https://ria.ru/20240427/aerosmith-1942669253.html

Суд отклонил иск против солиста Aerosmith о сексуальном насилии

Суд отклонил иск против солиста Aerosmith о сексуальном насилии - РИА Новости, 27.04.2024

Суд отклонил иск против солиста Aerosmith о сексуальном насилии

Суд в Манхэттене отклонил иск в отношении солиста американской группы Aerosmith Стивена Тайлера о сексуальном насилии, в котором его обвинила Жанна Беллино,... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T08:58

2024-04-27T08:58

2024-04-27T09:47

манхэттен

бостон

массачусетс

стивен тайлер (талларико)

aerosmith

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Суд в Манхэттене отклонил иск в отношении солиста американской группы Aerosmith Стивена Тайлера о сексуальном насилии, в котором его обвинила Жанна Беллино, познакомившаяся с Тайлером в возрасте 17 лет в 1975 году, сообщает телеканал Fox News. Ранее издание Rolling Stone сообщало, что Жанна Беллино подала иск против солиста американской группы Aerosmith Стивена Тайлера, заявив о сексуальном насилии с его стороны в 1975 году в день их знакомства, когда она была несовершеннолетней. "Федеральный судья в Манхэттене навсегда отклонил иск о сексуальном насилии, поданный против солиста Aerosmith Стивена Тайлера, что означает, что истцу не будет разрешено вносить изменения (в иск - ред.) или подавать аналогичный иск в будущем", - говорится в сообщении. Отмечается, что суд отклонил иск Беллино во второй раз. Ранее издание Rolling Stone сообщало, что до иска Беллино другая женщина подавала судебный иск против Стивена Тайлера, обвинив его в сексуальном насилии и намеренном нанесении морального вреда в 1970-х годах, когда она была еще несовершеннолетней. Группа Aerosmith была образована Стивеном Тайлером, Джо Перри и Томом Хэмилтоном в Бостоне (штат Массачусетс) в 1970 году. На счету коллектива 15 студийных альбомов. Также они получили четыре "Грэмми". В 2001 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.

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https://ria.ru/20230930/speysi-1899583905.html

манхэттен

бостон

массачусетс

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

манхэттен, бостон, массачусетс, стивен тайлер (талларико), aerosmith, в мире