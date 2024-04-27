https://ria.ru/20240427/arest-1942850047.html

По делу замминистра обороны Иванова арестовали его бывшего подчиненного

По делу замминистра обороны Иванова арестовали его бывшего подчиненного - РИА Новости, 27.04.2024

По делу замминистра обороны Иванова арестовали его бывшего подчиненного

Басманный суд Москвы арестовал бывшего подчиненного замминистра обороны Тимура Иванова — Антона Филатова по делу о растрате. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T20:48

2024-04-27T20:48

2024-04-27T21:16

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего подчиненного замминистра обороны Тимура Иванова — Антона Филатова по делу о растрате."Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Филатова А. В. рассмотрено", — сказано в карточке дела.По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК ("Присвоение или растрата").По данным газеты "Коммерсант", Филатов — бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний. Издание указало, что одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где Филатов работал до 2019 года, был арестованный недавно за взятки заместитель министра обороны Тимур Иванов.Громкий арестИванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.Как пояснил РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев, обвинение сводится к тому, что чиновник оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы.У подозреваемого суд арестовал все счета и недвижимость.Кроме того, по делу проходят Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова, вступившим в сговор вместе с ним, и бизнесмен Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки. Суд арестовал всех троих до 23 июня. Чиновник своей вины не признает. Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.В сообщении по поводу ареста Фомина Мосгорсуд назвал Тимура Иванова "уже бывшим заместителем министра обороны".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, дело замминистра обороны тимура иванова, москва, россия, тимур иванов