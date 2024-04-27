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В Москве арестовали украинца за убийство 30-летней давности - РИА Новости, 27.04.2024
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16:03 27.04.2024 (обновлено: 17:28 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/arest-1942783087.html
В Москве арестовали украинца за убийство 30-летней давности
В Москве арестовали украинца за убийство 30-летней давности - РИА Новости, 27.04.2024
В Москве арестовали украинца за убийство 30-летней давности
Чертановский суд Москвы арестовал гражданина Украины за убийство, совершенное в Москве почти 30 лет назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:03
2024-04-27T17:28
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Чертановский суд Москвы арестовал гражданина Украины за убийство, совершенное в Москве почти 30 лет назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда Лаврентьеву Владимиру Юрьевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц, до 25 мая 2024 года", - сказали в суде. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РСФСР (действовал до 1997 года) "Разбой" и "Убийство". По данным следствия, Лаврентьев с соучастниками проник в квартиру на Чонгарском бульваре. После ограбления они убили хозяйку, чтобы она не смогла дать против них показания. Впоследствии Лаврентьев скрылся на Украине. На заседании обвиняемый заявил о признании вины и раскаянии.
https://ria.ru/20240410/ubiystvo-1939096893.html
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происшествия, москва, украина, рсфср
Происшествия, Москва, Украина, РСФСР
В Москве арестовали украинца за убийство 30-летней давности

Суд Москвы арестовал украинца за убийство, совершенное почти 30 лет назад

Лаврентьев Владимиру Юрьевичу в Чертановском суде города Москвы. 27 апреля 2024
Лаврентьев Владимиру Юрьевичу в Чертановском суде города Москвы. 27 апреля 2024
Лаврентьев Владимиру Юрьевичу в Чертановском суде города Москвы. 27 апреля 2024
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Чертановский суд Москвы арестовал гражданина Украины за убийство, совершенное в Москве почти 30 лет назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Постановлением суда Лаврентьеву Владимиру Юрьевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц, до 25 мая 2024 года", - сказали в суде.
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Ему предъявлено обвинение по статьям УК РСФСР (действовал до 1997 года) "Разбой" и "Убийство".
По данным следствия, Лаврентьев с соучастниками проник в квартиру на Чонгарском бульваре. После ограбления они убили хозяйку, чтобы она не смогла дать против них показания. Впоследствии Лаврентьев скрылся на Украине.
На заседании обвиняемый заявил о признании вины и раскаянии.
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