https://ria.ru/20240427/avtobus-1942821360.html

В Армении автобус скатился в пропасть, есть погибшие

В Армении автобус скатился в пропасть, есть погибшие - РИА Новости, 27.04.2024

В Армении автобус скатился в пропасть, есть погибшие

Автобус скатился в субботу в пропасть в Сюникской области на юге Армении, в результате ДТП три человека погибли, шестеро ранены, сообщили в спасательной службе... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T18:39

2024-04-27T18:39

2024-04-27T18:39

в мире

армения

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ЕРЕВАН, 27 апр - РИА Новости. Автобус скатился в субботу в пропасть в Сюникской области на юге Армении, в результате ДТП три человека погибли, шестеро ранены, сообщили в спасательной службе МВД страны. Отмечается, что сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного центра кризисного управления 27 апреля в 16.27 мск. "Автобус съехал с проезжей части и скатился в пропасть близ села Верин Хотанан Сюникской области. По предварительным данным, три человека погибли, шестеро ранены", - говорится в пресс-релизе спасательной службе. Другие подробности не приводятся.

https://ria.ru/20240421/germaniya-1941346653.html

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в мире, армения