https://ria.ru/20240427/avtoprobeg-1942775169.html
В Дагестане стартовал патриотический автопробег "Малая Родина наших героев"
В Дагестане стартовал патриотический автопробег "Малая Родина наших героев" - РИА Новости, 27.04.2024
В Дагестане стартовал патриотический автопробег "Малая Родина наших героев"
Четырехдневный патриотический автопробег, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию разгрома бандформирований на территории... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T15:19
2024-04-27T15:19
2024-04-27T15:19
общество
махачкала
сулейман-стальский район
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МАХАЧКАЛА, 27 апр - РИА Новости. Четырехдневный патриотический автопробег, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию разгрома бандформирований на территории Дагестана, стартовал в субботу в Махачкале, сообщается в Telegram-канале правительства республики. "В Дагестане стартовал патриотический автопробег "Малая Родина наших героев". Он посвящен 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию разгрома международных бандформирований на территории Дагестана, а также приурочен к 100-летию минэкономразвития региона… Продолжительность автопробега составит четыре дня – до 30 апреля", – говорится в сообщении. Участники автоколонны на своих машинах преодолеют более 800 километров, маршрут пройдет через два города и 15 районов — от Махачкалы до Сулейман-Стальского района. Участников автопробега проводила официальная делегация во главе с председателем правительства республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым. Он пожелал им "насладиться красотой природы и гостеприимством жителей".
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общество, махачкала, сулейман-стальский район
Общество, Махачкала, Сулейман-Стальский район
В Дагестане стартовал патриотический автопробег "Малая Родина наших героев"
В Махачкале стартовал 4-дневный автопробег "Малая Родина наших героев"