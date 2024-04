В США потерпел крах первый за 2024 год банк

https://ria.ru/20240427/bank-1942650552.html

Власти США установили контроль над американским банком Republic First Bank, закрыли его и назначили преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов... РИА Новости, 27.04.2024

ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Власти США установили контроль над американским банком Republic First Bank, закрыли его и назначили преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC), что оказалось первым крахом кредитной организации в стране за 2024 год, говорится в заявлении FDIC."Банк Republic First, ведущий бизнес как Republic Bank, был сегодня закрыт департаментом по банкам и ценным бумагам штата Пенсильвания, который назначил преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов", — сообщили в FDIC.При этом, как уточняется, для защиты вкладчиков FDIC уже достигла соглашения с другой кредитной организацией Fulton Bank по принятию большей части депозитов и приобретению активы рухнувшего банка."Филиалы Republic Bank в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке вновь откроются как филиалы Fulton Bank в субботу или в понедельник в обычные рабочие часы", — добавили в корпорации.В FDIC объяснили, что падение Republic Bank стало первым среди банков США в текущем году после предыдущего краха Citizens Bank в Айове в ноябре 2023 года.Сложности в банковском секторе США обострились в марте 2023 года после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в 20 крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы США, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank. В мае 2023 года департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния передал First Republic Bank, чье название схоже с рухнувшим сейчас Republic First Bank, в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), которая в то же время приняла заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму почти 230 миллиардов долларов и депозитами более чем на 100 миллиардов.

