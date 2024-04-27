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В Москве клиенты криптобиржи Beribit вторые сутки ждут возврата средств - РИА Новости, 27.04.2024
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14:18 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/beribit-1942753523.html
В Москве клиенты криптобиржи Beribit вторые сутки ждут возврата средств
В Москве клиенты криптобиржи Beribit вторые сутки ждут возврата средств - РИА Новости, 27.04.2024
В Москве клиенты криптобиржи Beribit вторые сутки ждут возврата средств
Клиенты криптобиржи Beribit рассказали РИА Новости, что вторые сутки находятся у офиса компании в Москве, ожидая возврата им средств. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:18
2024-04-27T14:18
экономика
технологии
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Клиенты криптобиржи Beribit рассказали РИА Новости, что вторые сутки находятся у офиса компании в Москве, ожидая возврата им средств. Накануне в своем Telegram-канале биржа сообщала, что на днях к руководству площадкой приступила новая команда, возглавляемая советом директоров, которая выявила несоответствия в балансовой отчетности. Необходимые меры по аудиту привели к временному накоплению заявок на пополнение счетов и вывод средств. Клиенты, успешно прошедшие аудит и верификацию, получат статус верифицированных и смогут пользоваться своими аккаунтами без ограничений. Предполагаемое время завершения всех проверок от 1 до 15 рабочих дней, отмечалось в сообщении. Пока же пополнение и вывод средств приостановлены. Пришедшие к офису утверждают, что средства начали выдавать поэтапно, в пятницу их получили 5-7 человек, еще около 15 - ждут своей очереди. Некоторые из них, включая приехавшего из Ижевска клиента, рассказали, что сидят в офисе более суток, не выходя из здания. По данным ряда клиентов криптобиржи, средства выдаются в условленное время - например, сегодня их будут выдавать с 15.00. Сайт Beribit функционирует, можно задать вопросы онлайн-боту. Однако в Яндекс.Картах указано, что офис компании в Москве "больше не работает".
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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5
4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
экономика, технологии, москва, ижевск
Экономика, Технологии, Москва, Ижевск
В Москве клиенты криптобиржи Beribit вторые сутки ждут возврата средств

Клиенты криптобиржи Beribit вторые сутки находятся у офиса компании в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Клиенты криптобиржи Beribit рассказали РИА Новости, что вторые сутки находятся у офиса компании в Москве, ожидая возврата им средств.
Накануне в своем Telegram-канале биржа сообщала, что на днях к руководству площадкой приступила новая команда, возглавляемая советом директоров, которая выявила несоответствия в балансовой отчетности. Необходимые меры по аудиту привели к временному накоплению заявок на пополнение счетов и вывод средств. Клиенты, успешно прошедшие аудит и верификацию, получат статус верифицированных и смогут пользоваться своими аккаунтами без ограничений. Предполагаемое время завершения всех проверок от 1 до 15 рабочих дней, отмечалось в сообщении. Пока же пополнение и вывод средств приостановлены.
Пришедшие к офису утверждают, что средства начали выдавать поэтапно, в пятницу их получили 5-7 человек, еще около 15 - ждут своей очереди. Некоторые из них, включая приехавшего из Ижевска клиента, рассказали, что сидят в офисе более суток, не выходя из здания.
По данным ряда клиентов криптобиржи, средства выдаются в условленное время - например, сегодня их будут выдавать с 15.00.
Сайт Beribit функционирует, можно задать вопросы онлайн-боту. Однако в Яндекс.Картах указано, что офис компании в Москве "больше не работает".
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