https://ria.ru/20240427/belgiya-1942682198.html

Бельгия может поставить Украине до четырех самолетов F-16, пишут СМИ

Бельгия может поставить Украине до четырех самолетов F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2024

Бельгия может поставить Украине до четырех самолетов F-16, пишут СМИ

Бельгия может поставить Украине от двух до четырех истребителей F-16, сообщил интернет-ресурс 7sur7. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T10:11

2024-04-27T10:11

2024-04-27T11:05

в мире

бельгия

украина

сша

людивин дедондер

александр де кроо

сергей лавров

нато

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БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Бельгия может поставить Украине от двух до четырех истребителей F-16, сообщил интернет-ресурс 7sur7. Министр обороны королевства Людивин Дедондер заявила в пятницу, что Бельгия намерена передать свои истребители киевскому режиму до конца 2024 года. По ее словам, окончательные даты поставок будут зависеть от поступления запчастей, а также новых самолетов, заказанных в США. О том, сколько F-16 может быть поставлено киевскому режиму, министр не сообщила, отметив, что Бельгия будет руководствоваться соображениями поддержания собственной безопасности. "Ни премьер-министр, ни министр обороны не пожелали уточнить количество бельгийских самолетов, которые могут быть поставлены в ближайшее время. Циркулируют цифры от двух до четырех, но они не были подтверждены", - говорится в материале. Ранее глава минобороны заявляла, что Бельгия может передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет не ранее 2025 года и будет зависеть от скорости поставок F-35 для бельгийских ВВС из США. Со своей стороны премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявлял, что Брюссель хочет ускорить процесс подготовки украинских пилотов и техников для работы с истребителями F-16. Вопрос о поставках самолетов вызвал оживленные споры в Бельгии, так как критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16, которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240412/f16-1939582296.html

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936733005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бельгия, украина, сша, людивин дедондер, александр де кроо, сергей лавров, нато, f-16, f-35