https://ria.ru/20240427/baum-1942786257.html

Американский офицер назвал российскую ПВО одной из самых надежных в мире

Американский офицер назвал российскую ПВО одной из самых надежных в мире - РИА Новости, 27.04.2024

Американский офицер назвал российскую ПВО одной из самых надежных в мире

Россия обладает, возможно, самой передовой интегрированной системой ПВО в мире, заявил подполковник ВВС США в отставке Джон Баум. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:17

2024-04-27T16:17

2024-04-27T16:21

россия

украина

сша

сергей лавров

нато

f-16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия обладает, возможно, самой передовой интегрированной системой ПВО в мире, заявил подполковник ВВС США в отставке Джон Баум. В беседе с Business Insider Баум заявил, что истребители F-16, которые западные страны собираются поставить Украине, столкнутся со значительными трудностями из-за действий ВС РФ. "(У России - ред.), возможно, одна из самых надежных и передовых интегрированных систем ПВО в мире", - отметил экс-подполковник. Он считает, что украинские летчики, которые будут управлять F-16, могут при взлете сразу оказаться в пределах досягаемости российских систем "земля-воздух". Первыми предоставить Украине F-16 согласились Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231027/rossiya-1905688257.html

https://ria.ru/20231118/pvo-1910261389.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, сергей лавров, нато, f-16