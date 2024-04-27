https://ria.ru/20240427/armeniya-1942763648.html

В Армении протестующие перекрыли трассу Ереван — Тбилиси

В Армении протестующие перекрыли трассу Ереван — Тбилиси - РИА Новости, 27.04.2024

В Армении протестующие перекрыли трассу Ереван — Тбилиси

Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном граждане Армении перекрыли в субботу автотрассу Ереван — Тбилиси в Лорийской области, сообщило... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:41

2024-04-27T14:41

2024-04-27T15:38

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азербайджан

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урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 27 апр — РИА Новости. Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном граждане Армении перекрыли в субботу автотрассу Ереван — Тбилиси в Лорийской области, сообщило общественное движение "Тавуш во имя родины" в соцсети Facebook*."Граждане заблокировали дорогу Ереван — Тбилиси на участке села Дебед", — уточнили в материале.В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В пятницу в пресс-службе правительства республики отметили, что на границе установили уже 28 пограничных столбов. Девятого марта в аппарате вице-премьера Азербайджана заявили, что Баку требует от Еревана незамедлительно передать республике четыре неэксклавных села. Кроме того, там добавили, что в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы также "будет решен вопрос" о четырех эксклавных селах, которые сейчас контролирует соседняя страна.Премьер Армении Никол Пашинян 20 марта сообщил, что правительство страны готово начать делимитацию границы с Тавушской области, в которой Баку требует передачи нескольких населенных пунктов. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в Тавушской области, политик подчеркнул, что если Ереван не выполнит требования Азербайджана о передаче территорий, то начнется война.С 20 апреля протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240426/aktsiya-1942644278.html

https://ria.ru/20240427/sng-1942485835.html

https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941231870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, азербайджан, лорийская область, facebook, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе