Американский офицер назвал российскую ПВО одной из самых надежных в мире
Подполковник Баум: Россия обладает самой передовой интегрированной системой ПВО
Комплекс ПВО С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия обладает, возможно, самой передовой интегрированной системой ПВО в мире, заявил подполковник ВВС США в отставке Джон Баум.
В беседе с Business Insider Баум заявил, что истребители F-16, которые западные страны собираются поставить Украине, столкнутся со значительными трудностями из-за действий ВС РФ.
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"(У России - ред.), возможно, одна из самых надежных и передовых интегрированных систем ПВО в мире", - отметил экс-подполковник.
Он считает, что украинские летчики, которые будут управлять F-16, могут при взлете сразу оказаться в пределах досягаемости российских систем "земля-воздух".
Первыми предоставить Украине F-16 согласились Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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