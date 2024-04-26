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Суд получил апелляционную жалобу на арест Тимура Иванова
Суд получил апелляционную жалобу на арест Тимура Иванова - РИА Новости, 26.04.2024
Суд получил апелляционную жалобу на арест Тимура Иванова
В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на арест замминистра обороны России Тимура Иванова по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T21:46
2024-04-26T21:46
2024-04-26T21:51
происшествия
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дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на арест замминистра обороны России Тимура Иванова по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Иванову меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан вечером 23 апреля. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца, вину он не признает.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Суд получил апелляционную жалобу на арест Тимура Иванова
В суд поступила апелляционная жалоба на арест Тимура Иванова по делу о взятках