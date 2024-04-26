https://ria.ru/20240426/zhaloba-1942632888.html

Суд получил апелляционную жалобу на арест Тимура Иванова

Суд получил апелляционную жалобу на арест Тимура Иванова - РИА Новости, 26.04.2024

Суд получил апелляционную жалобу на арест Тимура Иванова

В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на арест замминистра обороны России Тимура Иванова по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T21:46

2024-04-26T21:46

2024-04-26T21:51

происшествия

тимур иванов

москва

россия

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на арест замминистра обороны России Тимура Иванова по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Иванову меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан вечером 23 апреля. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца, вину он не признает.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тимур иванов, москва, россия, дело замминистра обороны тимура иванова