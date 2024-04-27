В Армении автобус скатился в пропасть, есть погибшие
На юге Армении автобус скатился в пропасть, три человека погибли, шестеро ранены
© Фото : Спасательная служба МВД АрменииМесто ДТП с участием автобуса в Сюникской области на юге Армении
© Фото : Спасательная служба МВД Армении
Место ДТП с участием автобуса в Сюникской области на юге Армении
ЕРЕВАН, 27 апр - РИА Новости. Автобус скатился в субботу в пропасть в Сюникской области на юге Армении, в результате ДТП три человека погибли, шестеро ранены, сообщили в спасательной службе МВД страны.
Отмечается, что сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного центра кризисного управления 27 апреля в 16.27 мск.
© Фото : Спасательная служба МВД АрменииМесто ДТП с участием автобуса в Сюникской области на юге Армении
© Фото : Спасательная служба МВД Армении
Место ДТП с участием автобуса в Сюникской области на юге Армении
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"Автобус съехал с проезжей части и скатился в пропасть близ села Верин Хотанан Сюникской области. По предварительным данным, три человека погибли, шестеро ранены", - говорится в пресс-релизе спасательной службе.
Другие подробности не приводятся.
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