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В ДНР прокомментировали отказ ВСУ от использования Abrams на фронте - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:18 27.04.2024 (обновлено: 03:40 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/abrams-1942652796.html
В ДНР прокомментировали отказ ВСУ от использования Abrams на фронте
В ДНР прокомментировали отказ ВСУ от использования Abrams на фронте - РИА Новости, 27.04.2024
В ДНР прокомментировали отказ ВСУ от использования Abrams на фронте
Количество потерь танков Abrams из-за неудовлетворительной эксплуатации солдатами ВСУ превышает потери из-за поражения этой техники в бою российскими войсками,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T03:18
2024-04-27T03:40
специальная военная операция на украине
в мире
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донецкая народная республика
сша
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Количество потерь танков Abrams из-за неудовлетворительной эксплуатации солдатами ВСУ превышает потери из-за поражения этой техники в бою российскими войсками, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских военных чиновников сообщило, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя - пять из 31 танка уже потеряны в результате атак войск РФ. "Количество небоевых потерь этих танков на Украине превышает боевые, потому что их достаточно много ломалось во время эксплуатации, и западные специалисты признали неудовлетворительное использование техники украинскими военнослужащими. Даже больше, чем подбитых танков, - порядка 8 штук - находилось на капремонте, а капремонт этих танков осуществляется только специальными бригадами, и фактически на территории Украины их ремонт был невозможен", - сказал Кимаковский. Он уточнил, что даже топливо, по информации наших разведчиков, завозили из-за рубежа, поскольку требовалось какое-то особо чистое. "Плюс, соответственно, количество подбитых, и эти факторы привели к принятию решения об отведении этих танков. Отмечу, кроме фактических потерь в машинах, это еще и имиджевые потери для США и непосредственно производителей танков Abrams", - добавил советник главы ДНР. Кимаковский напомнил также, что эта техника очень тяжела для суглинистых почв и чернозема в зоне проведения спецоперации.
https://ria.ru/20240306/tank-1931445290.html
https://ria.ru/20240426/pentagon-1942632119.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, сша, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, США, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В ДНР прокомментировали отказ ВСУ от использования Abrams на фронте

Кимаковский: число небоевых потерь танков Abrams у ВСУ превышает боевые

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПодбитый танк Abrams под Авдеевкой
Подбитый танк Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Подбитый танк Abrams под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Количество потерь танков Abrams из-за неудовлетворительной эксплуатации солдатами ВСУ превышает потери из-за поражения этой техники в бою российскими войсками, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских военных чиновников сообщило, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя - пять из 31 танка уже потеряны в результате атак войск РФ.
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"Количество небоевых потерь этих танков на Украине превышает боевые, потому что их достаточно много ломалось во время эксплуатации, и западные специалисты признали неудовлетворительное использование техники украинскими военнослужащими. Даже больше, чем подбитых танков, - порядка 8 штук - находилось на капремонте, а капремонт этих танков осуществляется только специальными бригадами, и фактически на территории Украины их ремонт был невозможен", - сказал Кимаковский.
Он уточнил, что даже топливо, по информации наших разведчиков, завозили из-за рубежа, поскольку требовалось какое-то особо чистое.
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"Плюс, соответственно, количество подбитых, и эти факторы привели к принятию решения об отведении этих танков. Отмечу, кроме фактических потерь в машинах, это еще и имиджевые потери для США и непосредственно производителей танков Abrams", - добавил советник главы ДНР.
Кимаковский напомнил также, что эта техника очень тяжела для суглинистых почв и чернозема в зоне проведения спецоперации.
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