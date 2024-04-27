https://ria.ru/20240427/aerosmith-1942669253.html
Суд отклонил иск против солиста Aerosmith о сексуальном насилии
Суд отклонил иск против солиста Aerosmith о сексуальном насилии - РИА Новости, 27.04.2024
Суд отклонил иск против солиста Aerosmith о сексуальном насилии
Суд в Манхэттене отклонил иск в отношении солиста американской группы Aerosmith Стивена Тайлера о сексуальном насилии, в котором его обвинила Жанна Беллино,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T08:58
2024-04-27T08:58
2024-04-27T09:47
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Суд в Манхэттене отклонил иск в отношении солиста американской группы Aerosmith Стивена Тайлера о сексуальном насилии, в котором его обвинила Жанна Беллино, познакомившаяся с Тайлером в возрасте 17 лет в 1975 году, сообщает телеканал Fox News. Ранее издание Rolling Stone сообщало, что Жанна Беллино подала иск против солиста американской группы Aerosmith Стивена Тайлера, заявив о сексуальном насилии с его стороны в 1975 году в день их знакомства, когда она была несовершеннолетней. "Федеральный судья в Манхэттене навсегда отклонил иск о сексуальном насилии, поданный против солиста Aerosmith Стивена Тайлера, что означает, что истцу не будет разрешено вносить изменения (в иск - ред.) или подавать аналогичный иск в будущем", - говорится в сообщении. Отмечается, что суд отклонил иск Беллино во второй раз. Ранее издание Rolling Stone сообщало, что до иска Беллино другая женщина подавала судебный иск против Стивена Тайлера, обвинив его в сексуальном насилии и намеренном нанесении морального вреда в 1970-х годах, когда она была еще несовершеннолетней. Группа Aerosmith была образована Стивеном Тайлером, Джо Перри и Томом Хэмилтоном в Бостоне (штат Массачусетс) в 1970 году. На счету коллектива 15 студийных альбомов. Также они получили четыре "Грэмми". В 2001 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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манхэттен, бостон, массачусетс, стивен тайлер (талларико), aerosmith, в мире
Манхэттен, Бостон, Массачусетс, Стивен Тайлер (Талларико), Aerosmith, В мире
Суд отклонил иск против солиста Aerosmith о сексуальном насилии
Fox News: суд отклонил иск к солисту Aerosmith Тайлеру о сексуальном насилии
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Суд в Манхэттене отклонил иск в отношении солиста американской группы Aerosmith Стивена Тайлера о сексуальном насилии, в котором его обвинила Жанна Беллино, познакомившаяся с Тайлером в возрасте 17 лет в 1975 году, сообщает телеканал Fox News
.
Ранее издание Rolling Stone сообщало, что Жанна Беллино подала иск против солиста американской группы Aerosmith Стивена Тайлера, заявив о сексуальном насилии с его стороны в 1975 году в день их знакомства, когда она была несовершеннолетней.
"Федеральный судья в Манхэттене навсегда отклонил иск о сексуальном насилии, поданный против солиста Aerosmith Стивена Тайлера, что означает, что истцу не будет разрешено вносить изменения (в иск - ред.) или подавать аналогичный иск в будущем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд отклонил иск Беллино во второй раз.
Ранее издание Rolling Stone сообщало, что до иска Беллино другая женщина подавала судебный иск против Стивена Тайлера, обвинив его в сексуальном насилии и намеренном нанесении морального вреда в 1970-х годах, когда она была еще несовершеннолетней.
Группа Aerosmith была образована Стивеном Тайлером, Джо Перри и Томом Хэмилтоном в Бостоне
(штат Массачусетс
) в 1970 году. На счету коллектива 15 студийных альбомов. Также они получили четыре "Грэмми". В 2001 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.