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Украина формирует новые бригады ВСУ, но ждет их оснащения, заявил Зеленский - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:20 26.04.2024 (обновлено: 19:26 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/zelenskiy-1942602162.html
Украина формирует новые бригады ВСУ, но ждет их оснащения, заявил Зеленский
Украина формирует новые бригады ВСУ, но ждет их оснащения, заявил Зеленский - РИА Новости, 26.04.2024
Украина формирует новые бригады ВСУ, но ждет их оснащения, заявил Зеленский
Украина формирует новые бригады ВСУ, но ждет от Запада их оснащения, заявил в пятницу Владимир Зеленский. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T19:20
2024-04-26T19:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
джо байден
сергей лавров
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украина формирует новые бригады ВСУ, но ждет от Запада их оснащения, заявил в пятницу Владимир Зеленский. "В данный момент мы формируем новые бригады, чтобы усилить наши позиции. Им нужна поддержка, так же как и бригадам, уже действующим на фронте. Наша команда на "Рамштайне" представит все детали. Даже самые лучшие солдаты не могут изменить войну без достаточного количества оружия", - заявил Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на заседании контактной группы формата "Рамштайн". Кроме того, Зеленский запросил у союзников больше дальнобойного вооружения, в том числе ракеты Scalp и ATACMS, а также системы ПВО "Пэтриот" в количестве семи штук. Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов. Ранее сообщалось, что НАТО обсуждает новые инициативы по оказанию военной помощи Киеву, в частности, возможные изменения в работе так называемой контактной группы по Украине, в которую входят порядка 50 стран, в том числе не являющихся членами альянса. В настоящее время контактная группа (формат "Рамштайн") функционирует под руководством США. Однако, по данным источников европейских СМИ, руководство контактной группой может перейти непосредственно к НАТО, так как союзники Киева опасаются прихода к власти в США Дональда Трампа и изменения политики Вашингтона по отношению к Украине. До этого в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что структуры НАТО не занимаются непосредственно организацией поставок оружия Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240123/oruzhie-1923096700.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, джо байден, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Украина формирует новые бригады ВСУ, но ждет их оснащения, заявил Зеленский

Зеленский: Украина формирует новые бригады ВСУ, но ждет от Запада их оснащения

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украина формирует новые бригады ВСУ, но ждет от Запада их оснащения, заявил в пятницу Владимир Зеленский.
«
"В данный момент мы формируем новые бригады, чтобы усилить наши позиции. Им нужна поддержка, так же как и бригадам, уже действующим на фронте. Наша команда на "Рамштайне" представит все детали. Даже самые лучшие солдаты не могут изменить войну без достаточного количества оружия", - заявил Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на заседании контактной группы формата "Рамштайн".
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Кроме того, Зеленский запросил у союзников больше дальнобойного вооружения, в том числе ракеты Scalp и ATACMS, а также системы ПВО "Пэтриот" в количестве семи штук.
Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.
Ранее сообщалось, что НАТО обсуждает новые инициативы по оказанию военной помощи Киеву, в частности, возможные изменения в работе так называемой контактной группы по Украине, в которую входят порядка 50 стран, в том числе не являющихся членами альянса. В настоящее время контактная группа (формат "Рамштайн") функционирует под руководством США. Однако, по данным источников европейских СМИ, руководство контактной группой может перейти непосредственно к НАТО, так как союзники Киева опасаются прихода к власти в США Дональда Трампа и изменения политики Вашингтона по отношению к Украине. До этого в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что структуры НАТО не занимаются непосредственно организацией поставок оружия Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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