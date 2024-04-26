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Суд получил апелляционную жалобу на арест Тимура Иванова - РИА Новости, 26.04.2024
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21:46 26.04.2024 (обновлено: 21:51 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/zhaloba-1942632888.html
Суд получил апелляционную жалобу на арест Тимура Иванова
Суд получил апелляционную жалобу на арест Тимура Иванова - РИА Новости, 26.04.2024
Суд получил апелляционную жалобу на арест Тимура Иванова
В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на арест замминистра обороны России Тимура Иванова по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T21:46
2024-04-26T21:51
происшествия
тимур иванов
москва
россия
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на арест замминистра обороны России Тимура Иванова по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Иванову меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан вечером 23 апреля. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца, вину он не признает.
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происшествия, тимур иванов, москва, россия, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Москва, Россия, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд получил апелляционную жалобу на арест Тимура Иванова

В суд поступила апелляционная жалоба на арест Тимура Иванова по делу о взятках

© РИА Новости / Вадим СавицкийТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на арест замминистра обороны России Тимура Иванова по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде.
«
"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Иванову меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан вечером 23 апреля. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца, вину он не признает.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
24 апреля, 12:43
 
ПроисшествияТимур ИвановМоскваРоссияДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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