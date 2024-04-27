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В Армении автобус скатился в пропасть, есть погибшие - РИА Новости, 27.04.2024
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18:39 27.04.2024
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В Армении автобус скатился в пропасть, есть погибшие
В Армении автобус скатился в пропасть, есть погибшие - РИА Новости, 27.04.2024
В Армении автобус скатился в пропасть, есть погибшие
Автобус скатился в субботу в пропасть в Сюникской области на юге Армении, в результате ДТП три человека погибли, шестеро ранены, сообщили в спасательной службе... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T18:39
2024-04-27T18:39
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ЕРЕВАН, 27 апр - РИА Новости. Автобус скатился в субботу в пропасть в Сюникской области на юге Армении, в результате ДТП три человека погибли, шестеро ранены, сообщили в спасательной службе МВД страны. Отмечается, что сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного центра кризисного управления 27 апреля в 16.27 мск. "Автобус съехал с проезжей части и скатился в пропасть близ села Верин Хотанан Сюникской области. По предварительным данным, три человека погибли, шестеро ранены", - говорится в пресс-релизе спасательной службе. Другие подробности не приводятся.
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в мире, армения
В мире, Армения
В Армении автобус скатился в пропасть, есть погибшие

На юге Армении автобус скатился в пропасть, три человека погибли, шестеро ранены

© Фото : Спасательная служба МВД АрменииМесто ДТП с участием автобуса в Сюникской области на юге Армении
Место ДТП с участием автобуса в Сюникской области на юге Армении - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Спасательная служба МВД Армении
Место ДТП с участием автобуса в Сюникской области на юге Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 апр - РИА Новости. Автобус скатился в субботу в пропасть в Сюникской области на юге Армении, в результате ДТП три человека погибли, шестеро ранены, сообщили в спасательной службе МВД страны.
Отмечается, что сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного центра кризисного управления 27 апреля в 16.27 мск.
© Фото : Спасательная служба МВД АрменииМесто ДТП с участием автобуса в Сюникской области на юге Армении
Место ДТП с участием автобуса в Сюникской области на юге Армении - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Спасательная служба МВД Армении
Место ДТП с участием автобуса в Сюникской области на юге Армении
«
"Автобус съехал с проезжей части и скатился в пропасть близ села Верин Хотанан Сюникской области. По предварительным данным, три человека погибли, шестеро ранены", - говорится в пресс-релизе спасательной службе.
Другие подробности не приводятся.
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