 - ждут своей очереди. Некоторые из них, включая приехавшего из Ижевска клиента, рассказали, что сидят в офисе более суток, не выходя из здания. По данным ряда клиентов криптобиржи, средства выдаются в условленное время - например, сегодня их будут выдавать с 15.00. Сайт Beribit функционирует, можно задать вопросы онлайн-боту. Однако в Яндекс.Картах указано, что офис компании в Москве "больше не работает".

https://ria.ru/20240329/kriptobirzha-1936708889.html

москва

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, москва, ижевск