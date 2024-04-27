В Армении протестующие перекрыли трассу Ереван — Тбилиси
В Армении протестующие перекрыли автотрассу Ереван — Тбилиси в Лорийской области
© Кадр видео из соцсетейПротестующие перекрыли автодорогу Ереван — Тбилиси в районе реки Дебед
© Кадр видео из соцсетей
Протестующие перекрыли автодорогу Ереван — Тбилиси в районе реки Дебед
ЕРЕВАН, 27 апр — РИА Новости. Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном граждане Армении перекрыли в субботу автотрассу Ереван — Тбилиси в Лорийской области, сообщило общественное движение "Тавуш во имя родины" в соцсети Facebook*.
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"Граждане заблокировали дорогу Ереван — Тбилиси на участке села Дебед", — уточнили в материале.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В пятницу в пресс-службе правительства республики отметили, что на границе установили уже 28 пограничных столбов.
Девятого марта в аппарате вице-премьера Азербайджана заявили, что Баку требует от Еревана незамедлительно передать республике четыре неэксклавных села. Кроме того, там добавили, что в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы также "будет решен вопрос" о четырех эксклавных селах, которые сейчас контролирует соседняя страна.
Премьер Армении Никол Пашинян 20 марта сообщил, что правительство страны готово начать делимитацию границы с Тавушской области, в которой Баку требует передачи нескольких населенных пунктов. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в Тавушской области, политик подчеркнул, что если Ереван не выполнит требования Азербайджана о передаче территорий, то начнется война.
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