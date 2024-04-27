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Американский офицер назвал российскую ПВО одной из самых надежных в мире - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:17 27.04.2024 (обновлено: 16:21 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/baum-1942786257.html
Американский офицер назвал российскую ПВО одной из самых надежных в мире
Американский офицер назвал российскую ПВО одной из самых надежных в мире - РИА Новости, 27.04.2024
Американский офицер назвал российскую ПВО одной из самых надежных в мире
Россия обладает, возможно, самой передовой интегрированной системой ПВО в мире, заявил подполковник ВВС США в отставке Джон Баум. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:17
2024-04-27T16:21
россия
украина
сша
сергей лавров
нато
f-16
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия обладает, возможно, самой передовой интегрированной системой ПВО в мире, заявил подполковник ВВС США в отставке Джон Баум. В беседе с Business Insider Баум заявил, что истребители F-16, которые западные страны собираются поставить Украине, столкнутся со значительными трудностями из-за действий ВС РФ. "(У России - ред.), возможно, одна из самых надежных и передовых интегрированных систем ПВО в мире", - отметил экс-подполковник. Он считает, что украинские летчики, которые будут управлять F-16, могут при взлете сразу оказаться в пределах досягаемости российских систем "земля-воздух". Первыми предоставить Украине F-16 согласились Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231027/rossiya-1905688257.html
https://ria.ru/20231118/pvo-1910261389.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, нато, f-16
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, НАТО, F-16, Специальная военная операция на Украине
Американский офицер назвал российскую ПВО одной из самых надежных в мире

Подполковник Баум: Россия обладает самой передовой интегрированной системой ПВО

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия обладает, возможно, самой передовой интегрированной системой ПВО в мире, заявил подполковник ВВС США в отставке Джон Баум.
В беседе с Business Insider Баум заявил, что истребители F-16, которые западные страны собираются поставить Украине, столкнутся со значительными трудностями из-за действий ВС РФ.
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"(У России - ред.), возможно, одна из самых надежных и передовых интегрированных систем ПВО в мире", - отметил экс-подполковник.
Он считает, что украинские летчики, которые будут управлять F-16, могут при взлете сразу оказаться в пределах досягаемости российских систем "земля-воздух".
Первыми предоставить Украине F-16 согласились Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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