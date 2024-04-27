https://ria.ru/20240427/avtoprobeg-1942775169.html

В Дагестане стартовал патриотический автопробег "Малая Родина наших героев"

В Дагестане стартовал патриотический автопробег "Малая Родина наших героев" - РИА Новости, 27.04.2024

В Дагестане стартовал патриотический автопробег "Малая Родина наших героев"

Четырехдневный патриотический автопробег, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию разгрома бандформирований на территории... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T15:19

2024-04-27T15:19

2024-04-27T15:19

общество

махачкала

сулейман-стальский район

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МАХАЧКАЛА, 27 апр - РИА Новости. Четырехдневный патриотический автопробег, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию разгрома бандформирований на территории Дагестана, стартовал в субботу в Махачкале, сообщается в Telegram-канале правительства республики. "В Дагестане стартовал патриотический автопробег "Малая Родина наших героев". Он посвящен 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию разгрома международных бандформирований на территории Дагестана, а также приурочен к 100-летию минэкономразвития региона… Продолжительность автопробега составит четыре дня – до 30 апреля", – говорится в сообщении. Участники автоколонны на своих машинах преодолеют более 800 километров, маршрут пройдет через два города и 15 районов — от Махачкалы до Сулейман-Стальского района. Участников автопробега проводила официальная делегация во главе с председателем правительства республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым. Он пожелал им "насладиться красотой природы и гостеприимством жителей".

https://ria.ru/20240418/parad-1940909048.html

махачкала

сулейман-стальский район

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общество, махачкала, сулейман-стальский район