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В Армении протестующие перекрыли трассу Ереван — Тбилиси - РИА Новости, 27.04.2024
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14:41 27.04.2024 (обновлено: 15:38 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/armeniya-1942763648.html
В Армении протестующие перекрыли трассу Ереван — Тбилиси
В Армении протестующие перекрыли трассу Ереван — Тбилиси - РИА Новости, 27.04.2024
В Армении протестующие перекрыли трассу Ереван — Тбилиси
Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном граждане Армении перекрыли в субботу автотрассу Ереван — Тбилиси в Лорийской области, сообщило... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:41
2024-04-27T15:38
в мире
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урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 27 апр — РИА Новости. Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном граждане Армении перекрыли в субботу автотрассу Ереван — Тбилиси в Лорийской области, сообщило общественное движение "Тавуш во имя родины" в соцсети Facebook*.&quot;Граждане заблокировали дорогу Ереван — Тбилиси на участке села Дебед&quot;, — уточнили в материале.В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В пятницу в пресс-службе правительства республики отметили, что на границе установили уже 28 пограничных столбов. Девятого марта в аппарате вице-премьера Азербайджана заявили, что Баку требует от Еревана незамедлительно передать республике четыре неэксклавных села. Кроме того, там добавили, что в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы также "будет решен вопрос" о четырех эксклавных селах, которые сейчас контролирует соседняя страна.Премьер Армении Никол Пашинян 20 марта сообщил, что правительство страны готово начать делимитацию границы с Тавушской области, в которой Баку требует передачи нескольких населенных пунктов. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в Тавушской области, политик подчеркнул, что если Ереван не выполнит требования Азербайджана о передаче территорий, то начнется война.С 20 апреля протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240426/aktsiya-1942644278.html
https://ria.ru/20240427/sng-1942485835.html
https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941231870.html
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в мире, армения, азербайджан, лорийская область, facebook, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Лорийская область, Facebook, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
В Армении протестующие перекрыли трассу Ереван — Тбилиси

В Армении протестующие перекрыли автотрассу Ереван — Тбилиси в Лорийской области

© Кадр видео из соцсетейПротестующие перекрыли автодорогу Ереван — Тбилиси в районе реки Дебед
Протестующие перекрыли автодорогу Ереван — Тбилиси в районе реки Дебед
© Кадр видео из соцсетей
Протестующие перекрыли автодорогу Ереван — Тбилиси в районе реки Дебед
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 апр — РИА Новости. Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном граждане Армении перекрыли в субботу автотрассу Ереван — Тбилиси в Лорийской области, сообщило общественное движение "Тавуш во имя родины" в соцсети Facebook*.
«

"Граждане заблокировали дорогу Ереван — Тбилиси на участке села Дебед", — уточнили в материале.

Военнослужащие-контрактники на акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области. 27 апреля 2024
В Армении военнослужащие-контрактники присоединились к акции протеста
Вчера, 23:59
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В пятницу в пресс-службе правительства республики отметили, что на границе установили уже 28 пограничных столбов.
Девятого марта в аппарате вице-премьера Азербайджана заявили, что Баку требует от Еревана незамедлительно передать республике четыре неэксклавных села. Кроме того, там добавили, что в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы также "будет решен вопрос" о четырех эксклавных селах, которые сейчас контролирует соседняя страна.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения Екатерининского дворца в музее-заповеднике Царское Село
По образцу СССР. На что поставили Баку и Ереван
08:00
Премьер Армении Никол Пашинян 20 марта сообщил, что правительство страны готово начать делимитацию границы с Тавушской области, в которой Баку требует передачи нескольких населенных пунктов. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в Тавушской области, политик подчеркнул, что если Ереван не выполнит требования Азербайджана о передаче территорий, то начнется война.
С 20 апреля протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением
20 апреля, 14:34
 
В миреАрменияАзербайджанЛорийская областьFacebookУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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