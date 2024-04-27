Бельгия может поставить Украине до четырех самолетов F-16, пишут СМИ
7sur7: Бельгия может поставить Украине от двух до четырех истребителей F-16
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor CrulИстребитель F-16 ВВС Бельгии
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor Crul
Истребитель F-16 ВВС Бельгии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Бельгия может поставить Украине от двух до четырех истребителей F-16, сообщил интернет-ресурс 7sur7.
Министр обороны королевства Людивин Дедондер заявила в пятницу, что Бельгия намерена передать свои истребители киевскому режиму до конца 2024 года. По ее словам, окончательные даты поставок будут зависеть от поступления запчастей, а также новых самолетов, заказанных в США. О том, сколько F-16 может быть поставлено киевскому режиму, министр не сообщила, отметив, что Бельгия будет руководствоваться соображениями поддержания собственной безопасности.
"Ни премьер-министр, ни министр обороны не пожелали уточнить количество бельгийских самолетов, которые могут быть поставлены в ближайшее время. Циркулируют цифры от двух до четырех, но они не были подтверждены", - говорится в материале.
Ранее глава минобороны заявляла, что Бельгия может передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет не ранее 2025 года и будет зависеть от скорости поставок F-35 для бельгийских ВВС из США.
Со своей стороны премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявлял, что Брюссель хочет ускорить процесс подготовки украинских пилотов и техников для работы с истребителями F-16.
Вопрос о поставках самолетов вызвал оживленные споры в Бельгии, так как критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16, которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.