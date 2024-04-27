https://ria.ru/20240427/atacms-1942653302.html

В Крыму обвинили США в переходе рамок дозволенного из-за поставок ATACMS

В Крыму обвинили США в переходе рамок дозволенного из-за поставок ATACMS - РИА Новости, 27.04.2024

В Крыму обвинили США в переходе рамок дозволенного из-за поставок ATACMS

США поставками оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности перешли рамки дозволенного, заявил РИА Новости председатель крымского парламента... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T03:34

2024-04-27T03:34

2024-04-27T12:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости. США поставками оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности перешли рамки дозволенного, заявил РИА Новости председатель крымского парламента Владимир Константинов.Ранее газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что в Пентагоне признали, что Украина будет иметь возможность использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму. Цель — "усилить давление" на полуостров."Поставками ATACMS американцы перешли рамки дозволенного и показали, что для них вообще не существует никаких рамок. Вскормленная ими на Украине террористическая банда делает то, что может и считает нужным: они бьют ракетами куда захотят, ни на что не оглядываясь", — сказал Константинов РИА Новости.По его словам, в Крыму хорошо знают с кем имеют дело, так как украинская сторона уже более десяти лет пытается навредить Крыму разнообразными блокадами, атаками, диверсиями и терактами. "Киевская террористическая банда мечтает как можно шире распространить смерть и запустение — единственные продукты, которые они в состоянии производить", — подчеркнул глава парламента.Ранее представитель американского министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.

https://ria.ru/20240425/obeschanie-1942173793.html

https://ria.ru/20240425/peskov-1942344799.html

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в мире, сша, россия, донецкая народная республика, владимир константинов, дмитрий песков, вооруженные силы украины