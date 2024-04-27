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Рогов объяснил, почему ВСУ отвели Abrams из зоны боев - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:46 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/abrams-1942653510.html
Рогов объяснил, почему ВСУ отвели Abrams из зоны боев
Рогов объяснил, почему ВСУ отвели Abrams из зоны боев - РИА Новости, 27.04.2024
Рогов объяснил, почему ВСУ отвели Abrams из зоны боев
ВСУ отвели из зоны боевых действий предоставленные США танки Abrams M1A1 из-за падения акций их производителей на рынке, так как потом тяжело продавать боевую... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T03:46
2024-04-27T03:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. ВСУ отвели из зоны боевых действий предоставленные США танки Abrams M1A1 из-за падения акций их производителей на рынке, так как потом тяжело продавать боевую технику, которая настолько уязвима и так легко горит, заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в Пентагоне ранее сообщало, что Украина отвела из зоны боевых действий американские танки Abrams M1A1, поскольку российские беспилотники сделали их слишком уязвимыми для применения. Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский. "Резко упали акции производителей танков Abrams. Тяжело потом продавать технику, которая настолько уязвима и так легко подбивается нашими воинами и горит, хотя была разрекламирована как непобедимая и непоражаемая. Здесь ничего личного, просто бизнес, просто маркетинг", - сказал Рогов. При этом, по его словам, с другой стороны, это хороший пример начала формирования санитарной зоны и отведения западного оружия от границ России.
https://ria.ru/20240427/abrams-1942652796.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир рогов, максим бужанский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Рогов, Максим Бужанский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
Рогов объяснил, почему ВСУ отвели Abrams из зоны боев

Рогов: ВСУ отвели танки Abrams M1A1 из-за падения акций производителей

© AP Photo / Mindaugas KulbisТанк Abrams во время транспортировки
Танк Abrams во время транспортировки - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танк Abrams во время транспортировки. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. ВСУ отвели из зоны боевых действий предоставленные США танки Abrams M1A1 из-за падения акций их производителей на рынке, так как потом тяжело продавать боевую технику, которая настолько уязвима и так легко горит, заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в Пентагоне ранее сообщало, что Украина отвела из зоны боевых действий американские танки Abrams M1A1, поскольку российские беспилотники сделали их слишком уязвимыми для применения. Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.
Подбитый танк Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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"Резко упали акции производителей танков Abrams. Тяжело потом продавать технику, которая настолько уязвима и так легко подбивается нашими воинами и горит, хотя была разрекламирована как непобедимая и непоражаемая. Здесь ничего личного, просто бизнес, просто маркетинг", - сказал Рогов.
При этом, по его словам, с другой стороны, это хороший пример начала формирования санитарной зоны и отведения западного оружия от границ России.
Уничтожение танка Abrams на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир РоговМаксим БужанскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАВерховная Рада Украины
 
 
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