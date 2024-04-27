Рейтинг@Mail.ru
По делу замминистра обороны Иванова арестовали его бывшего подчиненного - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 27.04.2024 (обновлено: 21:16 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/arest-1942850047.html
По делу замминистра обороны Иванова арестовали его бывшего подчиненного
По делу замминистра обороны Иванова арестовали его бывшего подчиненного - РИА Новости, 27.04.2024
По делу замминистра обороны Иванова арестовали его бывшего подчиненного
Басманный суд Москвы арестовал бывшего подчиненного замминистра обороны Тимура Иванова — Антона Филатова по делу о растрате. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T20:48
2024-04-27T21:16
происшествия
дело замминистра обороны тимура иванова
москва
россия
тимур иванов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941951395_0:51:592:384_1920x0_80_0_0_141ea4c0b1617c670c2cfb30f1dfac8a.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего подчиненного замминистра обороны Тимура Иванова — Антона Филатова по делу о растрате.&quot;Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Филатова А. В. рассмотрено&quot;, — сказано в карточке дела.По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК ("Присвоение или растрата").По данным газеты "Коммерсант", Филатов — бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний. Издание указало, что одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где Филатов работал до 2019 года, был арестованный недавно за взятки заместитель министра обороны Тимур Иванов.Громкий арестИванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.Как пояснил РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев, обвинение сводится к тому, что чиновник оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы.У подозреваемого суд арестовал все счета и недвижимость.Кроме того, по делу проходят Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова, вступившим в сговор вместе с ним, и бизнесмен Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки. Суд арестовал всех троих до 23 июня. Чиновник своей вины не признает. Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.В сообщении по поводу ареста Фомина Мосгорсуд назвал Тимура Иванова "уже бывшим заместителем министра обороны".
https://ria.ru/20240427/ivanov-1942654171.html
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20240425/obyski-1942384014.html
https://ria.ru/20240426/ivanov-1942497230.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941951395_0:0:592:444_1920x0_80_0_0_622faa13fbf46a2478a2b0518e5a4452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дело замминистра обороны тимура иванова, москва, россия, тимур иванов
Происшествия, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Москва, Россия, Тимур Иванов
По делу замминистра обороны Иванова арестовали его бывшего подчиненного

Бывшего подчиненного замминистра обороны Филатова арестовали по делу о растрате

© РИА Новости / Московские суды общей юрисдикции | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Московские суды общей юрисдикции
Перейти в медиабанк
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего подчиненного замминистра обороны Тимура Иванова — Антона Филатова по делу о растрате.
«

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Филатова А. В. рассмотрено", — сказано в карточке дела.

Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
За карьеру в Минобороны Иванов купил дом в 1500 "квадратов" и редкий ЗиС
Вчера, 04:03
По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК ("Присвоение или растрата").
По данным газеты "Коммерсант", Филатов — бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний. Издание указало, что одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где Филатов работал до 2019 года, был арестованный недавно за взятки заместитель министра обороны Тимур Иванов.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
24 апреля, 12:43

Громкий арест

Иванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.
Как пояснил РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев, обвинение сводится к тому, что чиновник оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом Иванова
25 апреля, 23:42
У подозреваемого суд арестовал все счета и недвижимость.
Кроме того, по делу проходят Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова, вступившим в сговор вместе с ним, и бизнесмен Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки. Суд арестовал всех троих до 23 июня. Чиновник своей вины не признает. Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.
В сообщении по поводу ареста Фомина Мосгорсуд назвал Тимура Иванова "уже бывшим заместителем министра обороны".
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Песков ответил на вопрос о "доме" замминистра обороны Иванова
26 апреля, 13:53
 
ПроисшествияДело замминистра обороны Тимура ИвановаМоскваРоссияТимур Иванов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала