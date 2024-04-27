https://ria.ru/20240427/abrams-1942652796.html

В ДНР прокомментировали отказ ВСУ от использования Abrams на фронте

В ДНР прокомментировали отказ ВСУ от использования Abrams на фронте - РИА Новости, 27.04.2024

В ДНР прокомментировали отказ ВСУ от использования Abrams на фронте

Количество потерь танков Abrams из-за неудовлетворительной эксплуатации солдатами ВСУ превышает потери из-за поражения этой техники в бою российскими войсками,... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T03:18

2024-04-27T03:18

2024-04-27T03:40

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Количество потерь танков Abrams из-за неудовлетворительной эксплуатации солдатами ВСУ превышает потери из-за поражения этой техники в бою российскими войсками, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских военных чиновников сообщило, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя - пять из 31 танка уже потеряны в результате атак войск РФ. "Количество небоевых потерь этих танков на Украине превышает боевые, потому что их достаточно много ломалось во время эксплуатации, и западные специалисты признали неудовлетворительное использование техники украинскими военнослужащими. Даже больше, чем подбитых танков, - порядка 8 штук - находилось на капремонте, а капремонт этих танков осуществляется только специальными бригадами, и фактически на территории Украины их ремонт был невозможен", - сказал Кимаковский. Он уточнил, что даже топливо, по информации наших разведчиков, завозили из-за рубежа, поскольку требовалось какое-то особо чистое. "Плюс, соответственно, количество подбитых, и эти факторы привели к принятию решения об отведении этих танков. Отмечу, кроме фактических потерь в машинах, это еще и имиджевые потери для США и непосредственно производителей танков Abrams", - добавил советник главы ДНР. Кимаковский напомнил также, что эта техника очень тяжела для суглинистых почв и чернозема в зоне проведения спецоперации.

https://ria.ru/20240306/tank-1931445290.html

https://ria.ru/20240426/pentagon-1942632119.html

https://ria.ru/20240301/abrams-1930588052.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, сша, денис пушилин, вооруженные силы украины